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Phú Quốc cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái

Thứ Năm, 06:01, 22/10/2026
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VOV.VN - Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến bố trí 69 vị trí cho thuê môi trường rừng với tổng diện tích hơn 5.000 ha đến năm 2030. Trong đợt 1, đơn vị công khai cho thuê 24 vị trí với diện tích hơn 1.800 ha.

Theo Vườn quốc gia Phú Quốc, việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được triển khai trên cơ sở đề án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt và điều chỉnh. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, Vườn quốc gia Phú Quốc đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-VQGPQ ngày 27-8-2026 để triển khai thực hiện.

Đơn vị cũng phê duyệt hồ sơ kỹ thuật lựa chọn tổ chức thuê môi trường rừng, đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng; công khai cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức có nhu cầu tiếp cận thông tin, đăng ký và tham gia quá trình lựa chọn theo quy định.

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Rừng ở Phú Quốc

Theo đề án đã được điều chỉnh, đến năm 2030, Vườn quốc gia Phú Quốc quy hoạch 69 vị trí cho thuê môi trường rừng, với tổng diện tích hơn 5.000 ha. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng hơn 2.800 ha tại 24 vị trí; diện tích rừng phòng hộ hơn 2.500 ha tại 45 vị trí. Riêng đợt 1, Vườn quốc gia Phú Quốc công khai cho thuê 24 vị trí. Thời gian thuê môi trường rừng không quá 30 năm. Thời hạn cụ thể sẽ được xác định căn cứ hồ sơ được lựa chọn, hợp đồng thuê môi trường rừng và các quy định pháp luật có liên quan. Việc thực hiện hợp đồng được đánh giá định kỳ 5 năm; trường hợp xem xét gia hạn phải đáp ứng các điều kiện và giới hạn theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc khẳng định việc quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức cho thuê môi trường rừng. Việc phát triển du lịch sinh thái phải bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị tài nguyên rừng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vì vậy công tác tổ chức cho thuê môi trường rừng được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và cạnh tranh, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng của các tổ chức phải thể hiện phương án kinh doanh du lịch sinh thái phù hợp với đề án được phê duyệt. Đồng thời, hồ sơ phải có giải pháp bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy rừng; phương án xử lý chất thải, hạn chế tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái; tiến độ đầu tư, vận hành và phương án xử lý tài sản khi kết thúc hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, hợp đồng thuê môi trường rừng phải xác định rõ phạm vi, diện tích, ranh giới khu vực thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường cũng như chế độ kiểm tra, giám sát.

Vườn quốc gia Phú Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành hợp đồng và quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

Theo định hướng của đơn vị, hoạt động du lịch phải phù hợp với chức năng của từng loại rừng, phân khu chức năng, hiện trạng tài nguyên và sức tải của hệ sinh thái. Các giải pháp thân thiện với môi trường được ưu tiên nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên, không làm suy giảm chức năng phòng hộ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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