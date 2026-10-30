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Grand Pioneers nhận 4 giải thưởng quốc tế năm 2026

Thứ Sáu, 14:20, 30/10/2026
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VOV.VN - Đội du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise được vinh danh tại World Cruise Awards và World Luxury Travel Awards 2026. Riêng tại World Cruise Awards, đây là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu du thuyền Việt Nam được xướng tên.

Ba năm liên tiếp được vinh danh tại World Cruise Awards

Ngày 12/10, tại lễ trao giải World Cruise Awards 2026 tổ chức ở Jamaica, Việt Nam tiếp tục được ghi nhận vị thế của một điểm đến hàng đầu về du lịch tàu biển trong khu vực, với các giải thưởng "Điểm đến du thuyền sông tốt nhất thế giới 2026" và "Điểm đến du thuyền tốt nhất châu Á 2026". 

Giải thưởng năm nay ghi nhận bước tiến của du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, khi Grand Pioneers Halong Bay Cruise được vinh danh ở 2 hạng mục: World’s Best Green Cruise Line 2026 - Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới 2026 và Asia’s Best Cruise Line 2026 - Hãng du thuyền tốt nhất châu Á 2026.

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Du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải World Cruise Awards 2026

Kết quả này nối tiếp các giải thưởng Grand Pioneers nhận được trong các năm 2024 và 2025, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu được vinh danh tại World Cruise Awards. Đáng chú ý, chuỗi thành tích này được thiết lập ngay sau khi du thuyền được chính thức ra mắt và hoạt động với thương hiệu Grand Pioneers năm 2023. Chỉ một năm sau khi đưa vào hoạt động, Grand Pioneers liên tục được ghi nhận trên bản đồ du thuyền quốc tế, góp phần quảng bá vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh.

Với danh hiệu World’s Best Green Cruise Line 2026, Grand Pioneers được ghi nhận ở định hướng vận hành gắn với giảm tác động tới môi trường biển. Du thuyền đã ứng dụng một số giải pháp như hệ thống làm mát bằng nước biển, động cơ phát thải thấp và công nghệ xử lý nước thải. Những giải pháp này hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường biển. Nhờ đó, năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp Grand Pioneers được vinh danh là Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới.

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Grand Pioneers Halong Bay Cruise nhận các giải thưởng World Cruise Awards 2026

Tại châu Á, Grand Pioneers giành chiến thắng tại hạng mục Asia’s Best Cruise Line 2026 (Hãng du thuyền tốt nhất châu Á). Dấu ấn của Grand Pioneers tại hạng mục này là hệ thống du thuyền được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp trên vịnh, với hệ thống phòng nghỉ có ban công riêng, cùng không gian ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Trải nghiệm riêng tư và dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách là những yếu tố được thương hiệu chú trọng.

World Cruise Awards là giải thưởng quốc tế thường niên dành cho lĩnh vực du thuyền, thuộc hệ thống giải thưởng World Travel Awards, được thành lập năm 1993 và có hơn ba thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực du lịch toàn cầu. Chương trình tôn vinh các thương hiệu, điểm đến và dịch vụ du thuyền nổi bật thông qua bình chọn của công chúng và những người hoạt động trong ngành.

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Grand Pioneers đánh dấu 3 năm liên tiếp được vinh danh tại World Cruise Awards, giai đoạn 2024 -2026.

Hai giải thưởng World Luxury Travel Awards 2026: Ghi nhận chất lượng dịch vụ du thuyền 

Cũng trong tháng 10/2026, Grand Pioneers Halong Bay Cruise tiếp tục được xướng tên tại World Luxury Travel Awards 2026 với hai hạng mục: Best Bespoke Yacht Cruise in Asia – Du thuyền yacht có trải nghiệm thiết kế riêng tốt nhất châu Á; Best Cruise Liner in Asia – Du thuyền nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á.

Thuộc hệ thống World Luxury Awards, World Luxury Travel Awards tôn vinh các thương hiệu trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp. Giải thưởng tập trung vào chất lượng trải nghiệm, dịch vụ và được bình chọn bởi du khách cùng chuyên gia trong ngành.

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Giải thưởng World Luxury Travel Awards 2026 của Grand Pioneers Halong Bay Cruise

Hai danh hiệu của Grand Pioneers tại giải thưởng quốc tế này mở ra góc nhìn khác về sản phẩm: Đây không chỉ là một phương tiện khám phá vịnh Hạ Long, mà còn là không gian nghỉ dưỡng với những trải nghiệm được thiết kế và chăm chút trong suốt hành trình.

Trong đó, danh hiệu Best Bespoke Yacht Cruise in Asia đã ghi nhận định hướng cá nhân hóa trong phát triển sản phẩm của Grand Pioneers. Du khách có thể lựa chọn không gian nghỉ, trải nghiệm ẩm thực, thư giãn và chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu, lịch trình và nhịp nghỉ dưỡng riêng.

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Grand Pioneers nhận hai danh hiệu tại World Luxury Travel Awards 2026.

Trong khi đó, hạng mục Best Cruise Liner in Asia gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng tổng thể trên tàu. Cụ thể, tại Grand Pioneers, một ngày trên vịnh có thể bắt đầu bằng khoảnh khắc ngắm cảnh từ ban công riêng, tiếp nối với những trải nghiệm ẩm thực, thư giãn tại Sea Spa hoặc bể bơi nước mặn bốn mùa. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên vịnh Hạ Long và các dịch vụ nghỉ dưỡng mang đến cho du khách nhiều lựa chọn tận hưởng thời gian trên tàu, bên cạnh các hoạt động khám phá điểm đến.

Chung tay phát triển du lịch biển bền vững

Được phát triển bởi Việt Thuận Group, Grand Pioneers Halong Bay Cruise theo đuổi định hướng gắn hoạt động kinh doanh với bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững, với triết lý: “Chúng tôi chỉ tồn tại khi thiên nhiên được gìn giữ”. Trên định hướng đó, thương hiệu kết hợp công nghệ vận hành xanh, tiêu chuẩn an toàn hàng hải và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, hướng đến nâng tầm chất lượng du lịch biển Việt Nam.

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Grand Pioneers Halong Bay Cruise theo đuổi định hướng gắn hoạt động kinh doanh với bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững

Đại diện Grand Pioneers Halong Bay Cruise, ông Lương Thế Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận cho biết: "Các danh hiệu quốc tế là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho chúng tôi trong chặng đường tiếp theo. Chúng tôi cam kết kiên định với các giá trị cốt lõi, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gìn giữ thiên nhiên và bản sắc Việt Nam trong mỗi hành trình. Grand Pioneers kỳ vọng tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế, qua đó góp phần quảng bá vịnh Hạ Long và du lịch Việt Nam đến với du khách toàn cầu".

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Quảng Ninh mở rộng thị trường khách Nga, doanh nghiệp du thuyền tăng tốc kết nối

VOV.VN - Thông qua chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga, ngành du lịch Quảng Ninh nói chung và Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận với thương hiệu du thuyền Grand Pioneers đạt được nhiều kết quả giá trị, được cụ thể hóa bằng biên bản ghi nhớ với các hiệp hội, hãng lữ hành tại Nga.

PV/VOV.VN
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