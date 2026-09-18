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Đạo diễn “Bóng ma nhà hát” bất ngờ xin lỗi ngay ngày phim ra mắt

Thứ Sáu, 09:06, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngay trong buổi ra mắt Bóng ma nhà hát, đạo diễn Lê Công Sơn bất ngờ gửi lời xin lỗi khán giả, thừa nhận phim đầu tay vẫn còn nhiều sai sót và mong nhận được những góp ý để hoàn thiện hơn ở các dự án sau.

Tối 17/9, phim điện ảnh Bóng ma nhà hát của đạo diễn Lê Công Sơn có buổi ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của dàn diễn viên Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Trâm Anh, Hoàng Phi, Khuyến Dương, Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Đoàn Minh Tài, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Phở Đặc Biệt... cùng nhiều nghệ sĩ.

Sau suất chiếu đầu tiên, đạo diễn Lê Công Sơn bất ngờ gửi lời xin lỗi tới khán giả. Anh thẳng thắn cho biết đây là bộ phim đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót, có thể khiến người xem có những trải nghiệm chưa tốt. Nam đạo diễn mong khán giả thông cảm, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận những lời khen, chê và góp ý để hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo.

Lê Công Sơn sau đó cũng đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân.

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Dàn diễn viên Bóng ma nhà hát xuất hiện tại buổi ra mắt phim.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, đạo diễn ví quá trình thực hiện Bóng ma nhà hát như một chuyến tàu dài ngày, còn thời điểm phim ra mắt là khi “đoàn tàu” cập bến sau những nỗ lực, trăn trở và thử thách. Với anh, đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường thực hiện bộ phim đầu tay.

Bóng ma nhà hát thuộc thể loại hài - kinh dị, xoay quanh những yếu tố tâm linh, tình cảm và các câu chuyện xảy ra trong bối cảnh nhà hát.

Trở lại sau khi đổi nghệ danh thành Sở Lam, Phương Lan đảm nhận vai Nhã. Nữ diễn viên cho biết cô bị thu hút bởi sự bí ẩn của nhân vật.

“Song song với những tình huống hài, tôi thấy Nhã là một nhân vật rất đáng thương. Việc Nhã mất cũng là một tình huống khá lạ và có phần bí ẩn. Khán giả sẽ tò mò tại sao cô gái này lại mất”, Sở Lam chia sẻ.

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Trâm Anh đảm nhận vai Tú Anh trong Bóng ma nhà hát.

Vốn là diễn viên sân khấu nhưng cô cho biết nhân vật lần này vẫn mang đến nhiều thử thách bởi bối cảnh sân khấu trong phim thuộc về một thời kỳ khác. Nữ diễn viên phải học thêm những cách đi, đứng và hình thức biểu diễn mà trước đây cô ít có cơ hội tiếp cận.

Do bộ phim có yếu tố tâm linh, Sở Lam cũng tiết lộ trước khi quay, cô đã đến nhà hát để thắp nhang, xin phép trước khi bắt đầu công việc.

Trong khi đó, Quỳnh Lý đảm nhận vai Tuấn, cũng là vai chính đầu tiên của nam diễn viên. Anh cho biết bản thân đồng cảm với áp lực phải thành công của nhân vật.

“Áp lực của Tuấn là phải thành công, không phải để chứng minh với bản thân hay với người khác, mà là để cho mẹ thấy, để mẹ cảm thấy yên tâm”, Quỳnh Lý nói.

Nam diễn viên cũng cho rằng khi trưởng thành, anh quan tâm nhiều hơn đến những kết quả cụ thể trong công việc và mong muốn có một lộ trình rõ ràng cho những bước đi tiếp theo.

Dao dien bong ma nha hat bat ngo xin loi ngay ngay phim ra mat hinh anh 3
Đạo diễn Lê Công Sơn gửi lời xin lỗi khán giả sau suất chiếu đầu tiên.

Bên cạnh những chia sẻ về vai diễn, Quỳnh Lý còn hài hước “bóc phốt” Khuyến Dương - người được biết đến với biệt danh “Chị Phiến”. Theo anh, Khuyến Dương ngoài đời khá yên lặng, trưởng thành và ham học hỏi, trái ngược với hình ảnh sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nam diễn viên tiết lộ đồng nghiệp có khả năng ngủ rất sâu và ngáy lớn ngay cả khi phim trường ồn ào.

Trâm Anh cũng dành nhiều chú ý cho vai ma nữ của Sở Lam. Nữ diễn viên nhận xét: “Tôi nghĩ ma nữ trong phim này vừa lụy tình, vừa rất ‘xàm’. Đây là một con ma rất xàm”, đồng thời cho rằng nhân vật vẫn đáng yêu và chứa nhiều tình cảm.

Với vai Tú Anh, Trâm Anh cho biết cô không đặt ra KPI cụ thể mà chỉ tập trung hoàn thành vai diễn theo đúng mong muốn của đạo diễn.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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