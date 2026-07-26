Du lịch Lâm Đồng: Để những mảnh ghép cùng tỏa sáng

Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận đã về chung một mái nhà. Khi những mảnh ghép này thực sự tỏa sáng cùng nhau, Lâm Đồng sẽ không chỉ có thêm không gian phát triển, mà sẽ có một tương lai mới cho ngành du lịch. Theo ý kiến các doanh nghiệp, trước tiên cần phát triển sản phẩm, dịch vụ ở 3 vùng theo đặc thù và tìm kiếm một giá trị chung, một sản phẩm độc đáo chung kết nối các điểm đến và tạo ra một thương hiệu chung của tỉnh Lâm Đồng.

“Để phát triển sản phẩm du lịch Lâm Đồng mới cần có sự kết nối giữa các giá trị tạo nên một hành trình đa dạng, nhưng phải có bản sắc và có điểm khác biệt. Sự kết nối hiện tại là chưa rõ ràng, thậm chí là có sự chồng chéo. Tôi kỳ vọng là cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư, cải thiện nhiều hơn để rút ngắn khoảng cách giữa những điểm đến khác nhau”, đại diện một đơn vị cho biết.

Khách du lịch với trải nghiệm khám phá đồi cát Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Những nỗ lực của từng doanh nghiệp đang tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn cho du lịch Lâm Đồng, với sự đồng hành của chính quyền và những chính sách đủ mạnh. Tại Bàu Trắng, một trong những điểm đến nổi tiếng của vùng biển Bình Thuận trước đây, doanh nghiệp không còn chỉ nghĩ đến việc giữ chân du khách tại một điểm. Nhận thấy cơ hội sau thực hiện sáp nhập tỉnh, một số doanh nghiệp du lịch ở địa phương đã tìm cách kết nối những "mảnh ghép" còn rời rạc. Họ tính toán đưa du khách lên Đà Lạt, rồi từ Đà Lạt tiếp tục đến hồ Tà Đùng. Mỗi điểm đến trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc điều hành Khu du lịch Bàu Trắng U&M cho biết doanh nghiệp đã nhanh chóng lên ý tưởng và có những bước đi cụ thể: “Chúng tôi hướng tới sự kết nối giữa các đơn vị du lịch, đặc biệt là công ty lữ hành. Xây dựng những chương trình ưu đãi thông suốt khi tới Đà Lạt, xuống đến biển và từ biển lên trên phố ngàn hoa. Khu du lịch đang xây dựng chương trình ưu đãi miễn phí vé cổng, ngoài ra còn có giảm giá cho du khách”.

Danh thắng hồ Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đang cần một kết nối thuận lợi trong các tuyến du lịch.

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, du lịch Lâm Đồng muốn thực sự cất cánh vẫn cần sự đồng hành của chính quyền và những chính sách đủ mạnh. Bởi thực tế, nhiều "mảnh ghép" quan trọng vẫn còn dang dở. Lâm Đồng vẫn thiếu những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách nhiều ngày. Kinh tế đêm còn mờ nhạt, du lịch thể thao mạo hiểm chưa tương xứng với tiềm năng. Du lịch nông nghiệp - lĩnh vực được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt vẫn đang loay hoay giữa những rào cản về cơ chế.

Trên khu đất rộng hơn 22 ha ở khu vực Đắk Nông cũ, những luống dâu tây, dưa lưới, măng cụt, sầu riêng và nhiều loại rau quả sạch được chăm sóc bài bản. Chủ khu nông nghiệp này không chỉ muốn bán nông sản, mà còn muốn đón du khách đến tận tay thu hoạch, trải nghiệm, nghỉ lại giữa không gian xanh và hiểu thêm về nông nghiệp công nghệ cao. Ý tưởng ấy đã được ấp ủ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể thành hiện thực.

