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Jun Phạm, Huỳnh Lập và nhiều nghệ sĩ quyên góp hỗ trợ bà con Lai Châu sau lũ quét

Thứ Sáu, 11:36, 24/07/2026
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VOV.VN - Sau trận lũ quét tại Lai Châu hôm 17/7, Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ đang gặp khó khăn và lan tỏa lời kêu gọi hỗ trợ người dân đang chịu thiên tai.

Trên trang cá nhân, Jun Phạm cho biết anh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Lai Châu. “Jun xin được gửi lời chia sẻ và động viên đến bà con Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Mong mọi người sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

jun pham, huynh lap va nhieu nghe si quyen gop ho tro ba con lai chau sau lu quet hinh anh 1
Jun Phạm ủng hộ 100 triệu đồng. (Ảnh: FB Jun Phạm)

Jun Phạm cũng kêu gọi khán giả, nếu có điều kiện, cùng chung tay ủng hộ theo lời kêu gọi hỗ trợ người dân vùng thiên tai, đồng thời chia sẻ thêm các thông tin để người theo dõi tham khảo trước khi gửi hỗ trợ. Jun Phạm nhấn mạnh: “Của ít lòng nhiều đều là những nguồn động viên rất quý giá cho bà con trong lúc này”.

Ca sỹ Huỳnh Lập cũng kêu gọi cộng đồng góp sức hỗ trợ người dân vùng lũ. Anh viết: “Mỗi người cùng Lập phụ một chút để có thể giúp bà con Lai Châu sớm vượt qua thiên tai, bão lụt nhé”.

jun pham, huynh lap va nhieu nghe si quyen gop ho tro ba con lai chau sau lu quet hinh anh 2
Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng cho bà con. (Ảnh: FB Huỳnh Lập)

Cùng với Jun Phạm, Huỳnh Lập, trước đó Hòa Minzy cũng cho biết đã ủng hộ 100 triệu đồng. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Hòa Minzy xin được chia sẻ mọi khó khăn và gửi lời động viên tới bà con Lai Châu. Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ, Hòa Minzy mong toàn thể khán giả thân yêu của Hòa cùng chung tay ủng hộ bà con Lai Châu sau thiệt hại vừa qua”.

jun pham, huynh lap va nhieu nghe si quyen gop ho tro ba con lai chau sau lu quet hinh anh 3
Hòa Minzy quyên góp cho bà con vùng lũ. (Ảnh: FB Hòa Minzy)

Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại lớn. Trong những ngày sau đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các bài đăng của Jun Phạm, Huỳnh Lập, Hòa Minzy nhanh chóng gây chú ý. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động quyên góp và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ của các nghệ sĩ.

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Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng giúp người dân Lai Châu

VOV.VN - Ca sĩ Hòa Minzy vừa quyên góp 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, kèm hình ảnh xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công.

Thư Vũ/VOV.VN
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