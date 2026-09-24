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Du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu thu 80 - 90 tỉ USD từ khách du lịch

Thứ Năm, 14:19, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP. Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm”, với trọng tâm là triển khai chiến lược phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 nhằm triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.

du lich viet nam huong toi muc tieu thu 80 - 90 ti usd tu khach du lich hinh anh 1
Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh ngày 24/9/2026

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong cho biết theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030 du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD. Do đó, hoạt động du lịch cần mang lại hiệu quả hơn, nâng cao giá trị gia tăng, không chỉ về phát triển về số lượng mà còn quan tâm về chất lượng, cụ thể là các chỉ số về mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú, chỉ số hài lòng và tỉ lệ khách quay lại. 

Hướng tới các mục tiêu đặt ra cho ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng Việt Nam cần cơ cấu lại thị trường khách quốc tế, chuyển từ “đón thêm bao nhiêu khách” sang “tạo thêm bao nhiêu giá trị cho mỗi chuyến đi và cho từng điểm đến”. Chỉ khi khách ở lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và muốn trở lại, sức hút của điểm đến mới được chuyển hóa thành giá trị kinh tế và vị thế bền vững cho du lịch Việt Nam.

du lich viet nam huong toi muc tieu thu 80 - 90 ti usd tu khach du lich hinh anh 2
Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị

Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đề xuất việc xây dựng hệ thống đánh giá thị trường mục tiêu trên các nhóm chỉ số: Giá trị chi tiêu thực nhận trên một khách và một đêm lưu trú; thời gian lưu trú và khả năng đi nhiều điểm đến; tỷ lệ quay lại, giới thiệu cho người khác; mức độ ổn định theo mùa và rủi ro phụ thuộc.

Trên cơ sở đó, ngành du lịch Việt Nam sẽ xác định một danh mục thị trường cân đối về bền vững: Thị trường nền tạo dòng khách ổn định, thị trường tăng trưởng có dư địa mở rộng và những phân khúc chuyên biệt có giá trị cao. Cách tiếp cận này giúp tránh chạy theo một nguồn khách tăng nhanh nhưng dễ biến động.

du lich viet nam huong toi muc tieu thu 80 - 90 ti usd tu khach du lich hinh anh 3
Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phát biểu tại hội nghị

"Khách có khả năng chi trả cao không chỉ tìm dịch vụ đắt tiền; họ đòi hỏi sự tin cậy, tính riêng biệt, tiết kiệm thời gian và trải nghiệm xứng đáng với mức giá. Muốn gia tăng chi tiêu, cần nâng chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm có chiều sâu và tạo điều kiện để khách dễ tìm, dễ đặt, dễ thanh toán. Khi một chuyến công tác được nối thêm kỳ nghỉ, một hành trình tham quan mở ra trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và mua sắm phù hợp, giá trị tăng thêm sẽ đến từ nhu cầu thật của khách.

Khách không ở thêm chỉ vì chúng ta mong muốn. Họ ở thêm khi có thêm trải nghiệm đáng mua, lịch trình thuận tiện và chất lượng dịch vụ nhất quán. Vì thế, một sản phẩm quảng bá đơn lẻ khó giải quyết bài toán lưu trú. Cần thiết kế những hành trình có thể kết nối đô thị với biển, văn hóa với ẩm thực, nghỉ dưỡng với hội nghị, sự kiện và chăm sóc sức khỏe; đồng thời bảo đảm vận chuyển, thông tin và đặt dịch vụ thông suốt", ông Võ Anh Tài cho biết.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện khung kiến trúc và kết nối dữ liệu du lịch, từng bước triển khai hệ thống theo dõi, phân tích dòng khách theo thời gian thực. Bởi lẽ, việc chưa có hệ thống dữ liệu thời gian thực đủ mạnh để hỗ trợ điều phối khách tại những nơi có nguy cơ quá tải như Sa Pa, Tràng An, Hạ Long – Cát Bà sẽ dẫn tới tình trạng quá tải cục bộ vào các dịp cao điểm, trong khi một số điểm đến khác trong cùng vùng còn dư địa lớn.

"Có thể lựa chọn thí điểm tại Sa Pa, Tràng An, Hạ Long – Cát Bà và một số điểm đến có lượng khách lớn để hỗ trợ điều tiết khách, hạn chế quá tải và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng tiêu chí du lịch xanh VITA Green trong các chuỗi sản phẩm liên vùng, trước hết đối với các lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường và trải nghiệm của du khách. Phấn đấu đến năm 2030, đa số tỉnh, thành phố có các doanh nghiệp tham gia áp dụng tiêu chí du lịch xanh, từng bước hình thành mạng lưới sản phẩm xanh trên phạm vi cả nước", ông Nguyễn Hồng Hải đề xuất.

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Khuôn khổ nào cho các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới?

VOV.VN - Cùng với yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới.

Hải Nam/VOV.VN
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