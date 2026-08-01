Hé lộ vai diễn bí mật của Sadie Sink trong Spider Man: Brand New Day

Vai diễn gần như bí mật của Sadie Sink trong Spider Man: Brand New Day cuối cùng cũng đã được tiết lộ. “Mặc dù Marvel và Sink vẫn giữ kín miệng, nhưng tin đồn về việc cô ấy được chọn vào vai diễn đã lan truyền từ trước khi đoạn trailer đầu tiên ra mắt vào tháng 3, trong đó có một đoạn ngắn hai giây về một người bí ẩn mặc áo khoác xanh lá cây.

Điều này khiến người hâm mộ suy đoán rằng Sink sẽ vào vai dị nhân mạnh mẽ Jean Grey, vì nhân vật này được biết đến với mái tóc đỏ rực (giống như Sink) và mặc màu xanh lá cây, ít nhất là trong một số lần xuất hiện kinh điển trong truyện tranh. Giờ đây bộ phim do Tom Holland thủ vai chính đã ra rạp, tôi rất vui mừng chúc mừng những người đưa ra tin đồn, vì họ đã đúng”, đạo diễn Destin Daniel Cretton tiết lộ.

Sadie Sink và Spider Man: Brand New Day. (Ảnh: Kevin Winter/Getty Images; Everett Collection)

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ngay trước khi Spider Man: Brand New Day ra mắt ngày 31/7, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã chia sẻ rằng tất cả sự bí mật về nhân vật của Sink đều liên quan đến trải nghiệm xem phim. Destin Daniel Cretton cho biết: “Giữ bí mật về những gì Sadie đang làm, bạn sẽ thực sự hiểu khi xem phim. Bộ phim sẽ hay hơn nếu bạn không biết một số điều nhất định. Tôi ước mọi người không biết gì khi đi xem phim này, nhưng chúng tôi không làm vậy vì lý do nào khác ngoài việc bảo vệ trải nghiệm của người hâm mộ. Và bất cứ ai đi xem vào cuối tuần đầu tiên công chiếu, bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời hơn nhiều nếu bạn không biết trước một số điều”.

Spider Man: Brand New Day đánh dấu sự trở lại của Holland trong bộ đồ Người Nhện. (Ảnh: Getty Images)

Spider Man: Brand New Day đánh dấu sự trở lại của Holland trong bộ đồ Người Nhện, cùng với Zendaya và Jacob Batalon tiếp tục đảm nhận vai MJ và Ned. Phần phim thứ tư này, tiếp nối thành công phòng vé của Spider Man: No Way Home năm 2021, kể về cuộc sống cô độc của Peter Parker với tư cách là Người Nhện trong một thế giới không còn ai nhớ đến anh. Cho đến khi áp lực ngày càng tăng khi chứng kiến ​​những người bạn cũ tiếp tục cuộc sống mà không có anh, trong khi một kẻ phản diện mới đầy quyền lực xuất hiện.

Năm 2025, trong một cuộc trò chuyện, Sink thừa nhận cô rất mong chờ đến lúc có thể nói về vai diễn trong phim Spider Man phần thứ 4 của mình, vì: “Có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ. Người Nhện luôn là nhân vật yêu thích của tôi”, Sink nói vào thời điểm đó.

Cảnh trong phim Spider Man: Brand New Day.

“Tôi yêu Người Nhện. Tôi đặc biệt yêu Người Nhện của Tom. Việc là một fan hâm mộ rồi được tham gia vào dự án đó là một cảm giác quen thuộc với tôi, bởi vì tôi là fan của Stranger Things trước khi tham gia bộ phim, nhưng tôi vô cùng hào hứng với những gì họ đã lên kế hoạch. Tôi cũng từng làm việc với đạo diễn Destin Daniel Cretton trong một trong những bộ phim đầu tiên tôi tham gia khi mới 14 tuổi, vì vậy đây giống như một vòng tròn khép kín. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc trong bộ phim đó”, Sink chia sẻ.