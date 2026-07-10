Du lịch Việt Nam: Tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, ngành Du lịch Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế.

Vậy đâu là cơ hội để ngành du lịch tận dụng lợi thế này, vượt qua những thách thức từ bên ngoài và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026? Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Quy)

PV: Thưa ông, nếu như cách đây vài năm, điều mà ngành du lịch lo lắng nhất là làm sao để phục hồi sau đại dịch thì đến năm nay, câu chuyện lại khác hẳn. Thế giới liên tục có những biến động, từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng leo thang khiến chi phí vận tải, dịch vụ đều tăng lên. Trong bối cảnh như vậy, ông nhìn nhận năm 2026 đang đặt ra những áp lực gì đối với ngành du lịch Việt Nam, nhất là đối với thị trường quốc tế?

Ông Hà Văn Siêu: Riêng 2026 là một năm rất là đặc biệt. Xung đột ở vùng Trung Đông dẫn đến khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chi phí nhiên liệu chiến lược tăng. Chi phí vận chuyển, vé máy bay, các ngành liên quan đến dầu lửa tăng.

Thị trường có chuyến bay qua Trung Đông; thị trường Trung Đông đến Việt Nam và thị trường quá cảnh ở Trung Đông, Việt Nam bị dừng. Ví dụ, các chuyến bay từ châu Âu, phương Tây, Tây bán cầu đi qua Trung Đông đến Việt Nam cũng bị thay đổi, phải bay vòng, giá vé máy bay tăng, suy giảm lượng khách từ vùng này.

Nhu cầu du lịch có sự tác động thắt chặt chi tiêu của khách. Khách đến Trung Đông thay đổi hướng đến những vùng an toàn hơn. Việt Nam được đánh giá là một điểm đến an toàn có khi là nhất thế giới. Hay những luồng khách gần như Đông Bắc Á, ASEAN, Ấn Độ theo hướng đấy sẽ đến Việt Nam nhiều hơn, cho nên có cơ hội để đón luồng khách tìm đến Việt Nam: một điểm đến an toàn.

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PV: Có thể thấy doanh nghiệp du lịch đang chịu tác động trực tiếp từ những yếu tố khách quan của tình hình thế giới. Vậy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai những giải pháp nào để đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp?

Ông Hà Văn Siêu: Ngành du lịch là ngành chịu tác động về sau, ngành tiêu dùng cuối cùng. Ngành du lịch không trực tiếp ban hành chính sách cho nên chỉ có thể kiến nghị đối với ngành liên quan, thí dụ như thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường xăng dầu về 0, để giảm áp lực cho doanh nghiệp xăng dầu, doanh nghiệp vận tải.

Cũng kiến nghị với tất cả các ngành khác, làm sao các ngành cùng vào cuộc để hợp lý hóa chi phí trung gian, giảm cơ cấu chi phí cho doanh nghiệp, không chỉ về thuế, chi phí quản lý khác, vận hành, kết nối, hỗ trợ về công nghệ … để tối ưu hóa đầu vào cho doanh nghiệp.

PV: Khi thế giới có nhiều bất ổn, Việt Nam lại nổi lên như một điểm đến an toàn. Vấn đề là chúng ta có đủ nhanh để nắm bắt cơ hội ấy hay không. Theo ông, chúng ta sẽ phải làm gì để biến lợi thế "điểm đến an toàn" thành những con số tăng trưởng thực sự?

Ông Hà Văn Siêu: Không ở đâu có sự ổn định, hòa bình cũng như là thân thiện như ở Việt Nam bây giờ. Ngành du lịch định hướng các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ hướng vào thị trường cao cấp, quảng bá ở điểm đến an toàn.

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ. Kết nối làm sao thông minh nhất, thuận tiện nhất. Cùng một chi phí nhưng gia tăng trải nghiệm thì khách sẽ được những thụ hưởng dịch vụ tốt hơn. Hoặc cùng những trải nghiệm như vậy nhưng chi phí thấp hơn để cạnh tranh, thu hút thị trường gần như Đông Bắc Á, ASEAN, Úc, Ấn Độ, thay vì những thị trường mà bị tác động ở Đông Trung Đông ở xa. Thị trường Đông Bắc Á là thị trường truyền thống của Việt Nam chiếm tới 80%. Đấy là lợi thế của Việt Nam so với các nước khác.

Thứ ba là, hỗ trợ trong việc định hướng về sản phẩm. Ngành cùng chính quyền địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cho ra đời những sản phẩm du lịch, đón bắt được xu hướng của thời đại ở góc độ xanh và thông minh. Xanh không chỉ về thiên nhiên mà cả văn hóa bản địa. Đặc biệt, Việt Nam có lợi thế về lối sống, con người, ẩm thực để tạo sự gần gũi, thân thiện. Gần đây khách du lịch đến Việt Nam là không muốn về.

Sự lưu luyến, cuộc sống của người Việt, cách ứng xử của người Việt tạo nên một thương hiệu, gì đó rất đặc biệt để giữ khách ở lại lâu hơn, khách được những trải nghiệm thú vị hơn.

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PV: Sáu tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành gần một nửa mục tiêu của cả năm. Đây là kết quả rất tích cực, tạo thêm niềm tin để ngành du lịch hướng tới mốc phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, thưa ông?

Ông Hà Văn Siêu: Đúng rồi, bối cảnh tình hình thế giới như vậy, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn lạc quan bởi làm sao? Bởi Việt Nam có những tiếp cận cũng như ứng xử rất là linh hoạt, hiệu quả. Xoay chuyển từ chính sách ngoại giao, chính sách đầu tư phát triển, thu hút nguồn lực FDI, đầu tư quốc tế…Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Đặc biệt là du lịch công vụ, du lịch ở phân khúc cao cấp, các nhà đầu tư, các dòng đầu tư đang vào Việt Nam rất lớn, hiệu ứng lan tỏa từ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chưa bao giờ mình có được vị thế như vậy, hình ảnh điểm đến an toàn nhất thế giới, dòng đầu tư vào Việt Nam cũng đang lên. Chúng ta có cơ sở để luôn luôn lạc quan rằng mục tiêu 25 triệu vị khách quốc tế, sẽ đạt được!

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!