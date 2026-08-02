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Đặc vụ Kim tái xuất: Màn "lột xác" ngoạn mục của So Ji-sub

Chủ Nhật, 08:01, 02/08/2026
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VOV.VN - Trải qua gần 30 năm diễn xuất, nam diễn viên So Ji-sub đang chứng minh sức hút bền bỉ của mình với vô số lời khen ngợi cùng danh xưng "ngôi sao hành động" hay "ngôi sao đang lên" sau thành công của loạt phim ăn khách "Đặc vụ Kim tái xuất" (Agent Kim Reactivated).

Nam diễn viên So Ji-sub đang gặt hái thành công vang dội với loạt phim hành động tội phạm "Agent Kim Reactivated" (tạm dịch: Đặc vụ Kim tái xuất). Gần 3 thập kỷ kể từ khi ra mắt vào năm 1997, ngôi sao kỳ cựu của Hàn Quốc vui vẻ đón nhận danh xưng "ngôi sao hành động" mà công chúng ưu ái dành tặng anh, cùng vô số lời khen về diễn xuất trong phim. Chia sẻ với báo giới, So Ji-sub bộc bạch: “Tôi nghĩ đó là điều tốt khi có một danh hiệu gắn liền với mình”.

Dac vu kim tai xuat man lot xac ngoan muc cua so ji-sub hinh anh 1
Nam diễn viên So Ji-sub trong phim "Đặc vụ Kim tái xuất". Nguồn: Netflix

Trước đây khi làm việc với tần suất dày đặc, So Ji-sub thường chọn những dự án phim không trùng lặp về nội dung và tìm kiếm các vai diễn mới mẻ. Nhưng giờ đây, anh đang cân nhắc về sự thay đổi trong sự nghiệp: Đào sâu hơn vào những gì anh vốn đã làm tốt.

Trong "Đặc vụ Kim tái xuất", So Ji-sub vào vai một cựu điệp viên truy lùng những kẻ bắt cóc cô con gái của mình. Anh chia sẻ niềm vinh dự khi được so sánh với vai diễn kinh điển của Liam Neeson trong phim "Taken" (2008) và cho biết: "Giống như Liam Neeson, sẽ tốt hơn nếu tôi duy trì hình tượng diễn viên hành động”.

Diễn xuất của So Ji-sub gây ấn tượng không chỉ ở những pha hành động mãn nhãn mà còn ở chiều sâu tâm lý. Nam diễn viên chia sẻ, vai người cha của một cô con gái tuổi teen cho phép anh thể hiện một khía cạnh mới của bản thân trước khán giả, điều mà anh cho là “không dễ dàng” sau gần 30 năm diễn xuất: "Có rất nhiều cảnh hành động, nhưng câu chuyện của nhân vật Kim cũng vô cùng đau lòng. Cá nhân tôi rất tò mò muốn xem mình sẽ vào vai một người cha có con gái ở độ tuổi trung học như thế nào".

Với vai diễn trong "Đặc vụ Kim tái xuất", So Ji-sub áp dụng triết lý diễn xuất qua hành động thay vì lời nói: "Tôi không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc một cách lộ liễu hay cường điệu. Tôi thích cô đọng lại, lược bỏ bớt lời thoại và có thể nói là diễn xuất bằng ánh mắt. Trong loạt phim này, tôi cũng đã nỗ lực để truyền tải cảm xúc của nhân vật thông qua ánh mắt hơn là lời nói”.

Dac vu kim tai xuat man lot xac ngoan muc cua so ji-sub hinh anh 2
Trong "Đặc vụ Kim tái xuất", So Ji-sub vào vai một cựu điệp viên truy lùng những kẻ bắt cóc cô con gái của mình. Nguồn: SBS

Loạt phim "Đặc vụ Kim tái xuất" đã đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 27,1% - một điều hiếm thấy trong kỷ nguyên phim truyền hình trực tuyến, đồng thời đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh trong suốt các tập phim, tổng cộng đã thu hút hơn 25,6 triệu người xem. Trên Netflix, nơi phim được phát sóng toàn cầu, loạt phim này đã đứng đầu hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh của nền tảng này trong 3 tuần liên tiếp.

Thành công của "Đặc vụ Kim tái xuất" cũng giúp So Ji-sub đứng đầu bảng xếp hạng "ngôi sao đang lên" của tổ chức Korea Reputation Center gần đây. Dù cảm thấy có chút bối rối với danh xưng này khi đã là một ngôi sao kỳ cựu, So Ji-sub chia sẻ anh cảm thấy như mình "chỉ mới bắt đầu" trong sự nghiệp: "Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tính ra cũng đã hơn 20 năm kể từ khi tôi bắt đầu đóng vai chính. Việc mọi người tiếp tục tìm kiếm và theo dõi các tác phẩm khiến tôi cũng tự hỏi tại sao".

Bí quyết đằng sau sự bền bỉ của nam diễn viên không chỉ nằm ở tài năng mà còn xuất phát từ thái độ làm việc cực kỳ chuẩn mực. So Ji-sub tiết lộ nguyên tắc lớn nhất của anh là sự đúng giờ: "Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình đến trễ trong các cuộc hẹn". Bên cạnh đó, So Ji-sub hiếm khi đưa ra các cam kết về điểm xếp hạng (rating), bởi bản thân anh luôn muốn giữ đúng lời hứa. Ưu tiên hàng đầu của ngôi sao sinh năm 1977 là tinh thần trách nhiệm, đảm bảo rằng những cộng sự đã đặt niềm tin ở anh sẽ không phải chịu thiệt thòi, và mọi người cùng nhau gặt hái thành công.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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