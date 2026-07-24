Du lịch Lâm Đồng: Địa giới đã nối liền, hành trình vẫn còn gián đoạn

Từ đại ngàn Đắk Nông băng qua những triền thông lộng gió ở Đà Lạt, rồi xuôi về những đồi cát trắng và bãi biển ngập nắng ở Bình Thuận, cùng một chuyến du lịch Lâm Đồng, du khách có thể cảm nhận những sắc thái đặc trưng của miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sau sáp nhập, 3 vùng đất đã về chung một mái nhà, thế nhưng để trở thành một điểm đến chung vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bởi trên thực tế dù địa giới hành chính đã nối liền, hành trình của du khách vẫn chưa thật sự được thuận tiện.

Nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh sân bay Liên Khương phải tạm dừng khai thác để nâng cấp, du lịch Lâm Đồng đã đón gần 12 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sức hút của vùng đất mới vẫn rất lớn. Tuy nhiên còn vấn đề đặt ra, đó là làm sao lợi thế của cao nguyên Đà Lạt, đại ngàn Đắk Nông và biển xanh Bình Thuận không chỉ nằm cạnh nhau trên bản đồ, mà thật sự hòa quyện thành một hành trình đủ sức níu chân du khách nhiều ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại.

Một điểm sạt lở trên đèo Prenn, cửa ngõ chính phía Nam vào trung tâm du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tháng 7 vừa qua, trong chuyến đi từ Phan Thiết lên Đà Lạt và ngược lại theo Quốc lộ 28, 55, 28B, du khách Hoàng Văn Nam cho biết phương tiện nhiều lần phải giảm tốc độ trước những điểm sạt lở ven đường: “Không phải một mà nhiều đèo, sau mấy cơn mưa đầu mùa là bị sạt lở đất. Có nơi bờ kè chưa xây, đá lớn lăn xuống đường rất nguy hiểm”.

Những điểm sạt lở, những taluy bong tróc, đất đá còn nằm ngổn ngang sau mưa, khiến hành trình vốn được kỳ vọng là tuyến đường đẹp giữa biển và cao nguyên lại tiềm ẩn nỗi lo đối với nhiều người. “Lâm Đồng bây giờ không chỉ có Đà Lạt mà còn có đại ngàn và biển xanh nữa. Nhưng hiện rất khó để làm tour 1 điểm đến 3 trải nghiệm, vì đường từ Đà Lạt đến Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông cũ và Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận cũ thì di chuyển rất khó khăn. Trong mùa mưa lũ còn bị sạt lở nữa, rất nguy hiểm”, một du khách chia sẻ.

Những tuyến đường kết nối rừng - biển ở Lâm Đồng có cảnh quan đẹp, nhưng chưa thuận tiện cho hành trình du lịch.

Đó cũng là điều mà các doanh nghiệp du lịch đang trăn trở. Nhận thấy cơ hội sau sáp nhập, nhiều công ty lữ hành đã nhanh chóng thiết kế các tour liên vùng với ý tưởng: Buổi sáng ngắm bình minh trên biển Mũi Né, chiều dạo bước giữa phố núi Đà Lạt, ngày hôm sau chèo kayak trên hồ Tà Đùng. Một hành trình rất hấp dẫn, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, không ít doanh nghiệp vấp phải “điểm nghẽn” về giao thông.

Ông Hoàng Công Định - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Dima Tour chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là nhanh chóng phát triển được cơ sở hạ tầng giao thông, nếu không rất khó để liên kết được các tour giữa 3 vùng Mũi Né - Đà Lạt - Đắk Nông. Tuyến đường còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cần một trục giao thông từ Đắk Nông cho đến Đà Lạt, Mũi Né có thể phát triển nhanh hơn, từ đó tạo ra nhiều hành trình đi khoảng 3 - 5 ngày cho khách du lịch thì hợp lý hơn”.

Khu "đất vàng" ngay bên thắng cảnh hồ Xuân Hương Đà Lạt nhiều năm bỏ hoang, thành nơi tập kết hàng hóa và chăn thả gia súc.

Ngoài "điểm nghẽn" về giao thông, ngay tại trung tâm Đà Lạt - nơi được xem là "trái tim" của du lịch Lâm Đồng, vẫn còn nhiều khoảng trống khiến không ít người tiếc nuối. Suốt hơn 1 năm qua, hệ thống điện chiếu sáng trên đèo Prenn – cửa ngõ chính dẫn vào Đà Lạt cả đoạn dài không hoạt động, khiến đoạn đường ban đêm chìm trong bóng tối. Bên hồ Xuân Hương, một dự án lớn nhiều năm bỏ hoang, tạo nên hình ảnh đối lập với kỳ vọng về một đô thị du lịch hiện đại.

Bên cạnh những hình ảnh dễ nhận thấy, điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở chính sản phẩm du lịch. Trung tâm Đà Lạt đông khách, nhưng du khách lại chi tiêu chưa nhiều.

Ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nay là Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết: “Đến Đà Lạt, tối chừng 21h là du khách về đi ngủ, cùng lắm lượn một vòng uống sữa đậu nành là hết. Do đó, mức độ chi tiêu cho du lịch tại Lâm Đồng còn thấp. Cần thay đổi tư duy làm du lịch, không chỉ đếm đầu người xem một tháng bao nhiêu khách đến với Lâm Đồng, mà cần nhìn nhận, đánh giá hiệu quả thực tế của ngành du lịch”.

Hoạt động khảo sát sản phẩm dịch vụ 3 khu vực để hình thành "1 điểm đến, 3 trải nghiệm" của du lịch Lâm Đồng.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Đà Lạt, mà là bài toán của cả Lâm Đồng mới. Đến nay, định hướng phát triển sản phẩm du lịch liên vùng sau sáp nhập tỉnh chưa được cụ thể hóa; các sản phẩm du lịch kết nối cao nguyên – đại ngàn – đô thị biển đa số vẫn ở dạng tiềm năng; chưa hình thành rõ các tuyến, chuỗi sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao giữa các khu vực.

Ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận: “Lâm Đồng xác định du lịch là một trong các trụ cột chính của nền kinh tế, cùng với khoáng sản, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, chưa có một tính thống nhất và chưa được tổ chức chặt chẽ, gắn kết với chính quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương để tạo ra được cú hích cho lĩnh vực du lịch”.

Một hành trình du lịch hấp dẫn không chỉ cần điểm đến đẹp, điều đầu tiên phải mang lại cho du khách chính là cảm giác an toàn và thuận tiện. Khi những tuyến đường kết nối vẫn còn nhiều điểm nghẽn, những tour liên vùng rất khó trở thành sản phẩm chủ lực. Điều đó đồng nghĩa với việc du khách vẫn lựa chọn cách đi quen thuộc: Đến một địa phương, tham quan vài điểm rồi trở về, thay vì ở lại để khám phá cả một không gian du lịch rộng lớn đã mở ra sau sáp nhập.