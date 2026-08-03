Spider Man thống trị toàn cầu, thu 90 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam

Sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker đã tạo nên một trong những cuối tuần sôi động nhất lịch sử phòng vé. Spider Man: Brand New Day (tựa Việt Người Nhện: Khởi đầu mới) không chỉ vượt xa kỳ vọng ban đầu mà còn tiến sát kỷ lục từng được xem là khó phá vỡ của Avengers: Endgame.

Trong ba ngày cuối tuần, bộ phim của Sony và Marvel thu 355 triệu USD từ 4.487 rạp tại Bắc Mỹ. Con số này đưa tác phẩm trở thành phim có doanh thu mở màn nội địa cao thứ hai mọi thời đại, chỉ kém Avengers: Endgame khoảng 2 triệu USD.

Sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker đã tạo nên một trong những cuối tuần sôi động nhất lịch sử phòng vé.

Bom tấn kết thúc hành trình 22 phim của Marvel từng thu 357 triệu USD khi ra mắt năm 2019. Do khoảng cách giữa hai tác phẩm rất nhỏ, Người Nhện: Khởi đầu mới vẫn có khả năng vượt lên khi số liệu phòng vé chính thức được cập nhật đầy đủ.

Trước màn tái xuất của Peter Parker, chưa bộ phim nào ngoài Avengers: Endgame có thể chạm đến mốc 300 triệu USD tại Bắc Mỹ trong một cuối tuần. Thành tích gần nhất thuộc về Spider-Man: No Way Home với 260 triệu USD, tiếp theo là Avengers: Infinity War đạt 257 triệu USD.

Sức hút của Người Nhện: Khởi đầu mới không chỉ giới hạn ở thị trường Bắc Mỹ. Phim thu thêm 573 triệu USD từ các thị trường quốc tế, đưa tổng doanh thu toàn cầu sau cuối tuần đầu lên 927 triệu USD.

Với kết quả này, bộ phim có màn ra mắt toàn cầu lớn thứ hai lịch sử điện ảnh, tiếp tục xếp sau Avengers: Endgame với 1,2 tỷ USD. Người Nhện: Khởi đầu mới cũng đang tiến rất gần cột mốc một tỷ USD chỉ sau ít ngày trình chiếu.

Đây là kết quả đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Sony chi khoảng 225 triệu USD để sản xuất phim, chưa tính kinh phí quảng bá. Tác phẩm do Destin Daniel Cretton đạo diễn.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, phần phim mới của Người Nhện còn nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả. Tác phẩm đạt 90% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes và nhận điểm A trong cuộc khảo sát người xem của CinemaScore.

Kevin Feige, Chủ tịch Marvel Studios kiêm nhà sản xuất bộ phim, bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ của khán giả toàn cầu. Theo ông, màn ra mắt này cho thấy sức sống bền bỉ của các nhân vật Marvel cũng như mối liên hệ mà họ vẫn duy trì được với người hâm mộ.

Điều khiến thành tích của Người Nhện: Khởi đầu mới thêm ấn tượng là phim không được phát hành trên hệ thống IMAX tại Bắc Mỹ. Toàn bộ các phòng chiếu IMAX trong ba cuối tuần liên tiếp đã được dành cho The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.

Dù thiếu lợi thế từ định dạng màn hình lớn được nhiều khán giả yêu thích, Người Nhện: Khởi đầu mới vẫn lập kỷ lục tại các hệ thống chiếu cao cấp khác. Phim thu 10 triệu USD từ hệ thống Dolby ở Bắc Mỹ, 17 triệu USD toàn cầu trên định dạng 4DX và 14,4 triệu USD từ ScreenX.

Nhu cầu xem phim tăng cao khiến một số cụm rạp phải xếp các suất chiếu cách nhau khoảng 15 phút, kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm sau. Khán giả muốn biết cuộc sống của Peter Parker sẽ thay đổi ra sao sau cái kết nhiều cảm xúc của Spider-Man: No Way Home.

Ở phần trước, Peter Parker lựa chọn xóa sự tồn tại của mình khỏi ký ức của mọi người để bảo vệ đa vũ trụ. Quyết định này khiến bạn gái MJ và người bạn thân Ned không còn nhớ đến anh. Người Nhện: Khởi đầu mới tiếp tục khai thác những hậu quả từ lựa chọn đó, đồng thời mở ra một chương mới cho nhân vật.

Bộ phim cũng cho thấy khán giả có thể mệt mỏi với những câu chuyện siêu anh hùng lặp lại, nhưng sức hấp dẫn của Spider-Man vẫn chưa suy giảm. Sau Avengers: Endgame, nhiều dự án Marvel như The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Captain America: Brave New World, Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Marvel vẫn có những tác phẩm ăn khách như Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever hay Deadpool & Wolverine. Tuy nhiên, khán giả không còn mặc nhiên ra rạp chỉ vì một bộ phim mới mang thương hiệu siêu anh hùng.

Nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations cho rằng người xem đã chán những nội dung giống nhau và các câu chuyện liên kết quá phức tạp. Theo ông, việc phải theo dõi quá nhiều tác phẩm khiến hoạt động giải trí giống như một bài tập và dòng phim này cần một sự khởi đầu mới.

Giữa cơn sốt Người Nhện, The Odyssey vẫn duy trì sức hút khi thu thêm 51 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu. Hai bom tấn cùng góp phần tạo nên cuối tuần có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ, với khoảng 430 triệu USD từ tất cả các phim đang chiếu.

Kỷ lục trước đó thuộc về cuối tuần Avengers: Endgame ra mắt, khi tổng doanh thu toàn thị trường đạt 402 triệu USD. Đứng sau là cuối tuần công chiếu Avengers: Infinity War với 314 triệu USD.

The Odyssey hiện thu hơn 911 triệu USD toàn cầu, gồm 395,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 515 triệu USD ở các thị trường quốc tế. Cùng với Người Nhện: Khởi đầu mới, phim được kỳ vọng sớm gia nhập nhóm tác phẩm vượt mốc một tỷ USD trong năm nay.

Tại Việt Nam, Người Nhện: Khởi đầu mới cũng nhanh chóng thể hiện sức hút khi đạt doanh thu khoảng 90 tỷ đồng và dẫn đầu phòng vé trong ngày. Thành tích này đẩy The Odyssey xuống vị trí thứ hai với tổng doanh thu 84 tỷ đồng.

Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã đứng thứ ba doanh thu trong ngày. Tổng doanh thu của bộ phim tính đến sáng 3/8 là 113 tỷ đồng, trong khi Minions & Quái vật xếp thứ tư. Tổng doanh thu của bộ phim hoạt hình là 158 tỷ đồng.

Phim Việt duy nhất góp mặt trong top 5 là “Thanh âm vượt đại dương”. Tác phẩm do Nhà nước đặt hàng, tái hiện cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo, hiện thu hơn 6,27 tỷ đồng và đứng thứ năm trên bảng xếp hạng.