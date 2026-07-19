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Đại Nghĩa bất ngờ cạo tóc ngay trên sân khấu, chia sẻ lý do xúc động

Chủ Nhật, 08:28, 19/07/2026
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VOV.VN - Đại Nghĩa khiến khán giả và các Anh Tài bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc đã được cạo ngắn hoàn toàn ngay trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Hành động này không chỉ phục vụ tiết mục biểu diễn mà còn là cách anh gửi gắm thông điệp về việc dám bước qua quá khứ để bắt đầu một hành trình mới.

Trong tập 3 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình và Will mang đến tiết mục Quá khứ còn lại gì. Khi giai điệu khép lại, cả khán phòng lặng đi trước hình ảnh Đại Nghĩa xuất hiện với mái tóc đã cạo ngắn hoàn toàn.

Ngay trên sân khấu, MC Anh Tuấn xúc động cúi xuống nhặt những lọn tóc thật còn vương trên sàn diễn, trong khi nhiều Anh Tài phía sau hậu trường không giấu được sự bất ngờ trước quyết định của đàn anh.

Dai nghia bat ngo cao toc ngay tren san khau, chia se ly do xuc dong hinh anh 1
Đại Nghĩa gây bất ngờ khi cạo tóc ngay trên sân khấu trong tiết mục Quá khứ còn lại gì.

Chia sẻ về hành động đặc biệt này, Đại Nghĩa cho biết với một người làm nghệ thuật lâu năm, đồng thời là diễn viên, việc thay đổi hoàn toàn diện mạo bằng cách cạo tóc chưa bao giờ là quyết định dễ dàng.

Theo nam nghệ sĩ, anh muốn thông qua hành động của mình để lan tỏa một thông điệp sống tích cực.

"Trong cuộc đời ai cũng sẽ có lần vấp ngã, sai lầm, có những lúc muốn bước qua sang trang đời mới nhưng quan trọng chúng ta có dám làm hay không, dám bước qua giới hạn bản thân hay không", Đại Nghĩa chia sẻ.

Anh cho rằng mỗi người đều có một quá khứ và điều quan trọng là biết cách bước qua quá khứ ấy. Với riêng mình, việc vượt qua được những giới hạn của bản thân để tìm đến sự "an nhiên" mới là bản lĩnh.

Dai nghia bat ngo cao toc ngay tren san khau, chia se ly do xuc dong hinh anh 2
Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình và Will trình diễn ca khúc "Quá khứ còn lại gì".

Chính vì vậy, nam nghệ sĩ quyết định tự cắt mái tóc của mình như một dấu mốc để bước sang một trang đời mới.

Khoảnh khắc đặc biệt này trở thành điểm nhấn cảm xúc của tiết mục. Dù Nhà Củi Lửa không thể vượt qua Nhà Ngoại Ô để giành vị trí dẫn đầu về điểm số, các thành viên cho rằng kết quả không còn là điều quan trọng nhất.

Đại diện nhóm, Đinh Mạnh Ninh bày tỏ giá trị của chặng đường cả đội cùng trải qua không nằm ở thắng thua, mà ở những trải nghiệm và ý nghĩa mà mỗi thành viên có được trong quá trình chuẩn bị tiết mục.

Dai nghia bat ngo cao toc ngay tren san khau, chia se ly do xuc dong hinh anh 3
Đinh Mạnh Ninh

Khép lại nửa đầu Công diễn 1, bảng đấu Bạch Mã đã xác định Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu là đội giành vị trí an toàn. Trong khi đó, các Nhà Mỹ Nam, Ngoại Ô và Củi Lửa bước vào nhóm nguy hiểm, chờ kết quả của những vòng đấu tiếp theo.

Khoảnh khắc Đại Nghĩa cạo tóc ngay trên sân khấu không chỉ tạo bất ngờ cho khán giả mà còn trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của tập phát sóng, khi nam nghệ sĩ lựa chọn dùng chính sự thay đổi của bản thân để gửi gắm thông điệp về lòng can đảm, sự buông bỏ và hành trình bước tiếp sau những giới hạn của quá khứ.

hoang-rob-2.jpg

Khán giả "mê" Hoa đào của Hoàng Rob sau Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Sau tập 2 Anh trai vượt ngàn ghông gai 2026, tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận, đăng lại các khoảnh khắc biểu diễn và fanart, trong khi màn kết hợp violin, hát, múa đương đại cùng chất liệu dân gian tạo nên nhiều cuộc thảo luận.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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