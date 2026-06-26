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Vì sao ngành du lịch cần phục vụ tốt dòng khách đi tự túc?

Thứ Sáu, 14:31, 26/06/2026
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VOV.VN - Việc phục vụ tốt phân khúc khách du lịch tự túc (FIT) sẽ mở ra cơ hội lớn, giúp ngành du lịch Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ, thay đổi từ tư duy cung cấp sản phẩm đại trà sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm linh hoạt, an toàn và đậm dấu ấn cá nhân.

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc, thị trường tour du lịch trọn gói có xu hướng dần bị thu hẹp, do sự nổi lên của phân khúc khách đi du lịch tự túc (FIT). Đây là thế hệ du khách mới - những người tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, sự linh hoạt và chiều sâu văn hóa, đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất và có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

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Việt Nam ngày càng thu hút phân khúc khách du lịch tự túc (FIT)

Tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026 chủ đề "Tăng trưởng khách quốc tế trong kỷ nguyên FIT và AI" do Tatinta tổ chức sáng 26/6 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết từ sau đại dịch Covid-19, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo hình thức du lịch tự túc ngày càng gia tăng.

Một trong những động lực là chính sách thị thực ngày càng thông thoáng của Việt Nam tạo thuận lợi cho khách du lịch tự túc. Bên cạnh đó sự phát triển của công nghệ và các nền tảng du lịch trực tuyến giúp việc tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ xuyên biên giới ngày càng dễ dàng hơn.

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Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026

"Khách du lịch tự túc không chỉ là một phân khúc thị trường đơn thuần, họ còn là những người mang đến giá trị gia tăng vượt trội cho ngành du lịch Việt Nam thông qua việc sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho những trải nghiệm cá nhân sâu sắc; giúp điểm đến giảm sự phụ thuộc vào các thị trường đơn lẻ, hướng tới sự phát triển bền vững và chống chịu tốt hơn trước các biến động", ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Phát biểu tại phiên chuyên đề, đại diện Tatinta đã chỉ ra các xu hướng mới trong hành vi của khách du lịch tự túc hiện nay, đó là khách hàng không chỉ đặt chân đến một nơi, mà ở đó họ còn tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa nhiều hơn. Du lịch ngày nay không dừng lại ở việc tham quan check-in, mà đang giao thoa mạnh mẽ với các yếu tố như chăm sóc sức khỏe, học tập, văn hóa bản địa, ẩm thực và phát triển bản thân. 

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Bà Lê Hoàng Yến - đại diện Tatinta chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026

Bà Lê Hoàng Yến - đại diện Tatinta phân tích: "Trong bối cảnh hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên đều có giới hạn, mỗi điểm đến đứng trước lựa chọn tăng số lượng khách hoặc tăng giá trị trên mỗi đầu khách. Tuy nhiên gia tăng số lượng sẽ kéo theo tăng đầu tư hạ tầng, khai thác tài nguyên và gây sức ép lên các nguồn lực khác. Trong khi đó nếu định hướng tăng giá trị trên mỗi khách du lịch sẽ giúp điểm đến tăng kết nối trên các lĩnh vực, hài hòa phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên; đồng thời có điều kiện phân bổ hợp lý các nguồn lực phát triển.

Trong tương lai, bài toán đặt ra cho ngành du lịch không chỉ về số lượng khách, mà làm sao để mỗi du khách khi đến Việt Nam được kết nối hơn với cộng đồng, được hiểu biết hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn để ở lại lâu và chi tiêu nhiều hơn, cũng như có thể quay lại nhiều lần. Khi đó, du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho riêng lĩnh vực này, mà còn có nhiều tác động tích cực, lan tỏa sâu rộng hơn sang các ngành văn hóa, y tế, nghệ thuật, thể thao, nông nghiệp...".

Diễn đàn Kinh tế Du lịch FIT 2026 là dịp để các bên cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường khách du lịch FIT nhằm bắt kịp xu thế thời đại, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho hoạt động du lịch Việt Nam. Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp lữ hành cho rằng, muốn tăng trưởng bền vững thì không chỉ thu hút khách, ngành du lịch Việt Nam còn cần một cơ chế điều hành đủ mạnh để phục vụ khách FIT hiệu quả hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa hơn; đồng thời tối ưu hóa các nguồn lực và chuyển đổi công nghệ thành lợi nhuận thực tế.

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Vì sao khách "nhà giàu" quay lại với mô hình du lịch trọn gói?

VOV.VN - Ngày càng nhiều du khách lựa chọn mô hình du lịch trọn gói, thay vì tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi. Bên cạnh mức giá cố định, du lịch trọn gói hấp dẫn bởi tính đơn giản, sự thư thái, và ít phát sinh giữa thời điểm kinh tế bất ổn hiện nay.

 

Hải Nam/VOV.VN
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