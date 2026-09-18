“Bom tấn” Sử thi Ramayana lớn nhất lịch sử Ấn Độ chính thức lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana, thiên sử thi lâu đời nhất của nhân loại

Phim Sử thi Ramayana là dự án điện ảnh do đạo diễn Nitesh Tiwari và nhà sản xuất “triệu đô” Namit Malhotra cầm chịch vừa ra mắt trailer chính thức. Bộ phim sắp mang một trong những thiên sử thi lâu đời nhất của nhân loại bước lên màn ảnh rộng với quy mô chưa từng có.

Namit Malhotra được biết đến là ông trùm kỹ xảo của các bộ phim bom tấn như: Dune, Oppenheimer, Interstellar, siêu bom tấn tỷ đô Avatar: The Way of Water, phim giả tưởng ăn khách Brahmāstra: Part One - Shiva và phim hoạt hình toàn cầu The Garfield Movie.

Poster phim Sử thi Ramayana.

Đằng sau những trận chiến giữa thần và quỷ, Sử thi Ramayana là câu chuyện về tình yêu, sứ mệnh bảo vệ và nỗi thù hận từ trong tâm khảm sâu nhất của con người và các vị thần trong văn hóa cổ xưa.

Bộ phim lần này xoay quanh cuộc đối đầu giữa Rama, vị hoàng tử sống với bổn phận hy sinh và chính nghĩa. Cùng Ravana, kẻ thống trị tam giới bất tử bị dẫn dắt bởi niềm kiêu hãnh về quyền lực và khát vọng báo thù. Một người chiến đấu để bảo vệ những gì mình yêu thương. Người còn lại bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận. Hai lựa chọn đối lập cùng dẫn đến một cuộc chiến nhuốm màu bi tráng. Bởi nó không đơn thuần là những trận đánh bằng gươm đao, giáo mác. Mà hẳn là một bức sử thi vĩ đại đan xen giữa khát vọng công lý, tinh thần quả cảm và những nỗi đau, sự hy sinh nghiệt ngã của con người thống khổ. Thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh của cả những thế giới.

Official trailer phim Sử thi Ramayana

Trailer mở ra một thế giới thần thoại rộng lớn với những cung điện, chiến trường và các thế lực siêu nhiên. Nhưng giữa quy mô choáng ngợp ấy vẫn là những cảm xúc rất con người, rất đời thường: tình yêu, mất mát, trách nhiệm và khát khao được bảo vệ điều mình tin là đúng.

Bộ phim đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ.

Sử thi Ramayana là một trong những dự án đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Theo thông tin được công bố, tổng ngân sách cho hai phần Sử thi Ramayana lên tới 500 triệu USD. Trong đó phần lớn ngân sách được dồn vào khâu kỹ xảo (VFX/CGI) hoành tráng do công ty DNEG của Hollywood đảm nhận với hơn 600 ngày hậu kỳ chuyên sâu. Khoản đầu tư lớn tiếp theo là thù lao khoảng 30 triệu USD cho dàn diễn viên hạng A, cụ thể tài tử Ranbir Kapoor (vai Hoàng tử Rama) nhận 18 triệu USD và ngôi sao Yash (vai quỷ vương Ravana) nhận 12 triệu USD cho toàn bộ dự án. Phần ngân sách còn lại được phân bổ mạnh tay cho chi phí quảng bá và phát hành toàn cầu. Từ những con số biết nói này, dự án nghiễm nhiên trở thành một canh bạc lớn với tham vọng đưa một câu chuyện gắn liền với văn hóa Ấn Độ vươn ra thị trường quốc tế.

Hình ảnh trong phim.

Nam diễn viên Ranbir Kapoor cho biết, ê-kíp đang cố gắng mang đến một phiên bản gần gũi và sâu sắc cho các nhân vật huyền thoại. Giúp câu chuyện trở nên dễ tiếp cận hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở “sân chơi” Châu Âu. Ê-kíp cũng thẳng thắn thừa nhận đã và đang dốc toàn lực, cẩn trọng trong từng khung hình và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất khi “vẽ trên dải lụa văn hóa lâu đời”.

