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Lượng khách Việt Nam đi Hàn Quốc vẫn gia tăng dù chuyến bay bị cắt giảm

Thứ Bảy, 08:00, 19/09/2026
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VOV.VN - Dù nhiều chuyến bay bị cắt giảm, lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sức hút của văn hóa Hàn Quốc cùng chính sách thị thực linh hoạt đang trở thành động lực thúc đẩy dòng khách từ Việt Nam.

Theo nghiên cứu gần đây về du lịch Hàn Quốc của Yanolja Research, khách quốc tế đến Hàn Quốc trong năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ nhiều thị trường nguồn. Đáng chú ý, số lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc vẫn có xu hướng gia tăng, trong bối cảnh nhiều chuyến bay kết nối giữa hai nước bị cắt giảm. Nghiên cứu này cho biết, động lực chính đến từ sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc, khi các chỉ số tìm kiếm thông tin liên quan nội dung này ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số từ thị trường Việt Nam.

Song song với dữ liệu nghiên cứu, số liệu từ Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cũng phản ánh đà tăng trưởng của lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc đã đón 347.517 lượt khách Việt Nam, đạt mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn con số cùng kỳ năm 2019.

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Du khách Việt Nam tham quan tại Hàn Quốc.

Kết quả tăng trưởng ổn định này cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch Hàn Quốc đối với du khách Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách trọng điểm của Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng là thị trường chiến lược luôn được KTO ưu tiên đầu tư thúc đẩy du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ.

Dự kiến lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới, do giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 là mùa "ngắm lá vàng, lá đỏ" - một trong những thời điểm phong cảnh đẹp nhất trong năm ở Hàn Quốc. "Nhờ việc đẩy mạnh thông tin về chính sách visa nhiều lần linh hoạt, cùng việc khai thác các đường bay mới tới hệ thống sân bay địa phương, chúng tôi tin rằng rào cản du lịch sẽ được xóa bỏ, đưa du khách Việt Nam đến gần hơn với thiên nhiên và văn hóa Hàn Quốc", bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam, phía Hàn Quốc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp. Bên cạnh việc đẩy mạnh các chính sách thị thực (visa) nhiều lần linh hoạt có giá trị 5 năm, 10 năm; KTO Việt Nam tập trung quảng bá và giới thiệu hệ thống các sân bay địa phương như Sân bay quốc tế Gimhae (Busan), Cheongju, Daegu, Yangyang và Jeju tới các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không tại Việt Nam. Việc kết nối các đường bay thẳng đến các điểm đến địa phương không chỉ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn mở ra thêm nhiều lựa chọn hành trình đa dạng cho du khách.

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Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

VOV.VN - Từ cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có thể xin loại visa du lịch này.

Hải Nam/VOV.VN
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