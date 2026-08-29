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Du lịch ĐBSCL: 100 doanh nghiệp đưa về 7,5 triệu lượt khách

Thứ Bảy, 10:46, 29/08/2026
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VOV.VN - Thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành từ TP.HCM thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL, giúp kết nối hiệu quả nguồn khách lớn với tài nguyên du lịch địa phương.

Ngày 29/8, tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và ĐBSCL được ký kết từ năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm tạo bước ngoặt quan trọng trong liên kết vùng. Qua 5 năm triển khai, công tác hợp tác đã đạt nhiều kết quả tích cực, dần đi vào chiều sâu và mang lại giá trị thiết thực cho các địa phương.

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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lữ Quang Ngời phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về hiệu quả chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lữ Quang Ngời, cho biết liên kết đã giúp các địa phương trong vùng tăng cường kết nối, mở rộng thị trường, phát huy tài nguyên và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng lượt khách và doanh thu du lịch Cà Mau tăng trưởng đáng kể, khẳng định vai trò bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương để tạo ra các hành trình du lịch có sức cạnh tranh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Ngời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: sản phẩm du lịch giữa các địa phương còn trùng lặp; việc kết nối tuyến, điểm và doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ; hạ tầng, chất lượng dịch vụ ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu và cơ chế điều phối liên kết còn thiếu đồng bộ.

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Ngày Hội khinh khí cầu đang diễn ra ở phường Bạc Liêu
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Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, liên kết đã giúp du lịch vùng ĐBSCL phát triển hơn

Tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau - Nguyễn Quốc Thanh cho biết, chương trình đã hình thành được cơ chế liên kết đồng bộ, duy trì hoạt động thường xuyên thông qua Hội đồng liên kết hợp tác và Tổ giúp việc. Các diễn đàn, hội nghị được tổ chức luân phiên giúp cơ quan quản lý trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm.

Từ nền tảng quản lý, các địa phương chuyển mạnh sang liên kết sản phẩm và thị trường. Ba trục tuyến du lịch liên vùng gồm “Những nẻo đường phù sa”, “Non nước hữu tình” và “Sắc màu vùng biên” ra đời, làm cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM xây dựng hơn 70 chương trình du lịch.

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Những năm qua, tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều chương trình để phát triển du lịch

Thống kê từ 100 doanh nghiệp lữ hành từ TP HCM thường xuyên tham gia liên kết, đã có khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL, giúp kết nối hiệu quả nguồn khách lớn với tài nguyên du lịch địa phương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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