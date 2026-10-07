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BTS tổ chức concert đầu tiên tại Peru và điều chưa từng có

Thứ Tư, 12:58, 07/10/2026
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VOV.VN - BTS vừa chính thức kích hoạt chuyến lưu diễn lịch sử tại Peru với chuỗi concert tại sân vận động San Marcos. Để chào đón 7 thành viên, thủ đô Lima bất ngờ tạm thời đổi tên đường thành "Đại lộ BTS", tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có tại Nam Mỹ.

Nhóm nhạc K-pop đình đám toàn cầu BTS sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc đầu tiên tại Peru trong khi thủ đô Lima triển khai sự kiện "Đại lộ BTS" kéo dài một tuần và thắp sáng các địa danh nổi tiếng bằng ánh sáng tím để chào mừng chuyến thăm lịch sử của nhóm.

Dấu ấn lần đầu tiên của BTS tại Lima

Theo BigHit Music, nhóm nhạc 7 thành viên này sẽ biểu diễn tại Sân vận động San Marcos ở Lima vào các ngày ngày 7 và ngày 9-10/10 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới "Arirang". Đây là những buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Để kỷ niệm sự kiện này, quận Santiago de Surco của thành phố đã tạm thời đổi tên đường Sacramento thành "Đại lộ BTS" từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 và lắp đặt các biển báo dọc theo tuyến đường.

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Nhóm nhạc BTS sẽ biểu diễn tại Sân vận động San Marcos ở Lima vào các ngày ngày 7 và ngày 9-10/10 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới "Arirang". (Ảnh: BTS'X)

Arco Morisco, một công trình mang tính biểu tượng tại Công viên Hữu nghị (Friendship Park) của quận, đã được thắp sáng bằng màu tím đặc trưng của nhóm vào thứ Hai và sẽ tổ chức các màn trình diễn ánh sáng hằng ngày cho đến Chủ nhật; đồng thời, Đài phun nước Fantasy tại Công viên Đài phun nước Lima cũng sẽ trình diễn chương trình theo chủ đề BTS kết hợp âm nhạc, ánh sáng và màn nước trong cùng khoảng thời gian này.

Trước đó, BTS đã mở màn chặng lưu diễn tại Nam Mỹ bằng hai đêm diễn tại Sân vận động Nemesio Camacho El Campin ở Bogota, Colombia, thu hút khoảng 100.000 người hâm mộ. Tổ chức du lịch Bogota ước tính rằng chi tiêu của khán giả cho ăn uống, lưu trú, đi lại, mua sắm và quà lưu niệm sẽ đạt khoảng 40,6 tỷ won (tương đương 30 triệu USD).

Trước thềm chuyến lưu diễn tại Mỹ Latinh, BTS đã được vinh danh là 'khách mời danh dự' của Bogota. Đây là danh hiệu chính thức ghi nhận những đóng góp của nhóm đối với văn hóa và tầm ảnh hưởng đến giới trẻ. BigHit Music cho biết danh hiệu này được Thị trưởng Bogota trao tặng cho nhóm nhạc 7 thành viên vì những đóng góp của họ trong việc nâng cao vị thế quốc tế của âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc kể từ khi ra mắt năm 2013. Danh hiệu này thường được trao cho những vị khách nổi bật có đóng góp vào phúc lợi của người dân hoặc sự phát triển đô thị trên nhiều lĩnh vực như chính trị, dịch vụ công, nghệ thuật, thể thao, khoa học và giáo dục.

Sau Lima, nhóm sẽ tiếp tục lưu diễn tại Santiago, Buenos Aires (Argentina) và Sao Paulo (Brazil).

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“Digger” lao dốc thảm hại: Cú ngã đau nhất sự nghiệp của Tom Cruise

VOV.VN - Dù quy tụ bộ đôi tài năng bậc nhất Hollywood là siêu sao Tom Cruise và đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alejandro G. Inarritu, bộ phim châm biếm kinh phí khủng “Digger” vẫn nếm trải thất bại ê chề khi có doanh thu mở màn thấp kỷ lục, chính thức trở thành “bom xịt” đắt đỏ nhất phòng vé mùa thu.

Hoàng Yến/VOV.VN
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