Với Namit Malhotra, ông tin rằng dự án này sẽ là bệ phóng đưa nghệ thuật kể chuyện của Ấn Độ lên tầm quốc tế. Nhà sản xuất chia sẻ: “Tôi không chỉ muốn làm cho quê hương tự hào, mà còn muốn khơi dậy sự hứng thú của khán giả thế giới về nghệ thuật kể chuyện của Ấn Độ và cùng nhau tôn vinh điện ảnh toàn cầu. Chúng ta vẫn yêu thích phim Hollywood, vẫn xem những tác phẩm kinh điển như Oppenheimer hay Forrest Gump với những cảm xúc tuyệt vời bởi câu chuyện của chúng mang tính phổ quát. Và tôi tin rằng, bộ phim này cũng sở hữu giá trị tương tự”.

Hình ảnh trong phim.

Mặt khác, tham vọng toàn cầu của bộ phim cũng lộ rõ qua cách truyền thông. Nhà sản xuất đã mang dự án này đến giới thiệu tại CinemaCon ở Las Vegas, ngày hội lớn nhất của ngành điện ảnh thế giới. Đây là bước ngoặt chiến lược nhằm gây chú ý với các nhà phát hành quốc tế, dọn đường cho việc tung ra bản trailer bằng tiếng Anh chính thức sau đó.

Hội tụ nhiều tên tuổi lớn

Phía sau máy quay, Cùng dàn sao hạng A đình đám của điện ảnh Ấn Độ, Sử thi Ramayana tập hợp một đội ngũ quyền lực gồm toàn những tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế. Đáng chú ý nhất là cái bắt tay lịch sử ở phần âm nhạc khi hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A.R. Rahman đã chính thức xác nhận sẽ cùng nhau thực hiện nhạc phim cho hai phần “bom tấn” này. Sự kết hợp giữa một bậc thầy tạo hit hàng đầu Hollywood và biểu tượng âm nhạc vĩ đại top đầu Ấn Độ đã bảo chứng cho chiến lược rõ ràng của siêu bom tấn. Thậm chí, sẽ hứa hẹn làm nên chuyện vì vẫn giữ trọn vẹn hồn thiêng của một huyền thoại phương Đông, nhưng lại kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế.

Hình ảnh trong phim.

Về mặt hình ảnh, trách nhiệm khó nhằn được đặt vào tay DNEG - gã khổng lồ kỹ xảo từng 8 lần ôm tượng vàng Oscar. Sử thi Ramayana được định hình thành một vũ trụ điện ảnh kỳ vĩ, được “đo ni đóng giày” riêng cho các định dạng cao cấp IMAX nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thị giác của khán giả.

Sử thi Ramayana là một thiên sử thi đã tồn tại qua hàng nghìn năm. Một cuộc xung đột mạnh mẽ giữa bảo vệ và thù hận. Giữa tình yêu sâu sắc của hoàng tử Rama cùng nàng Sita trước biến cố bị lưu đày và bi kịch chiến tranh khi đối đầu với thế lực tàn bạo của quỷ vương Ravana.

Sử Thi Ramayana dự kiến khởi chiếu từ ngày 06/11/2026 tại các rạp trên toàn quốc.

Giờ đây, Sử Thi Ramayana sắp sửa được tái hiện lại ngay trước thềm Đại lễ Diwali (Lễ hội ánh sáng lớn và quan trọng nhất trong năm của người theo đạo Hindu và nhiều cộng đồng khác tại Ấn Độ) theo cách chưa từng có trên màn ảnh rộng nhằm tái khẳng định vị thế mạnh mẽ của điện ảnh châu Á trên bản đồ giải trí thế giới dịp cuối năm nay.