Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Romania diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Bucharest (ROMEXPO), Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania do Đại sứ Lê Vĩnh Thắng dẫn đầu đã tham dự lễ công bố khai trương đường bay thẳng thuê chuyến (charter) kết nối thủ đô Bucharest, Romania với Phú Quốc – Việt Nam.

Hội chợ Du lịch Romania là sự kiện thường niên uy tín, quy tụ đông đảo các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Romania và quốc tế nhằm quảng bá những sản phẩm, điểm đến đặc sắc trên toàn cầu. Tại sự kiện, lễ khai trương tuyến bay thẳng Bucharest – Phú Quốc do Công ty lữ hành Paralela 45 vận hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng sở tại.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng đánh giá cao việc đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối trực tiếp hai nước, coi đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Romania đối với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, với chính sách miễn thị thực nhập cảnh lên tới 45 ngày cho công dân Romania từ tháng 8/2025, tuyến bay thẳng sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để du khách sở tại trực tiếp khám phá chiều sâu văn hóa truyền thống, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, tinh hoa ẩm thực cũng như sự thân thiện, mến khách của con người Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty lữ hành Paralela 45 cũng cho biết, các hành trình khám phá Việt Nam nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất (best-seller) của hãng.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng trao đổi với truyền thống địa phương về du lịch Việt Nam. Việc chính sách miễn thị thực nhập cảnh lên tới 45 ngày cho công dân Romania từ tháng 8/2025, tuyến bay thẳng sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để du khách sở tại trực tiếp khám phá cảnh sắc, văn hóa, con người Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty lữ hành Paralela 45 cũng cho biết, các hành trình khám phá Việt Nam nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất (best-seller) của hãng, minh chứng qua việc toàn bộ vé trên chuyến bay thẳng đầu tiên đã nhanh chóng được lấp đầy. Trước nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, doanh nghiệp đang hướng tới việc tăng tần suất khai thác và mở rộng mạng lưới kết nối tới nhiều địa danh giàu bản sắc khác của Việt Nam trong thời gian tới.

Không dừng lại ở lĩnh vực lữ hành, việc thiết lập cầu nối hàng không trực tiếp còn mang ý nghĩa chiến lược trong bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác Việt Nam – Romania hiện nay. Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt cùng đòn bẩy từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), hợp tác song phương đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thực chất, đẩy mạnh giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân làm động lực thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư.

Việc khai trương đường bay thẳng Bucharest - Phú Quốc không chỉ góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch mà còn được kỳ vọng mở ra một chương mới, bồi đắp tình hữu nghị truyền thống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam – Romania.