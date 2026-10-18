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Ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”

Chủ Nhật, 12:09, 18/10/2026
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VOV.VN - Sáng 18/10, nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” chính thức ra mắt, mở ra phương thức tương tác độc đáo với du khách, kết nối các giá trị lịch sử - văn hóa ngàn năm của Thăng Long, Hà Nội với nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

 

Nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là dự án do Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện. Sự kiện ra mắt diễn ra nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều, đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác khoa học - văn hóa giữa hai quốc gia.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là “trái ngọt” sau một năm làm việc miệt mài của gần 40 chuyên gia cùng khoảng 100 sinh viên. Nhóm nghiên cứu đã trực tiếp khảo sát hơn 100 di tích trên địa bàn thành phố, tiến hành chụp ảnh, sưu tầm bản dập văn bia, dịch thuật tài liệu Hán Nôm, vẽ sơ đồ kiến trúc và ghi hình thực địa để tuyển chọn 28 di tích tiêu biểu nhất. Tất cả dữ liệu khoa học chuyên sâu, kết hợp giữa ảnh xưa - nay và tư liệu tra cứu, đã được tích hợp toàn bộ lên một nền tảng số thống nhất đi kèm bản đồ tương tác và hệ thống mã QR đặt ngay tại các điểm di tích.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, những kết quả của dự án cho thấy sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các đối tác Pháp tiếp tục được nối dài thông qua những hoạt động cụ thể, góp phần gìn giữ các giá trị di sản vật thể và phi vật thể.

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Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng.

“Trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, bảo tồn và ứng dụng công nghệ phục vụ phát huy giá trị di sản. Đối với nền tảng vừa ra mắt, việc duy trì hệ thống, cập nhật nội dung và tiếp nhận phản hồi của công chúng sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả lâu dài. Sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý di tích và cộng đồng cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Toàn bộ kho dữ liệu được phân chia thành 4 hành trình khám phá mang tính hệ thống cao. Đó là hành trình tìm về tâm linh với Thăng Long Tứ Trấn gồm bốn ngôi đền trấn giữ bốn phương kinh thành; tuyến không gian kết nối các Đền thờ Mẫu gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO ghi danh; chuỗi các Đình thờ Tổ nghề tái hiện dấu ấn phương nghề đặc trưng trong khu phố cổ; và các ngôi Chùa Hà Nội gắn liền với danh sĩ, hòa thượng thời xưa. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân và du khách có thể dễ dàng truy cập hồ sơ khoa học toàn diện của từng điểm đến.

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GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng.

“Dự án ‘Hành trình du lịch di sản Hà Nội’ đã phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng. Những kiến thức, kỹ năng và phương pháp của Pháp về nghiên cứu di sản, xây dựng hành trình, diễn giải và ứng dụng công nghệ được vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp với tri thức của các nhà khoa học trong nước và kinh nghiệm của cộng đồng. Hệ thống mã QR giúp người dân và du khách truy cập nội dung ngay tại điểm tham quan, hiểu thêm mối liên hệ giữa di tích với lịch sử và đời sống văn hóa Hà Nội. Kết quả nghiên cứu nhờ đó được đưa đến với công chúng, phục vụ giáo dục và du lịch văn hóa”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết.

Không dừng lại ở một công cụ phục vụ tham quan du lịch, dự án còn mang ý nghĩa lớn đối với giáo dục và nghiên cứu. Các trường học có thể khai thác nền tảng như một giáo cụ trực quan sinh động cho các chương trình ngoại khóa, giúp học sinh tiếp cận lịch sử Thủ đô một cách tự nhiên và hấp dẫn. Đối với giới học thuật, kho tư liệu số hóa về văn bia và kiến trúc Hán Nôm trở thành nguồn tra cứu chuẩn hóa, đồng thời tạo môi trường thực hành nghiên cứu thực tế giá trị cho các thế hệ sinh viên.

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Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trải nghiệm nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” tại lễ ra mắt.

Lễ ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” tại đình Kim Ngân mang đến trải nghiệm trực tiếp cho các đại biểu khi kết hợp nghi thức công bố với hành trình đi bộ thực địa qua các tuyến phố di sản Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào ra đến hồ Hoàn Kiếm. Mô hình hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học cùng cộng đồng địa phương này được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu hình tiên phong để tiếp tục nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, đưa di sản văn hóa sống động hơn trong kỷ nguyên số.

Thư Vũ/VOV.VN
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