Doanh nghiệp lữ hành "hợp lực" đề xuất cách xúc tiến du lịch trong bối cảnh mới

Từ thực tiễn đầu tư, vận hành và tiếp cận thị trường, doanh nghiệp lữ hành đề xuất chuyển từ xúc tiến chung sang xúc tiến từng thị trường mục tiêu, quảng bá cả hệ sinh thái điểm đến và tăng hợp tác công - tư. Những hoạt động này, từng bước góp phần khắc phục sản phẩm du lịch còn rời rạc, hoạt động quảng bá chưa hiệu quả, thiếu đầu mối điều phối và nguồn lực bị phân tán...

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết ngành đang xây dựng đề án xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, tập trung vào các nhóm vấn đề gồm cơ chế điều phối, nguồn lực và công nghệ...

Thay vì quảng bá riêng một khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay điểm tham quan, nhiều doanh nghiệp cho rằng du lịch Việt Nam cần giới thiệu những hành trình hoàn chỉnh, trong đó hàng không, lưu trú, giao thông, ẩm thực, mua sắm, vui chơi, MICE, thể thao và sự kiện được kết nối thành chuỗi sản phẩm có thể bán trên thị trường. Cách làm này vừa giúp điểm đến tạo dấu ấn độc đáo, vừa có cơ sở kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Vietravel đề xuất xây dựng sản phẩm mang tầm quốc gia, hình thành tuyến liên vùng có tiêu chuẩn thống nhất; đồng thời tổ chức xúc tiến theo từng thị trường và tăng khả năng thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam.

“Từ điểm đến có sản phẩm rời rạc thì chúng ta phải có những sản phẩm mang tính quốc gia, hình thành các sản phẩm liên vùng, có tính thương mại, liên vùng và tiêu chuẩn chất lượng thống nhất. Từ xúc tiến chung thì cũng đề xuất xúc tiến theo các thị trường mục tiêu. Đồng thời, cần có một đơn vị quản lý sự kiện mang tính quốc gia, hỗ trợ đưa sự kiện quốc tế về Việt Nam. Việc này sẽ mang lại doanh thu rất lớn, qua đó, giúp chúng ta không chỉ đếm số lượng mà có chất lượng và đủ sức cạnh tranh với các quốc gia khác ” - Bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Vietravel gợi mở.

Bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám Đốc Kinh Doanh - Khối Giải Trí Nghỉ Dưỡng - Tập đoàn Sun Group gợi mở việc chuyển đổi tư duy từ xúc tiến từng sản phẩm sang xúc tiến cả hệ sinh thái điểm đến, được kết nối với sân bay, giao thông, vui chơi giải trí, ẩm thực, golf, MICE, sự kiện và các điểm tham quan khác.

Theo đại diện các doanh nghiệp, mỗi thị trường có nhu cầu, khả năng chi trả và cách tiếp cận thông tin khác nhau. Vì vậy, thông điệp, kênh truyền thông và sản phẩm chào bán cần được thiết kế riêng, có mục tiêu và tiêu chí đo lường cụ thể.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: Cùng với việc xác định đúng thị trường, doanh nghiệp nhấn mạnh yêu cầu tăng hợp tác công - tư. Doanh nghiệp có thế mạnh về đầu tư, vận hành và bán hàng; cơ quan quản lý giữ vai trò kiến tạo thể chế, hạ tầng, thương hiệu quốc gia và điều phối xúc tiến. Sự phân vai rõ ràng sẽ hạn chế tình trạng thực hiện riêng lẻ, nguồn lực bị phân tán:

“Chúng ta phải có những thiết chế, cơ chế toàn diện, từ xây dựng sản phẩm, tiếp cận thị trường, tổ chức xúc tiến, quảng bá đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết với nhau, tạo ra những tập đoàn lớn, có tính dẫn dắt. Như vậy, chúng ta sẽ tạo được tiềm lực và sức mạnh để phát triển du lịch” - Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết thêm.

Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ 1,125 đến 1,230 triệu tỷ đồng.

Những đề xuất này được đặt trong bối cảnh quy mô thị trường du lịch tiếp tục mở rộng. Năm 2025, tổng thu từ khách du lịch lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ 1,125 đến 1,230 triệu tỷ đồng. Đến năm 2030, mục tiêu là đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 80 - 90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP.

Để đạt các mục tiêu này, xúc tiến du lịch được xác định không chỉ nhằm tăng lượng khách mà còn phải hướng tới những thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày và sử dụng nhiều dịch vụ. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết ngành đang xây dựng đề án xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, tập trung vào các vấn đề gồm cơ chế điều phối, nguồn lực và công nghệ...:

Đến năm 2030, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu là đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 80 - 90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP.

"Thứ nhất, chúng ta phải xử lý dứt điểm việc chưa có sự điều phối, dẫn dắt trong hoạt động xúc tiến quảng bá chung trong lĩnh vực du lịch. Từ Trung ương đến địa phương có chung tiếng nói, chung cách thức, hình ảnh để làm sao thị trường mục tiêu nhận diện một cách rõ ràng về điểm đến du lịch Việt Nam cũng như điểm đến của các địa phương; Thứ 2 là phải tập hợp được nguồn lực để tạo nên các chương trình xúc tiến mới. Đây là vấn đề cấp bách; Thứ 3 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ truyền thông xúc tiến quảng bá trên nền tảng số. Đây là yêu cầu đòi hỏi mang tính thời đại" - Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Theo đại diện các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ, đổi mới xúc tiến phải bắt đầu từ sản phẩm có thể bán, thị trường rõ và cơ chế phối hợp có người chịu trách nhiệm và hiệu quả cần được đo bằng lượng đặt dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Khi sản phẩm, dữ liệu và nguồn lực được kết nối, xúc tiến mới tạo ra giá trị thực cho điểm đến và doanh nghiệp.