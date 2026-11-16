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Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 20 triệu lượt

Thứ Hai, 06:01, 16/11/2026
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VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, số lượng khách quốc tế đến nước này lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt trong một năm. Dữ liệu thống kê cho thấy các điểm đến và văn hóa Hàn Quốc vẫn duy trì sức hút với du khách quốc tế.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, số lượng du khách nước ngoài đến nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt trong một năm. Đây là kỷ lục đạt được sau 14 năm, kể từ khi ghi nhận con số 10 triệu lượt khách vào năm 2012 và cho thấy ngành du lịch Hàn Quốc đã bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tổng chi tiêu của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 15.941,6 tỷ KRW (khoảng 12 tỷ USD), tăng 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên được coi là thành quả tổng hợp từ sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu, cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chính phủ, cùng với sự cải thiện trong thái độ hiếu khách của người dân Hàn Quốc.

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Thành phố biển Busan là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Hàn Quốc

Bên cạnh đó, theo kết quả "Khảo sát thực trạng làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) ở nước ngoài", được thực hiện vào cuối năm 2025, khi được hỏi về các lĩnh vực hấp dẫn của Hàn Quốc phổ biến tại các quốc gia, tỷ lệ người nước ngoài chọn ẩm thực là 55%, âm nhạc 54%, làm đẹp 53%, phim truyền hình 51% và phim điện ảnh đạt 49%. Ngoài ra, 65% số người được hỏi cho biết văn hóa phẩm Hàn Quốc có tác động tích cực đến việc họ chọn mua các sản phẩm và dịch vụ của Hàn Quốc. Con số này đã tăng liên tục trong 3 năm qua.

Để chào đón cột mốc 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm, các buổi tọa đàm với đại diện ngành du lịch, tiến hành các chiến dịch tuyên truyền trên truyền thông đại chúng, cũng như tổ chức các hoạt động chào mừng tại các sân bay quốc tế...

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bày tỏ lạc quan khi cho rằng việc vượt mốc 20 triệu du khách nước ngoài chính là điểm khởi đầu để Hàn Quốc vươn mình trở thành một “cường quốc du lịch không thể thay thế”, đồng thời khẳng định sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng và hệ thống đón tiếp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 30 triệu lượt khách, cũng như hướng tới cột mốc 40 triệu lượt trong tương lai.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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