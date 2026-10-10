Trải nghiệm mùa thu Hà Nội, khi phố phường chậm lại

VOV.VN - Không chỉ những du khách mà cả người dân Thủ đô cũng đang tranh thủ tận hưởng mùa thu đặc trưng của phố phường theo nhiều cách khác nhau. Với việc nhiều du khách lựa chọn điểm đến là Hà Nội đã chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu - đông của thành phố.
VOV.VN - Nhằm tăng cường quảng bá du lịch Thủ đô tới thị trường quốc tế, Hà Nội tổ chức đón đoàn báo chí và nhà sáng tạo nội dung từ Nga tới tham quan, khảo sát dịch vụ du lịch từ ngày 16 - 18/9/2026.
VOV.VN - Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 khi lần thứ 5 liên tiếp giành danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”. Thủ đô đồng thời được trao giải “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”.
VOV.VN - Từ khóa "Hanoi food" (ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm từ khóa kết hợp điểm đến và ẩm thực tăng trưởng nhanh nhất tại Trip.com Group, dựa theo dữ liệu người dùng toàn cầu trên nền tảng này.
VOV.VN - Hà Nội đang đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường Trung Quốc, hướng tới hình thành các tour, tuyến ổn định, lâu dài giữa Thủ đô Việt Nam với Bắc Kinh và các địa phương lớn của Trung Quốc.
VOV.VN - Hôm nay (2/9), nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Thủ đô đã mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong ngày Quốc khánh. Do đó, nhiều địa điểm ghi nhận lượng khách tăng đột biến, như di tích Nhà tù Hỏa Lò hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám.