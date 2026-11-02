Động lực sáng tạo từ không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bước chuyển mình nhờ ứng dụng công nghệ

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành đã mở ra một định hướng chiến lược cho ngành du lịch Việt Nam, nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực bứt phá. Trong bối cảnh đó, Hà Nội với vai trò cực tăng trưởng du lịch quốc gia đã và đang tích cực đưa Nghị quyết số 26-NQ/TW vào thực tiễn. Một trong những minh chứng sinh động và thành công nhất cho làn sóng đổi mới này chính là Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi công nghệ số đang đánh thức những giá trị văn hóa ngàn năm, biến di sản truyền thống thành sản phẩm du lịch chất lượng cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám "Tinh hoa đạo học" đang là điểm sáng kinh tế đêm hấp dẫn du khách khi đến Thủ đô Hà Nội.

Nhiều năm về trước, trải nghiệm của du khách tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ yếu dừng lại ở việc tham quan ban ngày, quan sát các kiến trúc cổ hay tự đọc những thông tin ít ỏi trên bảng biển truyền thống hoặc nghe thuyết minh từ hướng dẫn viên với lượng thông tin hạn chế. Tuy nhiên thời gian qua, việc khai thác giá trị di sản cho các hoạt động du lịch, giáo dục đã có bước chuyển mạnh mẽ từ phát triển chiều rộng dựa trên số lượng sang chiều sâu chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chủ động xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch số vô cùng đa dạng.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bước đầu triển khai công tác số hóa giai đoạn 1 vào năm 2022 và giai đoạn 2 là năm 2026. Với hai giai đoạn của chuyển đổi số, tháng 12/2026 tới đây việc chuyển đổi số sẽ được hoàn thiện, số hóa toàn bộ các hiện vật của di tích, toàn bộ các hạng mục công trình kiến trúc của di tích và những giá trị văn hóa phi vật thể liên quan đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để phục vụ công tác bảo tồn và khai thác.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (áo trắng) chia sẻ sản phẩm số hóa di sản tư liệu Bia tiến sĩ.

“Việc hoàn thiện số hóa tư liệu hiện vật là một cơ sở hết sức quan trọng, trước hết là cho công tác quản lý, cho công tác bảo tồn, đặc biệt là việc tu bổ các hạng mục của di tích. Đồng thời là cơ sở để phát huy các giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng việc xây dựng các sản phẩm du lịch, trình diễn, nghệ thuật, giáo dục và sáng tạo dựa trên ứng dụng về công nghệ”, ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

Việc triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như công nghệ thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, chiếu sáng nghệ thuật 3D Mapping cùng hệ thống thuyết minh tự động nhiều ngôn ngữ đã mang đến một diện mạo mới cho Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhờ đó, những giá trị lịch sử vốn trầm mặc trên từng bia đá, cổng làng, câu đối hay mái đình đã trở nên sống động, gần gũi và giàu tính tương tác hơn bao giờ hết. Du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện nay không chỉ được ngắm nhìn di sản mà còn được đắm chìm vào không gian văn hóa đạo học, trải nghiệm câu chuyện lịch sử bằng tất cả các giác quan.

Du khách tham quan văn miếu có thể dễ dàng tự tra cứu thông tin về hiện vật, di sản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên nền tảng số.

Sáng tạo không gian văn hóa đêm và tầm nhìn phát triển du lịch bền vững

Điểm sáng nổi bật nhất trong chiến lược du lịch số tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính là sự ra đời của Tour đêm “Tinh hoa Đạo học”. Đây là sản phẩm du lịch đêm sáng tạo, ứng dụng công nghệ chiếu sáng 3D Mapping hiện đại để kể lại hành trình học tập, đỗ đạt và cống hiến cho đất nước của các bậc hiền tài. Không gian Di tích về đêm trở thành một sân khấu nghệ thuật lung linh, nơi ánh sáng, âm thanh và tri thức lịch sử hòa quyện làm một. Sản phẩm này không chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mà còn kéo dài thời gian tham quan lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm cho Thủ đô.

Tour đêm "Tinh hoa đạo học" là sản phẩm du lịch đêm ứng dụng công nghệ số, AI, 3D Mapping, thực tế ảo VR và nghệ thuật ánh sáng hấp dẫn du khách.

“82 Bia Tiến sĩ là Bảo vật quốc gia và Di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có một cách tiếp cận, giới thiệu hấp dẫn thì những tấm bia sẽ vẫn luôn luôn nằm ở đó, vẫn im lìm và không cất lên những câu chuyện của mình. Với việc sử dụng các yếu tố công nghệ trong trưng bày, lần đầu tiên khách tham quan có thể nắm bắt được những thông tin hết sức là cơ bản về từng tấm bia bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, trong khi trên bia chỉ có tiếng Hán. Điều này khiến việc khai thác, lan tỏa và phát huy giá trị của bia Văn Miếu có được bước tiến mạnh mẽ trong việc tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế”, TS. Lê Xuân Kiêu nêu ví dụ thực tế.

Du khách tương tác, trò chuyện trực tiếp với "Cụ Rùa AI" để tìm hiểu thông tin về 82 tấm bia tiến sĩ được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Cùng với tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám “Tinh hoa đạo học”, thành công từ mô hình khai thác sản phẩm du lịch số với các ứng dụng AI, thực tế ảo VR…tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm sáng tạo và là điểm đến văn hóa hàng đầu. Qua việc lồng ghép công nghệ vào việc bảo tồn di sản, ban quản lý di tích vừa nâng cao năng lực bảo tồn vừa bảo đảm giá trị truyền thống không bị biến chất. Đây chính là minh chứng thực tế cho quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 26-NQ/TW: gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản thành tài sản và lấy sáng tạo làm chìa khóa cạnh tranh. Làn sóng đổi mới từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang lan tỏa mạnh mẽ, mở ra hướng đi bền vững cho các di sản văn hóa trên khắp cả nước trong kỷ nguyên số.

Du khách trải nghiệm công thực tế ảo tại tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

“Việc ứng dụng công nghệ phục góp phần làm gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và hơn cả là khả năng luôn đổi mới nhờ vào hoạt động sáng tạo trên không gian số của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với những sản phẩm số như vậy, các đơn vị lữ hành có động lực để đưa khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám không phải chỉ một lần mà có thể quay lại nhiều lần, vì mỗi lần đến Văn Miếu lại có những thông tin mới, những sản phẩm mới để họ được trải nghiệm, tương tác. Những việc đó đáp ứng đúng được nhu cầu của khách tham quan hiện nay, đặc biệt là khách quốc tế”, ông Kiêu cho biết.