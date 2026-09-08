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Khám phá Chiba - viên ngọc quý của du lịch Nhật Bản

Thứ Ba, 16:58, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/9, Văn phòng Hội nghị tỉnh Chiba (Nhật Bản) tổ chức hội thảo giới thiệu những nét hấp dẫn độc đáo của du lịch Chiba, cùng các tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng và sự kiện MICE.

Tỉnh Chiba có vị trí gần thủ đô Tokyo và là nơi đặt Sân bay quốc tế Narita (NRT) - một trong những trung tâm hàng không hàng đầu Nhật Bản; cùng mạng lưới đường sắt và đường bộ cao tốc kết nối rộng khắp. Đây được coi là lợi thế nổi bật giúp Chiba kết nối với Tokyo để thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có du khách Việt Nam.

"Tỉnh Chiba sở hữu thiên nhiên phong phú cùng nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc. Với Sân bay quốc tế Narita, Chiba còn giữ vai trò là một cửa ngõ quan trọng kết nối Nhật Bản với thế giới, cũng là một điểm đến rất hấp dẫn đối với du khách Việt Nam" - Trưởng đại diện JNTO văn phòng Việt Nam, bà Matsumoto Fumi cho biết.

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Hội thảo giới thiệu du lịch Chiba được tổ chức ngày 8/9 tại Hà Nội

Theo bà Gina Rivera - đại diện Văn phòng Hội nghị Chiba, tỉnh Chiba gồm hơn 50 thị trấn và thành phố với phong cảnh đa dạng, trong đó có 24 địa điểm du lịch nổi bật. Đặc thù 3 mặt giáp biển và truyền thống canh tác nông nghiệp lâu đời giúp Chiba sở hữu hệ thống cảnh quan cũng như nền ẩm thực phong phú.

Giống như nhiều địa điểm khác tại Nhật Bản, Chiba cũng có vẻ đẹp quanh năm như mùa xuân hoa nở, mùa hè lễ hội, mùa thu lá vàng lá đỏ, mùa đông trải nghiệm băng tuyết. Khí hậu tại Chiba thường ấm hơn các vùng khác, nên mùa ngắm lá đỏ tại Chiba bắt đầu chậm hơn so với khu vực Kyoto khoảng 1-2 tuần, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 hàng năm.

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Đại diện Văn phòng Hội nghị tỉnh Chiba chia sẻ tại hội nghị

Một trong những hình ảnh quen thuộc tại Chiba là tuyến tàu điện độc đáo Chiba Urban Monorail, được coi là một trong những hệ thống tàu điện một ray treo dài nhất thế giới. Ngoài những cảnh quan đô thị nhộn nhịp tại các thành phố của Chiba, du khách cũng sẽ tìm thấy các vùng nông thôn đặc trưng bởi phong cảnh thiên nhiên thanh bình. Nền ẩm thực phong phú nơi đây cũng thu hút thực khách tìm kiếm các món hải sản tươi ngon. 

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Một trong những hệ thống tàu điện một ray treo dài nhất thế giới nằm tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Nguồn: Văn phòng Hội nghị tỉnh Chiba

Khu vực ven biển của Chiba mang đến cho du khách cơ hội khám phá một khía cạnh yên tĩnh hơn ở Nhật Bản. Dọc theo bờ biển là các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và nhà trọ kiểu Nhật (ryokan), cho phép du khách thêm thời gian nghỉ ngơi và thư giãn bên bờ biển vào hành trình khám phá Tokyo. Khu vực biển của Chiba cũng là "thiên đường" của các môn thể thao dưới nước, nổi tiếng nhất với bãi biển Tsurigasaki, nơi tổ chức nhiều cuộc thi lướt sóng quốc tế.

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Du khách Việt tham quan chùa Naritasan Shinshoji, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Nguồn: Saigontimes Travel

Vùng Tây Bắc Chiba nằm trong khu vực đô thị Đại Tokyo, dễ dàng được tiếp cận từ trung tâm Tokyo bằng tàu hoặc đường bộ. Các thành phố hiện đại ở tỉnh Chiba sở hữu các cơ sở vật chất, trung tâm sự kiện cũng như khu mua sắm đẳng cấp thế giới, như Tokyo Disney Resort, trung tâm hội nghị sự kiện Makuhari Messe, và AEON MALL Makuhari New City - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Nhật Bản.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, hiện nay du khách Việt Nam có thể dễ dàng ghé thăm các địa điểm tại tỉnh Chiba, với nhiều chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Sân bay quốc tế Narita (NRT) hoặc Sân bay quốc tế Haneda (HND). Một số tour du lịch Nhật Bản phổ biến hiện nay, như tuyến "Cung đường vàng", đã bao gồm các địa điểm tại tỉnh Chiba như phố mua sắm Narita Omotesando hay chùa Shinshoji, còn gọi là chùa Naritasan Shinshoji, hay đơn giản là check-in với tàu điện một ray treo độc đáo.

Hải Nam/VOV.VN
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