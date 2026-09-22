Vĩnh Long triển khai mô hình "Chợ 4.0", thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ, với hơn 38.600 điểm kinh doanh, trên 35.000 hộ kinh doanh cố định và không cố định. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đầu tư nâng cấp, cải tạo 253 chợ; xây mới 9 chợ, mở rộng 2 chợ và thu hút đầu tư 17 chợ, trong đó có 7 chợ đầu mối.

Trước mỗi sạp hàng ở nhiều chợ truyền thống Vĩnh Long đều có mã QR, số điện thoại và tên sạp

Cùng với đầu tư hạ tầng, các xã, phường đang phối hợp với ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn tiểu thương đăng ký, sử dụng mã QR và các phương thức thanh toán điện tử. Đến ngày 18/9, đã có 43 xã, phường phát hành kế hoạch triển khai mô hình “Chợ 4.0”, thanh toán không dùng tiền mặt tại 53 chợ, với tổng kinh phí gần 817 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh, Viettel Vĩnh Long – đơn vị đồng hành triển khai mô hình cho biết: “Mỗi khu chợ khi chúng tôi triển khai thì bố trí nhân sự từ 10 nhân sự của Viettel Vĩnh Long, 5 nhân sự của bên ngân hàng đồng hành và 10 nhân sự của bên ủy ban xã, phường để cùng nhau đồng hành hỗ trợ bà con mình, làm sao bà con có thể dễ dàng sử dụng và tiếp cận một cách nhanh nhất".

Nhiều chợ truyền thống ở Vĩnh Long đã quét mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt

Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% chợ trên địa bàn tỉnh phải có nội quy, phương án khai thác và bố trí khu vực kinh doanh đúng quy định; 100% chợ hạng 1 và hạng 2 triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng công nghệ cũng mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản và sản phẩm OCOP, giúp chợ truyền thống thích ứng với phương thức kinh doanh mới.