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Trải nghiệm mùa thu Hà Nội, khi phố phường chậm lại
Thứ Bảy, 10:10, 10/10/2026

Trải nghiệm mùa thu Hà Nội, khi phố phường chậm lại

VOV.VN - Không chỉ những du khách mà cả người dân Thủ đô cũng đang tranh thủ tận hưởng mùa thu đặc trưng của phố phường theo nhiều cách khác nhau. Với việc nhiều du khách lựa chọn điểm đến là Hà Nội đã chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu - đông của thành phố.

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Đào Phương, Anh Dũng/VOV1
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