English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Anh trai" JSOL tiết lộ từng để mẹ chạy khắp xóm đút cơm đến tận lớp 5

Chủ Nhật, 17:16, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp chăm sóc các em nhỏ trong chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ, JSOL, Cody Nam Võ cùng các khách mời Vương Bình, Yeolan có thêm góc nhìn về sự vất vả của những bậc làm cha mẹ. Đặc biệt, lời xin lỗi của JSOL và Cody Nam Võ sau trải nghiệm chăm trẻ nhận được nhiều sự đồng cảm.

Chương trình "Anh trai và cái đuôi nhỏ" tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc gần gũi khi các nghệ sĩ có cơ hội trực tiếp chăm sóc các em nhỏ. Qua những công việc tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều "anh trai" và khách mời cho biết họ thấu hiểu hơn sự vất vả, kiên nhẫn của các bậc cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con.

Trong chương trình, các nam nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai trò như những "bảo mẫu", từ dỗ dành các em nhỏ, hướng dẫn các bé học kỹ năng mới cho đến chăm lo bữa ăn. Những trải nghiệm thực tế giúp họ có cái nhìn khác về những công việc mà các bậc phụ huynh vẫn âm thầm thực hiện mỗi ngày.

anh trai jsol tiet lo tung de me chay khap xom dut com den tan lop 5 hinh anh 1
Các "anh trai" đảm nhận vai trò chăm sóc, đồng hành cùng các em nhỏ trong chương trình.

Một trong những thử thách khiến các "anh trai" nhớ nhất là việc cho các bé ăn sáng. Họ nhận ra chỉ để một em nhỏ hoàn thành bữa ăn cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, Cody Nam Võ nhớ lại tuổi thơ của mình và chia sẻ: "Khang có nhớ mấy tuổi thì em tự ăn được không? Hồi 6, 7 tuổi bà ngoại còn phải đút cho anh ăn".

Nghe vậy, JSOL cũng bật cười tiết lộ bản thân còn "khó chiều" hơn khi đến tận lớp 5 vẫn để mẹ chạy theo đút cơm khắp xóm.

Chỉ khi trở thành người kiên nhẫn xúc từng thìa cơm, dỗ dành để các em chịu ăn và cố gắng hoàn thành bữa sáng, cả hai mới thực sự cảm nhận được những vất vả mà cha mẹ, ông bà từng trải qua.

Từ trải nghiệm đó, Cody Nam Võ và JSOL cùng gửi lời xin lỗi đầy hài hước nhưng cũng rất chân thành đến gia đình: "Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi bà ngoại, con đã hiểu nỗi thống khổ của mọi người".

anh trai jsol tiet lo tung de me chay khap xom dut com den tan lop 5 hinh anh 2
JSOL và Cody Nam Võ trực tiếp chăm sóc các "đuôi nhỏ" trong chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ

Lời chia sẻ của hai nghệ sĩ khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi, đồng thời gợi sự đồng cảm bởi phía sau những ký ức tuổi thơ được yêu thương, chăm sóc là sự nhẫn nại và hy sinh của cha mẹ trong từng bữa ăn, từng công việc hằng ngày.

Không chỉ các "anh trai", hai khách mời của chương trình là Vương Bình và Yeolan cũng có những trải nghiệm đáng nhớ khi trực tiếp đồng hành cùng các em nhỏ.

Trong tập phát sóng, Vương Bình và Yeolan đảm nhận nhiều công việc khác nhau như hướng dẫn các bé tập catwalk và chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Sau khi liên tục chuyển từ vai trò "cô giáo" sang "đầu bếp", Yeolan cho biết cô càng thấu hiểu sự vất vả của những người mẹ khi vừa chăm con, vừa dạy con học, đồng thời quán xuyến công việc gia đình.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thế mới biết các mẹ ở nhà cũng vất vả quá. Vừa nuôi con, trông con, dạy con học vừa việc nhà nữa".

anh trai jsol tiet lo tung de me chay khap xom dut com den tan lop 5 hinh anh 3
Những trải nghiệm thực tế giúp các nghệ sĩ có thêm góc nhìn về hành trình nuôi dạy con của cha mẹ.

Theo Yeolan, việc phải liên tục xử lý nhiều công việc trong thời gian ngắn khiến cô càng thêm trân trọng những người phụ nữ vẫn âm thầm chăm lo cho gia đình mỗi ngày.

Trong khi đó, Vương Bình cũng bày tỏ sự đồng cảm với các bậc phụ huynh có con nhỏ. Là anh trai của một cậu em 5 tuổi, anh cho biết bản thân phần nào hiểu những áp lực trong việc chăm sóc trẻ.

