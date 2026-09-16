Ninh Bình: Lũ sông Hoàng Long, sông Đáy tiếp tục lên, Gia Viễn vẫn ngập sâu

Mực nước tại nhiều vị trí đã vượt mức báo động

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Tại nhiều vị trí, mực nước đã vượt mức báo động; riêng trạm Bến Đế, sông Hoàng Long cao hơn báo động 3 là 0,22m. Tại trạm Bến Đế, mực nước sông Hoàng Long ở mức 4,22m; trạm Gián Khẩu 3,33m, cao hơn báo động 2 là 0,23m. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Phủ Lý ở mức 4,14m, cao hơn báo động 3 là 0,14m; tại trạm Ninh Bình 2,84m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,16m.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long được dự báo tiếp tục lên chậm. Tại Bến Đế, đỉnh lũ có khả năng xuất hiện trong đêm 16/9, ở mức trên báo động 3. Tại Gián Khẩu, đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào nửa đêm về sáng 17/9, xấp xỉ dưới báo động 3. Trên sông Đáy, mực nước tiếp tục lên; tại Phủ Lý có khả năng ở mức trên báo động 3, còn tại Ninh Bình xấp xỉ báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hoàng Long có xu hướng xuống chậm. Mực nước tại Bến Đế vẫn trên báo động 3, Gián Khẩu có khả năng trên báo động 2. Trong khi đó, sông Đáy tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều 17/9. Tại Phủ Lý, mực nước dự báo trên báo động 3; tại Ninh Bình trên báo động 2.

Hơn 830 hộ dân ở Gia Viễn bị ảnh hưởng

Tại xã Gia Viễn, mưa lũ đã gây ngập nhiều khu vực, khiến một số tuyến đường bị chia cắt. Tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư Đồi Ngô - Gọng Vó, qua khu vực Đầm Vân Long, có đoạn ngập sâu khoảng 70cm. Thống kê sơ bộ, hơn 830 hộ dân với gần 3.700 nhân khẩu tại Kênh Gà, Đồi Ngô, Gọng Vó đang chịu ảnh hưởng trực tiếp do nước lũ tràn vào nhà. Riêng tại thôn Kênh Gà, nhiều hộ bị ngập tầng 1 gần 50cm.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học. Trường Mầm non Kênh Gà bị ngập khoảng 40cm tại các phòng học, 77 trẻ phải nghỉ học. Tại Trường Tiểu học Gia Viễn, khu 2 Kênh Gà, nước tràn vào phòng học khoảng 20cm. Để bảo đảm an toàn, 250 học sinh được chuyển sang học trực tuyến.

Chính quyền xã Gia Viễn và các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 giờ, rà soát các khu vực trũng thấp, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại những tuyến đường ngập sâu, có nguy cơ chia cắt. Địa phương đang huy động lực lượng theo dõi sát diễn biến mực nước, tổ chức phân luồng và hướng dẫn người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ở khu vực trũng thấp, ven sông không chủ quan trước diễn biến mưa lũ; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.