13 Anh tài đối diện nguy cơ bị loại sau nửa đầu Công diễn 1

Khép lại nửa đầu Công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bảng đấu Bạch Mã đã xác định đội đầu tiên giành quyền an toàn, đồng thời đưa 13 Anh tài còn lại vào nhóm nguy hiểm.

Ở tập 3, tám Nhà được chia thành hai bảng đấu Bạch Mã và Hắc Mã. Mỗi bảng gồm bốn Nhà thi đấu trực tiếp để tìm ra duy nhất một Nhà an toàn.

Trong bảng Bạch Mã, Nhà Mỹ Nam mở màn với ca khúc Buông tay và tạm dẫn đầu với 2.110 điểm khán giả bình chọn.

Nhà Mỹ Nam mở màn với ca khúc Buông tay

Ngay sau đó, Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O và 14 Casper mang đến tiết mục Xa với hình thức nhạc kịch lấy cảm hứng từ Người đẹp và quái vật. Màn trình diễn giúp nhóm vượt qua Nhà Mỹ Nam để tạm chiếm vị trí số một.

Ở phần thi tiếp theo, Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình và Will trình diễn Quá khứ còn lại gì. Tiết mục gây chú ý bởi khoảnh khắc Đại Nghĩa cạo tóc ngay trên sân khấu để gửi gắm thông điệp về việc bước qua quá khứ, nhưng không đủ điểm để vượt Nhà Ngoại Ô.

Khép lại bảng đấu là Nhà Làm Mạnh với Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc Nhong nhong nhong được làm mới theo hướng giàu cảm xúc về tình cha con đã giúp nhóm nhận số điểm cao nhất, chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu bảng Bạch Mã.

Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O và 14 Casper mang đến tiết mục Xa với hình thức nhạc kịch lấy cảm hứng từ Người đẹp và quái vật.

Theo thể lệ chương trình, chỉ Nhà đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền an toàn. Với kết quả này, Nhà Làm Mạnh trở thành đội đầu tiên chắc suất đi tiếp.

Ba Anh tài thuộc Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu là những người đầu tiên được xác định an toàn sau nửa đầu Công diễn 1.

Kết quả cuối cùng của Công diễn 1 sẽ được quyết định sau khi bảng đấu Hắc Mã hoàn thành các phần thi ở tập tiếp theo.

Trong khi đó, 13 Anh tài còn lại của bảng Bạch Mã gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền, Đông Hùng, K.O, 14 Casper, Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình và Will đều rơi vào nhóm nguy hiểm.

Kết quả cuối cùng của Công diễn 1 sẽ được quyết định sau khi bảng đấu Hắc Mã hoàn thành các phần thi ở tập tiếp theo. Theo luật chơi, sau khi kết thúc công diễn, khán giả sẽ tiếp tục bình chọn cá nhân để tính điểm hỏa lực, qua đó quyết định Anh tài nào phải dừng chân tại chương trình.