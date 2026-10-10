Ra mắt tuyến du lịch xuyên Việt - Thêm lựa chọn khám phá mọi miền đất nước

Khác với cách tổ chức tour xuyên Việt cố định từ điểm đầu tới điểm cuối, hành trình du lịch mới được công ty NewStar Tour định hướng tổ chức theo cách linh hoạt. Hành trình tổng thể kéo dài 39 ngày (38 đêm) chủ yếu bằng đường bộ và dự kiến khởi hành từ Hà Nội ngày 16/11/2026.

Từ hành trình này, công ty lữ hành đã xây dựng khoảng 60 tour thành phần với 31 điểm dừng trên khắp 3 miền, giúp du khách dễ dàng lựa chọn một hoặc nhiều chặng, tùy theo quỹ thời gian và nhu cầu cá nhân.

Ninh Bình là một điểm đến trên tuyến du lịch xuyên Việt do NewStar Tour tổ chức.

Ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT NewStar Group, Giám đốc điều hành NewStar Tour cho biết sản phẩm du lịch này góp phần đưa du khách tới những điểm đến xa xôi hơn, giữ chân khách lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn: "Chúng tôi hướng tới trước tiên là khách nội địa, bởi dân số Việt Nam hơn 100 triệu người nên đây là một thị trường rất lớn. Nhưng chúng tôi cũng không bỏ qua các du khách quốc tế. Người nước ngoài có thể tham gia hành trình cùng người Việt để khám phá Việt Nam theo một cách sâu sắc và đáng nhớ hơn. Qua chính trải nghiệm của họ, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam có thể tiếp tục được truyền tải tới những người khác.

Hiện nay, khách quốc tế tới Việt Nam thường tập trung vào một số điểm nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa... Trong khi Việt Nam còn rất nhiều nơi đẹp mà có thể họ chưa từng biết hoặc chưa từng đặt chân tới".

Đại diện NewStar Tour đến Cà Mau để khảo sát thực tế và xây dựng sản phẩm. Ảnh: Lương Duy Ngân

Điểm đáng chú ý của tour xuyên Việt này không nằm ở độ dài 39 ngày mà ở phương thức tổ chức. Với 31 điểm dừng đón khách cố định và 31 xe ô tô vận hành theo vòng tròn, cách tổ chức này cho phép du khách không nhất thiết phải trở về Hà Nội hoặc một điểm tập trung duy nhất để bắt đầu tour. Người ở địa phương nằm trên tuyến có thể tham gia hành trình tại điểm đón phù hợp; khách cũng có thể kết thúc một chặng, lưu lại điểm đến lâu hơn rồi tiếp tục bằng chuyến sau.

Ví dụ tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chương trình có các trải nghiệm tại Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện, Tuy Hòa cùng nhiều điểm đến khác. Khi đến Huế, lịch trình hiện chỉ dành 1 ngày, nhưng nếu khách muốn ở lại Huế thêm 2-3 ngày vẫn hoàn toàn có thể, sau đó lên chuyến xe tiếp theo để tiếp tục hành trình. Tương tự, khách ở Ninh Bình hay Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... đều có thể lên xe tại những điểm được xác định trong lịch trình. Tại một số nơi, chương trình còn thiết kế những hoạt động trải nghiệm bổ sung để du khách có thể lựa chọn theo nhu cầu, thay vì chỉ nối các điểm tham quan nổi tiếng.

Bãi biển tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với phương thức vận hành này, công ty lữ hành và các đối tác không đặt điều kiện phải đủ một số lượng khách nhất định mới cho đoàn khởi hành. Du khách được tổ chức theo các chặng khác nhau trong một hệ thống liên hoàn, lượng khách có thể tăng hoặc giảm tại từng điểm đón, trả nhưng lịch trình và dịch vụ của chương trình vẫn được duy trì.

Theo ông Lương Duy Ngân, tour xuyên Việt lần này là kết quả của quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế và xây dựng sản phẩm được công ty triển khai, nhằm hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa trên chiều dài đất nước. Tour không nhằm đưa khách đi qua thật nhiều tỉnh, thành mà tạo cơ hội tiếp xúc sâu hơn với cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

“Điều quan trọng là khách được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, di sản, đời sống cộng đồng tại những vùng đất họ đi qua. Sau một hành trình, điều lưu lại phải là cảm xúc chứ không phải về số kilomet đã đi hay số địa điểm đã check in”, ông Lương Duy Ngân chia sẻ.