Du lịch Lai Châu khơi thông dư địa, thúc đẩy tăng trưởng

Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ, những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong mây trắng. Dưới sườn núi, những nếp nhà truyền thống của đồng bào Mông, Dao, Lự… bình yên giữa sắc xanh của núi rừng. Du khách tìm về Lai Châu để chinh phục những đỉnh núi cao, khám phá văn hóa bản địa và mong muốn tìm một không gian trong lành, tạm rời xa nhịp sống đô thị.

Du khách Cao Tuấn Linh (Hà Nội) cho biết du lịch Lai Châu là tổng hòa của trải nghiệm khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa độc đáo của các dân tộc, góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này: "Bản thân tôi cũng đã đi rất nhiều vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bản Lao Chải 1 lại có đặc điểm rất riêng. Từ những nếp nhà cho đến những con đường, mọi thứ đều khiến tôi rất ngạc nhiên, tự hỏi tại sao một nơi như thế này của đồng bào Mông mà mình chưa có cơ hội được đến đây".

Biển mây và những dãy núi trùng điệp tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách khi đến Lai Châu.

Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, Lai Châu còn sở hữu kho tàng văn hóa đa dạng của 20 dân tộc. Từ kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực đến những nếp sinh hoạt thường ngày, tất cả tạo nên sức hấp dẫn từ chính đời sống của người dân bản địa.

Từ TP.HCM đến du lịch Lai Châu, chị Nguyễn Thị Hoài Nam bày tỏ ấn tượng về các bản du lịch cộng đồng, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu đời sống của đồng bào địa phương: "Đầu tiên tôi cảm nhận không gian ở đây rất đặc biệt. Từ địa hình, địa thế, không khí trong lành và bà con vẫn giữ được cái gì đó rất tự nhiên. Người dân ở đây vẫn sinh sống, vẫn lao động, trẻ em vẫn vui chơi và những người phụ nữ dân tộc vẫn ngồi khâu áo. Bà con ở đây vẫn tận dụng được tất cả những gì đang có từ cuộc sống của mình".

Từ bản làng vùng cao đến các điểm du lịch sinh thái, những trải nghiệm dành cho du khách tại Lai Châu ngày càng phong phú. Cách tiếp cận mới của Lai Châu là xây dựng chuỗi sản phẩm đồng bộ, bên cạnh các tour chinh phục đỉnh núi còn hướng tới hình thành các hành trình khám phá tổng hợp. Nổi bật là tại khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cảnh sắc núi rừng được kết hợp với dịch vụ tham quan, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, tạo nên sức hút đối với du khách.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây trong quần thể du lịch đỉnh đèo Ô Quy Hồ hút khách du lịch

Du khách Nguyễn Hồng Nhung (Hải Phòng) chia sẻ hành trình trải nghiệm của mình tại đây: "Lần đầu tiên tôi đến với khu du lịch Ô Quy Hồ, tôi thấy rất ấn tượng với quy mô của khu du lịch cũng như cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, hôm nay thời tiết rất đẹp đối với đoàn chúng tôi. Khi đến đây du khách có trải nghiệm khá đầy đủ, vừa có thể thưởng thức ẩm thực, vẫn có bản sắc dân tộc rất riêng của đồng bào các dân tộc".

Sức hút từ thiên nhiên, văn hóa cùng các sản phẩm trải nghiệm đang giúp du lịch Lai Châu từng bước mở rộng thị trường. Các chương trình kích cầu, hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá trên nền tảng số và liên kết với doanh nghiệp lữ hành góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.

Du khách trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại bản Lao Chải 1, xã Khun Há

Tác động lan tỏa của ngành du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đón hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 75.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt gần 1.650 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tiềm năng khai thác du lịch ngày càng rõ nét, mở thêm cơ hội tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, đặc sản và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế có sức lan tỏa, Lai Châu tiếp tục đa dạng sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Qua đó, người dân địa phương là chủ thể được hưởng lợi từ những giá trị du lịch do họ góp phần tạo dựng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Gia Lai Châu nêu ý kiến: "Về du lịch mạo hiểm, Lai Châu là một trong những địa phương có nhiều ngọn núi cao và đẹp nhất, đáng chinh phục nhất, nhưng lượng du khách tìm đến lại chưa nhiều. Điều lớn hơn không chỉ là câu chuyện đánh thức du lịch, đánh thức những ngọn núi, mà Lai Châu đang hướng tới phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn. Qua đó từ cộng đồng, bản làng và những người dân bản địa sẽ được thụ hưởng từ chính những sản phẩm của họ, thúc đẩy phát triển cho du lịch địa phương".

Lượng khách tìm về Lai Châu ngày càng đông, góp phần để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Trong các tháng cuối năm 2026, tỉnh Lai Châu phấn đấu đón khoảng 400.000 lượt khách, đạt doanh thu du lịch 320 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc trưng và kết nối các điểm đến thành những hành trình trải nghiệm hấp dẫn. Cùng với khai thác tiềm năng, việc bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng được xác định là yếu tố quan trọng để du lịch phát triển lâu dài.

Từ những đỉnh núi hùng vĩ đến bản làng giàu bản sắc, tỉnh Lai Châu đang từng bước chuyển lợi thế tự nhiên và văn hóa thành giá trị kinh tế. Khi người dân có thêm sinh kế, du khách có thêm trải nghiệm và các điểm đến được kết nối hiệu quả, du lịch sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần đưa Lai Châu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.