Nam khách mời nhận định khi trẻ khoảng 5 tuổi, việc chăm sóc đã đỡ vất vả hơn, còn giai đoạn từ 1-2 tuổi, khi các bé chưa thể tự lập trong sinh hoạt, cha mẹ gần như phải dành toàn bộ thời gian để chăm lo từng chút một.

Sau khi trực tiếp tham gia chương trình, cả Vương Bình và Yeolan đều bày tỏ sự khâm phục dành cho các "anh trai" khi cùng lúc chăm sóc 6-7 em nhỏ với những tính cách và nhu cầu khác nhau.

Qua những tình huống gần gũi trong đời sống, "Anh trai và cái đuôi nhỏ" không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn giúp các nghệ sĩ có cơ hội đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh. Từ việc cho trẻ ăn, dỗ dành hay đồng hành cùng các em trong sinh hoạt hằng ngày, họ cho biết đã hiểu hơn sự kiên nhẫn, tình yêu thương và những hy sinh mà cha mẹ dành cho con trong suốt quá trình trưởng thành.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi
Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

VOV.VN - Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", Pháp Kiều gây chú ý khi học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ tiết mục Mất La Bàn.

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

VOV.VN - Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", Pháp Kiều gây chú ý khi học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ tiết mục Mất La Bàn.

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai
Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

VOV.VN - Tập uncut đầu tiên của Tinh hà "say hi" hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa từng lên sóng, trong đó màn giới thiệu mascot của 24 Anh Trai liên tục khiến MC Trấn Thành và cả trường quay bật cười bởi những ý tưởng độc lạ, những màn tung hứng dí dỏm cùng các câu chuyện ý nghĩa phía sau từng linh vật.

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

VOV.VN - Tập uncut đầu tiên của Tinh hà "say hi" hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa từng lên sóng, trong đó màn giới thiệu mascot của 24 Anh Trai liên tục khiến MC Trấn Thành và cả trường quay bật cười bởi những ý tưởng độc lạ, những màn tung hứng dí dỏm cùng các câu chuyện ý nghĩa phía sau từng linh vật.

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"
Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Bảo Anh kết hợp nam tân binh 2K3 đang gây chú ý ở Tinh hà "Say Hi"
Bảo Anh kết hợp nam tân binh 2K3 đang gây chú ý ở Tinh hà "Say Hi"

VOV.VN - Bảo Anh vừa có màn kết hợp kết hợp đầu tiên với HYO, hiện đang tham gia chương trình Tinh hà "Say Hi" trong ca khúc mới mang tên Níu kéo mãi không phải cách. Ở lần trở lại này, Bảo Anh tiếp tục phát huy thế mạnh với dòng nhạc pop ballad. Giọng hát tự sự, sâu lắng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành.

Bảo Anh kết hợp nam tân binh 2K3 đang gây chú ý ở Tinh hà "Say Hi"

Bảo Anh kết hợp nam tân binh 2K3 đang gây chú ý ở Tinh hà "Say Hi"

VOV.VN - Bảo Anh vừa có màn kết hợp kết hợp đầu tiên với HYO, hiện đang tham gia chương trình Tinh hà "Say Hi" trong ca khúc mới mang tên Níu kéo mãi không phải cách. Ở lần trở lại này, Bảo Anh tiếp tục phát huy thế mạnh với dòng nhạc pop ballad. Giọng hát tự sự, sâu lắng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành.

Tinh hà "Say Hi" và những tính toán ngoài sân khấu
Tinh hà "Say Hi" và những tính toán ngoài sân khấu

VOV.VN - Sau Anh trai "Say Hi" và Em xinh "Say Hi", thương hiệu "Say Hi" tiếp tục được mở rộng với chương trình mới mang tên Tinh hà "Say Hi". Chương trình không chỉ tập trung vào nội dung âm nhạc mà còn hướng đến nhiều hoạt động tương tác và sản phẩm dành cho người hâm mộ.

Tinh hà "Say Hi" và những tính toán ngoài sân khấu

Tinh hà "Say Hi" và những tính toán ngoài sân khấu

VOV.VN - Sau Anh trai "Say Hi" và Em xinh "Say Hi", thương hiệu "Say Hi" tiếp tục được mở rộng với chương trình mới mang tên Tinh hà "Say Hi". Chương trình không chỉ tập trung vào nội dung âm nhạc mà còn hướng đến nhiều hoạt động tương tác và sản phẩm dành cho người hâm mộ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt