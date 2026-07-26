"Anh trai" JSOL tiết lộ từng để mẹ chạy khắp xóm đút cơm đến tận lớp 5

Chương trình "Anh trai và cái đuôi nhỏ" tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc gần gũi khi các nghệ sĩ có cơ hội trực tiếp chăm sóc các em nhỏ. Qua những công việc tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều "anh trai" và khách mời cho biết họ thấu hiểu hơn sự vất vả, kiên nhẫn của các bậc cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con.

Trong chương trình, các nam nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai trò như những "bảo mẫu", từ dỗ dành các em nhỏ, hướng dẫn các bé học kỹ năng mới cho đến chăm lo bữa ăn. Những trải nghiệm thực tế giúp họ có cái nhìn khác về những công việc mà các bậc phụ huynh vẫn âm thầm thực hiện mỗi ngày.

Các "anh trai" đảm nhận vai trò chăm sóc, đồng hành cùng các em nhỏ trong chương trình.

Một trong những thử thách khiến các "anh trai" nhớ nhất là việc cho các bé ăn sáng. Họ nhận ra chỉ để một em nhỏ hoàn thành bữa ăn cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, Cody Nam Võ nhớ lại tuổi thơ của mình và chia sẻ: "Khang có nhớ mấy tuổi thì em tự ăn được không? Hồi 6, 7 tuổi bà ngoại còn phải đút cho anh ăn".

Nghe vậy, JSOL cũng bật cười tiết lộ bản thân còn "khó chiều" hơn khi đến tận lớp 5 vẫn để mẹ chạy theo đút cơm khắp xóm.

Chỉ khi trở thành người kiên nhẫn xúc từng thìa cơm, dỗ dành để các em chịu ăn và cố gắng hoàn thành bữa sáng, cả hai mới thực sự cảm nhận được những vất vả mà cha mẹ, ông bà từng trải qua.

Từ trải nghiệm đó, Cody Nam Võ và JSOL cùng gửi lời xin lỗi đầy hài hước nhưng cũng rất chân thành đến gia đình: "Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi bà ngoại, con đã hiểu nỗi thống khổ của mọi người".

JSOL và Cody Nam Võ trực tiếp chăm sóc các "đuôi nhỏ" trong chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ

Lời chia sẻ của hai nghệ sĩ khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi, đồng thời gợi sự đồng cảm bởi phía sau những ký ức tuổi thơ được yêu thương, chăm sóc là sự nhẫn nại và hy sinh của cha mẹ trong từng bữa ăn, từng công việc hằng ngày.

Không chỉ các "anh trai", hai khách mời của chương trình là Vương Bình và Yeolan cũng có những trải nghiệm đáng nhớ khi trực tiếp đồng hành cùng các em nhỏ.

Trong tập phát sóng, Vương Bình và Yeolan đảm nhận nhiều công việc khác nhau như hướng dẫn các bé tập catwalk và chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Sau khi liên tục chuyển từ vai trò "cô giáo" sang "đầu bếp", Yeolan cho biết cô càng thấu hiểu sự vất vả của những người mẹ khi vừa chăm con, vừa dạy con học, đồng thời quán xuyến công việc gia đình.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thế mới biết các mẹ ở nhà cũng vất vả quá. Vừa nuôi con, trông con, dạy con học vừa việc nhà nữa".

Những trải nghiệm thực tế giúp các nghệ sĩ có thêm góc nhìn về hành trình nuôi dạy con của cha mẹ.

Theo Yeolan, việc phải liên tục xử lý nhiều công việc trong thời gian ngắn khiến cô càng thêm trân trọng những người phụ nữ vẫn âm thầm chăm lo cho gia đình mỗi ngày.

Trong khi đó, Vương Bình cũng bày tỏ sự đồng cảm với các bậc phụ huynh có con nhỏ. Là anh trai của một cậu em 5 tuổi, anh cho biết bản thân phần nào hiểu những áp lực trong việc chăm sóc trẻ.

Nam khách mời nhận định khi trẻ khoảng 5 tuổi, việc chăm sóc đã đỡ vất vả hơn, còn giai đoạn từ 1-2 tuổi, khi các bé chưa thể tự lập trong sinh hoạt, cha mẹ gần như phải dành toàn bộ thời gian để chăm lo từng chút một.

Sau khi trực tiếp tham gia chương trình, cả Vương Bình và Yeolan đều bày tỏ sự khâm phục dành cho các "anh trai" khi cùng lúc chăm sóc 6-7 em nhỏ với những tính cách và nhu cầu khác nhau.

Qua những tình huống gần gũi trong đời sống, "Anh trai và cái đuôi nhỏ" không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn giúp các nghệ sĩ có cơ hội đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh. Từ việc cho trẻ ăn, dỗ dành hay đồng hành cùng các em trong sinh hoạt hằng ngày, họ cho biết đã hiểu hơn sự kiên nhẫn, tình yêu thương và những hy sinh mà cha mẹ dành cho con trong suốt quá trình trưởng thành.