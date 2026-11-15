Lai Châu định hình 2 cực tăng trưởng du lịch đến năm 2050

UBND tỉnh Lai Châu tổ chức công bố quy hoạch chung khu du lịch Ô Quy Hồ và cao nguyên Sìn Hồ đến năm 2050. Đây là hai khu vực được xác định có tiềm năng, lợi thế nổi trội, giữ vai trò quan trọng trong định hình không gian và tạo động lực phát triển du lịch của tỉnh trong những năm tới.

Hai khu du lịch có tổng diện tích hơn 33.700 ha, nằm trên địa bàn các xã Bình Lư, Tả Lèng, Sìn Hồ, Hồng Thu và Tủa Sín Chải. Quy hoạch được triển khai theo 2 giai đoạn, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thuộc quy hoạch chung quần thể khu du lịch Ô Quy Hồ

Khu du lịch Ô Quy Hồ có diện tích 8.800 ha, được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao, khám phá thiên nhiên, thể thao mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Dự báo đến năm 2030, khu vực này đón khoảng 844.000 lượt khách và đến năm 2050 đạt gần 3 triệu lượt khách. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền công nhận khu du lịch Ô Quy Hồ là Khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Đối với cao nguyên Sìn Hồ, quy hoạch có diện tích hơn 24.907 ha, định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Phát huy lợi thế khí hậu cao nguyên, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và nguồn dược liệu phong phú, khu vực này sẽ phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sâm Lai Châu, trải nghiệm dược liệu, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa.

Quy hoạch du lịch tại Lai Châu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư

Tại lễ công bố quy hoạch, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho biết Ô Quy Hồ và cao nguyên Sìn Hồ là 2 khu vực có tài nguyên du lịch đặc sắc, mang những giá trị riêng biệt, có khả năng trở thành những điểm đến quan trọng, góp phần định vị thương hiệu du lịch Lai Châu trên bản đồ du lịch quốc gia.

Việc công bố 2 đồ án quy hoạch không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho quản lý không gian, kiểm soát đầu tư mà còn xác lập tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ du lịch đồng bộ, bài bản.

Ông Tống Thanh Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tại Lai Châu khẩn trương công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Cùng với đó, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, kỹ thuật và các điều kiện thiết yếu; đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách, lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực, kinh doanh.

Với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn khai thác tài nguyên với bảo vệ rừng, gìn giữ văn hóa và tạo sinh kế cho người dân, Lai Châu kỳ vọng đến năm 2045, Ô Quy Hồ và cao nguyên Sìn Hồ sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.