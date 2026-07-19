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Lê Xuân Tiền nghẹn ngào vì cha qua đời trước khi kịp xem con biểu diễn

Chủ Nhật, 11:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Lê Xuân Tiền xúc động chia sẻ biến cố gia đình trong tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam diễn viên cho biết cha qua đời đúng thời điểm anh chuẩn bị cho Công diễn 1, khiến mong ước được mời cha xem mình biểu diễn mãi không thể trở thành hiện thực.

Lê Xuân Tiền không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về người cha vừa qua đời trong tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam diễn viên cho biết anh đã không kịp thực hiện mong muốn đưa cha xem mình biểu diễn trên sân khấu.

Trong Công diễn 1, Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền mang đến tiết mục Buông tay. Hóa thân thành những kỵ sĩ, nhóm tạo ấn tượng với phần dàn dựng đồng đều, kết hợp ca hát, vũ đạo và các màn đánh võ trên sân khấu.

le xuan tien nghen ngao vi cha qua doi truoc khi kip xem con bieu dien hinh anh 1
Lê Xuân Tiền xúc động chia sẻ về người cha vừa qua đời trong tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ít ai biết rằng phía sau màn trình diễn là khoảng thời gian đầy áp lực của Lê Xuân Tiền. Giữa lúc cả đội bước vào giai đoạn tập luyện với cường độ cao, anh bất ngờ nhận tin cha qua đời. Việc phải trở về lo hậu sự trong khi bài diễn đòi hỏi sự phối hợp của cả nhóm khiến nam diễn viên chịu áp lực lớn về tâm lý.

Trước hoàn cảnh đó, các thành viên Nhà Mỹ Nam đã chủ động điều chỉnh cấu trúc tiết mục để giảm bớt áp lực cho Lê Xuân Tiền.

le xuan tien nghen ngao vi cha qua doi truoc khi kip xem con bieu dien hinh anh 2
Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền trình diễn ca khúc Buông tay.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, trưởng nhóm BB Trần đã nhắn nhủ anh: "Mọi người đã tính và chia phần hết rồi, sẽ giữ em đến cùng. Em cứ xuất hiện, làm được gì thì làm. Nhóm không sao cả và mọi người không sợ bị ảnh hưởng".

Sự động viên của các đồng đội trở thành chỗ dựa tinh thần để anh có thể trở lại sân khấu sau biến cố gia đình.

Đứng trên sân khấu Công diễn 1, Lê Xuân Tiền cũng nghẹn ngào nhắc đến điều khiến anh day dứt nhất. Anh cho biết cha từng nhiều lần mong con trai học hát và được nhìn thấy con đứng biểu diễn.

Nam diễn viên nhớ lại lời cha từng nói: "Sao con không đi học hát đi, đứng trong chương trình nào hát cho ba coi…"

Anh tiết lộ từng dự định giữ bí mật việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, chờ đến khi chương trình phát sóng sẽ mời cha đi ăn rồi cùng xem. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ khiến mong ước ấy mãi mãi không thể thực hiện.

Trong nước mắt, Lê Xuân Tiền nói: "Em nhận ra mình hết cơ hội rồi".

le xuan tien nghen ngao vi cha qua doi truoc khi kip xem con bieu dien hinh anh 3
BB Trần và các thành viên Nhà Mỹ Nam động viên, hỗ trợ Lê Xuân Tiền trong thời gian anh chịu tang cha.

Chia sẻ của anh khiến nhiều Anh Tài, MC Anh Tuấn cùng hàng trăm khán giả tại trường quay không giấu được sự xúc động.

Khép lại phần thi, Nhà Mỹ Nam nhận 2.110 điểm từ khán giả và tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu trước khi bị Nhà Ngoại Ô vượt qua ở các lượt biểu diễn sau.

Lê Xuân Tiền là một trong những Anh Tài gây chú ý tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Xuất thân là vận động viên Taekwondo và người mẫu, diễn viên (Gái già lắm chiêu), anh mang đến chương trình ngoại hình điển trai, nam tính cùng tinh thần cầu thị, sẵn sàng rèn luyện vũ đạo và thanh nhạc.

Trong chương trình, nam người mẫu sinh năm 1996 đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, phô diễn được thế mạnh hình thể và sự đa tài của mình. Dù xuất phát điểm là dân ngoại đạo về ca hát, anh không ngừng nỗ lực tập luyện để cải thiện giọng hát và kỹ năng trình diễn.

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Khán giả "mê" Hoa đào của Hoàng Rob sau Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Sau tập 2 Anh trai vượt ngàn ghông gai 2026, tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận, đăng lại các khoảnh khắc biểu diễn và fanart, trong khi màn kết hợp violin, hát, múa đương đại cùng chất liệu dân gian tạo nên nhiều cuộc thảo luận.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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