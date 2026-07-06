Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

Minions & Monsters đã thu về 61,4 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên công chiếu và dịp nghỉ lễ cuối tuần dài ngày 4/7, và đạt doanh thu ba ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim với chỉ 36,4 triệu USD. Đó là sự sụt giảm so với hai năm trước, khi Minions: Despicable Me 4 thu về 120 triệu USD trong 5 ngày. Và vào năm 2022, Minions: The Rise of Gru đã thu về 122 triệu USD trong 5 ngày.

Đây là bộ phim bom tấn thứ hai liên tiếp gây thất vọng, dù Minions vẫn là một phim ăn khách, và bộ phim còn gây thất vọng nhiều hơn là Supergirl, khi phim chỉ thu về 37,1 triệu USD. Sau tuần đầu của tháng 7, bộ phim của DC Studios tụt xuống vị trí thứ 4 với 9,6 triệu USD, giảm 74%, và đạt tổng doanh thu nội địa 58,5 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu 100,5 triệu USD.

Tin tức tiếp tục khả quan đối với Toy Story 5 của Disney và Pixar, bộ phim đã đứng ở vị trí thứ 2 với doanh thu khoảng 31 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt 764,3 triệu USD, đứng thứ 3 trong số các phim ăn khách nhất năm tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, 366 triệu USD đến từ thị trường nội địa. Disney đặc biệt tự hào về doanh thu mở màn phim tại Nhật Bản với 14,6 triệu USD, con số cao nhất từ ​​trước đến nay của một hãng phim Hollywood tại quốc gia này.

Young Washington, bộ phim mới của Angel Studios hợp tác cùng Wonder Project bất ngờ trở thành hiện tượng khi chiếm vị trí thứ 3 với doanh thu khoảng 16,5 triệu USD. Phim nhận được điểm A từ khán giả trên Cinemascore, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Phim có sự tham gia của William Franklyn-Miller, kể về những cuộc phiêu lưu của George Washington khi ở độ tuổi 20.

Minions & Monsters là phần phim ngoại truyện mới nhất của loạt phim Despicable Me và là phần thứ bảy trong toàn bộ loạt phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ở thị trường quốc tế, Minions & Monsters đang thu về khoảng 87 triệu USD sau khi mở rộng sang 71 thị trường.

Trong khi đó, bộ phim Disclosure Day của Steven Spielberg đứng thứ năm trong top 5, thu về 6 triệu USD trong tuần chiếu thứ tư.