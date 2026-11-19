Theo báo cáo nhanh của Tổng cục du lịch Nhật Bản, trong tháng 10 vừa qua, nước này đã đón 3.912.500 lượt du khách quốc tế, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và là một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách thăm Nhật Bản, đứng đầu là Hàn Quốc với 1.035.800 lượt, tăng 19,4%. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 634.600 lượt. Mặc dù bị giảm liên tục trong 11 tháng với tỷ lệ lên tới 47% trong tháng 10 vừa qua, nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ 3 về số du khách đến Nhật Bản.

Hàng Ngân hạnh đầu Thu của Tokyo cũng là điểm check-in hấp dẫn. (Ảnh: VOV - Tokyo)

Lá đỏ đầu mùa ở Nikko. (Ảnh: VOV - Tokyo)

Kamikochi, tỉnh Nagano là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách quốc tế. (Ảnh: VOV - Tokyo)

Đối với du khách nước ngoài, lịch sử, văn hóa, ẩm thực Nhật Bản là những nét hấp dẫn cần khám phá. Một du khách đến từ Mỹ chia sẻ: “Những bảo tàng ở Nhật Bản như những hộp thời gian, ẩn chứa nhiều điều thú vị. Chúng tôi đã hiểu được nhiều dáng vẻ của Nhật Bản từ thời Edo đến thời Minh Trị”.

Đặc biệt, cảnh sắc thiên nhiên của mùa Thu Nhật Bản với lá đỏ (Momiji), đang được coi là điểm quyến rũ không thua kém mùa hoa Anh đào (Sakura). Một du khách nước ngoài khác nói lên cảm xúc của mình như thế này: “Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy đông người như thế này. Nhưng cũng đáng thôi, vì mùa Thu Nhật Bản đẹp rực rỡ với sắc lá đỏ, là vàng. Thật là tuyệt vời!”.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng dự báo, do một số yếu tố như chính sách tăng lệ phí thị thực nhập cảnh, chi phí dịch vụ hàng không tăng cao vì ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông… việc duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch Nhật Bản sẽ phải đối diện mới những vấn đề mới.