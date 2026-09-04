Khi ngành du lịch Busan "nghe khách sửa mình"

Vào cuối tháng 8, đại diện ngành du lịch Busan đã phỏng vấn hàng loạt du khách tại các điểm đến chính của thành phố này, bao gồm bãi biển Haeundae, làng văn hóa Gamcheon và công viên Yongdusan. Đây được coi là sáng kiến mới nhằm xác định các khó khăn, thuận lợi mà du khách nước ngoài gặp phải, bên cạnh các cuộc khảo sát thống kê quy mô lớn.

Các quan chức thành phố Busan đã trò chuyện trực tiếp với du khách quốc tế để tìm hiểu những điều cần được cải thiện. Một vấn đề chung mà nhiều nhóm du khách quốc tế chỉ ra là sự thiếu hụt thùng rác công cộng ở các điểm du lịch và nhiều nơi chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, nhất là tại một số khu chợ truyền thống ở Busan.

Ngành du lịch Busan tổ chức phỏng vấn trực tiếp du khách nước ngoài tại các bãi biển và điểm tham quan, nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng

Bên cạnh đó, một số du khách từ Mỹ và châu Âu cho biết họ gặp nhiều khó khăn với việc sử dụng các công cụ dẫn đường kỹ thuật số, do thông tin du lịch hạn chế trên Google Maps tại Hàn Quốc và khó tiếp cận hệ thống giao thông công cộng trong khu vực.

Du khách Nhật Bản quan tâm nhiều vào vấn đề vệ sinh tại Busan, chỉ ra mùi hôi cống rãnh ở các khu giải trí trung tâm và vấn đề đảm bảo sạch sẽ trong nhà vệ sinh công cộng. Trong khi đó, nhiều du khách Trung Quốc quan tâm đến việc lưu trú dài ngày tại Busan, họ chia sẻ về rào cản hành chính và kỹ thuật số, chẳng hạn như khó sử dụng dịch vụ giao hàng địa phương hoặc ứng dụng gọi xe nếu không có số điện thoại tại Hàn Quốc hoặc xác minh danh tính.

Du khách quốc tế tham quan làng Gamcheon ở Busan, Hàn Quốc

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện ngành du lịch Busan khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục ngay lập tức. Cụ thể, chính quyền Busan lắp đặt thêm thùng rác ở những khu vực đông người qua lại, bằng cách sử dụng nguồn ngân sách bổ sung sắp tới. Các đoàn liên ngành sẽ giải quyết những trở ngại mang tính hệ thống lớn hơn, bao gồm mở rộng cổng thanh toán và cải thiện khả năng truy cập ứng dụng di động cho người không cư trú tại Hàn Quốc.

Busan đang chuyển trọng tâm từ số lượng khách du lịch đơn thuần sang nâng cao chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách. Thị trưởng Busan khẳng định đã đến lúc ngành du lịch tập trung vào sự hoàn thiện về chất lượng dịch vụ, do đó thành phố sẽ tiếp tục các cuộc phỏng vấn trực tiếp du khách quốc tế, đưa sáng kiến này trở thành công cụ giám sát thường xuyên từ năm 2027. "Chúng tôi muốn giải quyết từ những bất tiện nhỏ để đảm bảo Busan không chỉ là nơi mọi người ghé thăm một lần, mà là điểm đến họ muốn quay lại".