Bà Bùi Thị Khánh Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông chia sẻ: “Với đơn vị, một kỳ nghỉ lễ có thể đón mấy ngàn khách đến trải nghiệm về nông nghiệp sạch nhưng không xuất được hoá đơn. Tại vì trên chứng nhận đầu tư đã bị ràng buộc rằng không kinh doanh thương mại dịch vụ, mà chỉ mang tính chất là lan toả trải nghiệm về nông nghiệp sạch thôi.”

Không chỉ riêng doanh nghiệp của bà Hòa, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái khác cũng đang gặp những vướng mắc tương tự. Trong khi đó, đây lại chính là loại hình có thể kết nối rất tự nhiên giữa cao nguyên Đà Lạt, vùng nông nghiệp Đắk Nông và các điểm nghỉ dưỡng ven biển. Nếu được tháo gỡ kịp thời, đây có thể trở thành sản phẩm mang bản sắc riêng của Lâm Đồng mới.

Cảng tàu Đặc khu Phú Quý còn thiếu cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch.

Về du lịch biển tại Lâm Đồng, những trăn trở cũng không ít. Đặc khu Phú Quý đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn, nhưng đảo vẫn thiếu những điều kiện cơ bản để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao. Sau hải trình dài trên biển, khách du lịch chưa có chỗ nghỉ đúng nghĩa khi đặt chân lên đảo. Ngoài vẻ đẹp nguyên sơ, Phú Quý chưa có chợ đêm và cũng thiếu các dịch vụ vui chơi vào buổi tối. Mỗi mùa gió lớn, việc đi lại cũng bị gián đoạn nhiều ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Nhất định phải có một nhà chờ thật đẹp, rộng, sạch sẽ cho du khách khi đặt chân tới cảng Phú Quý, nhưng trên đảo chưa có. Để phát triển du lịch phải có kinh tế đêm và chợ đêm, hiện tại Phú Quý chưa có. Du khách tới lưu trú lại đảo thường chỉ 1-2 đêm thôi. Vào những tháng cuối năm khu vực Phú Quý thường có gió bão lớn, tàu nhiều khi bị cấm tới 10 ngày nên việc đi lại rất là khó khăn”.

Những ý kiến du khách cho thấy, điều họ mong muốn không hẳn là thêm nhiều điểm tham quan; mà cần một hành trình thuận tiện hơn, nhiều trải nghiệm hơn, nhiều dịch vụ hơn và cảm giác muốn ở lại lâu hơn.

Lâm Đồng đang nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch kết nối liên vùng trong không gian phát triển mới của địa phương.

Theo TS Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM, ngành du lịch Lâm Đồng cần lúc này không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng. Quan trọng hơn là một chiến lược phát triển thống nhất, một thương hiệu chung, một cách kể chuyện chung về vùng đất mới.

“Lâm Đồng có những trung tâm du lịch rất nổi tiếng, phải suy nghĩ nhiều hơn về công tác xây dựng một chiến lược tổng thể, nhất là trong bối cảnh hiện đang có rất nhiều sản phẩm đa dạng. Tôi nghĩ rằng câu chuyện chung sức, chung lòng hiện giờ rất quan trọng. Mỗi địa phương từ Đắk Nông, Lâm Đồng cho tới Bình Thuận cũ đều có những phong cách khác nhau, nên bây giờ trong một công cuộc rất lớn như thế này, nếu có sự đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn sẽ vượt qua”, TS Phan Bảo Giang cho biết.

Một quy hoạch mới đang được hoàn thiện. Những tuyến giao thông kết nối giữa cao nguyên và biển đang từng bước được đầu tư. Các doanh nghiệp cũng bắt đầu liên kết với nhau để xây dựng những sản phẩm liên vùng. Đó là những tín hiệu cho thấy các "mảnh ghép" đang dần tìm được vị trí của mình. Nhưng để biến tiềm năng thành sức cạnh tranh, Lâm Đồng vẫn cần nhiều hơn thế: Cần một tầm nhìn đủ dài, một cơ chế đủ thông thoáng, và trên hết là sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.