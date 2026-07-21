Mexico đón hàng triệu du khách nước ngoài trong dịp World Cup 2026

Thông tin từ ngành du lịch Mexico cho thấy du khách nước ngoài chiếm khoảng 40% trong tổng số 7,5 triệu lượt khách đến các thành phố Mexico, Guadalajara và Monterrey, từ ngày 8/6 - 12/7/2026. Ba thành phố của Mexico đã đăng cai 13 trong số 104 trận đấu của World Cup năm nay, trong đó có trận đấu ở vòng loại trực tiếp mà đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trước đội tuyển Mexico.

Nhiều người tập trung theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Anh trong khuôn khổ World Cup 2026, tại thành phố Mexico (Mexico). Nguồn: Reuters

Ước tính hiện tại của chính phủ Mexico về chi tiêu du lịch trong dịp World Cup 2026 tại nước này đạt khoảng 2,1 tỷ USD. Khoảng 3 triệu khách du lịch đã ở lại ít nhất 1 đêm tại các khách sạn hoặc nhà cho thuê ngắn hạn ở 3 thành phố đăng cai các trận đấu; trong khi 4,5 triệu khách chỉ đến thăm mà không ở lại qua đêm.

Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn trung bình đạt 65% tại 3 thành phố đăng cai, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Các khách sạn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy từ 85% - 95% vào những ngày diễn ra trận đấu, và giá phòng trung bình tăng gần 52%.

Ngành du lịch Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch giải trí và công tác đến Mexico trong những tháng tới, nhờ vào hiệu ứng toàn cầu của sự kiện. Các địa phương và doanh nghiệp tại Mexico vẫn đang nỗ lực tiếp thị và khuyến khích du khách khám phá các điểm đến khác, ngoài những thành phố lớn nhất của Mexico.