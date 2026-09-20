English
/ NGHỆ SĨ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hé lộ dàn nghệ sĩ đình đám tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2026

Chủ Nhật, 06:01, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sức hút của các nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc đã giúp lễ trao giải Asia Artist Awards 2026 vào tháng 12 tới nhanh chóng bán hết vé toàn bộ 100.000 chỗ ngồi.

Theo ban tổ chức lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA 2026), sau khi vé đợt đầu (early bird) được bán hết trước đó, vé cho đợt mở bán chung trong ngày 5 và 6/12/2026 cũng đã được bán hết, không tính các ghế bị hạn chế tầm nhìn.

Được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc), lễ trao giải AAA 2026 năm nay thu hút sự chú ý với dàn MC ấn tượng. Jang Won-young – người đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình suốt 6 năm liên tiếp và khẳng định vị thế là "biểu tượng của AAA" – sẽ tiếp tục dẫn dắt buổi lễ năm nay, với các nghệ sĩ Ji Chang-wook, Sung Han-bin và Tzuyu.

he lo dan nghe si dinh dam tai le trao giai asia artist awards 2026 hinh anh 1
Nguồn: Asia Artist Awards

Dàn diễn viên góp mặt tại AAA 2026 cũng quy tụ những tên tuổi đình đám không kém. Các ngôi sao hàng đầu, thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Go Youn-jung, Kim Seon-ho, Kim Soo-hyun, Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Ahn Hyo-seop và Hye-ri cũng sẽ tham dự.

Dàn ca sĩ tại AAA 2026 cũng gồm những tên tuổi được mến mộ, đặc biệt là các thần tượng K-pop. Khán giả đang vô cùng mong chờ những màn trình diễn ấn tượng từ các nghệ sĩ hàng đầu trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế, bao gồm Monsta X, ATEEZ, Tomorrow X Together, ITZY, RAZ, ZEROBASEONE, Kiss of Life, QWER, Choi Yena, TWS, NMIXX...

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các công ty nhỏ sống sót ra sao tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc?
Các công ty nhỏ sống sót ra sao tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc?

VOV.VN - Dù thua kém nhiều mặt so với các tập đoàn lớn, các công ty giải trí nhỏ tại Hàn Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của K-pop. Nhờ tính linh hoạt và chiến lược sáng tạo, nhiều công ty nhỏ vẫn giúp các nghệ sĩ gặt hái thành công vang dội.

Các công ty nhỏ sống sót ra sao tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc?

Các công ty nhỏ sống sót ra sao tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc?

VOV.VN - Dù thua kém nhiều mặt so với các tập đoàn lớn, các công ty giải trí nhỏ tại Hàn Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của K-pop. Nhờ tính linh hoạt và chiến lược sáng tạo, nhiều công ty nhỏ vẫn giúp các nghệ sĩ gặt hái thành công vang dội.

5 phim truyền hình Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhưng rất đáng xem
5 phim truyền hình Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhưng rất đáng xem

VOV.VN - Không phải phim Hàn Quốc nào cũng tạo được tiếng vang. 5 tác phẩm dưới đây từng bị xem nhẹ nhưng lại sở hữu chuyện tình cuốn hút, tình tiết kịch tính và những màn thể hiện đủ sức khiến khán giả tiếc nuối nếu bỏ qua.

5 phim truyền hình Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhưng rất đáng xem

5 phim truyền hình Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhưng rất đáng xem

VOV.VN - Không phải phim Hàn Quốc nào cũng tạo được tiếng vang. 5 tác phẩm dưới đây từng bị xem nhẹ nhưng lại sở hữu chuyện tình cuốn hút, tình tiết kịch tính và những màn thể hiện đủ sức khiến khán giả tiếc nuối nếu bỏ qua.

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại: Hai phim mới chỉ cách nhau 9 ngày
Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại: Hai phim mới chỉ cách nhau 9 ngày

VOV.VN - Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại màn ảnh trong tháng 9 với hai dự án phát hành cách nhau 9 ngày. Trong khi Hyun Bin tiếp tục theo đuổi câu chuyện quyền lực ở Made in Korea mùa 2, Son Ye Jin tái xuất phim cổ trang sau khoảng 24 năm với The Scandal.

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại: Hai phim mới chỉ cách nhau 9 ngày

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại: Hai phim mới chỉ cách nhau 9 ngày

VOV.VN - Hyun Bin và Son Ye Jin cùng trở lại màn ảnh trong tháng 9 với hai dự án phát hành cách nhau 9 ngày. Trong khi Hyun Bin tiếp tục theo đuổi câu chuyện quyền lực ở Made in Korea mùa 2, Son Ye Jin tái xuất phim cổ trang sau khoảng 24 năm với The Scandal.

Lisa của BLACKPINK bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc từ một clip trong quá khứ
Lisa của BLACKPINK bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc từ một clip trong quá khứ

VOV.VN - Lisa của Blackpink đã xin lỗi vì sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc đối với người da đen trong một đoạn video bị rò rỉ từ thời cô còn là thực tập sinh tại YG Entertainment, nữ ca sĩ nói rằng cô không hiểu ý nghĩa của nó vào thời điểm đó.

Lisa của BLACKPINK bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc từ một clip trong quá khứ

Lisa của BLACKPINK bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc từ một clip trong quá khứ

VOV.VN - Lisa của Blackpink đã xin lỗi vì sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc đối với người da đen trong một đoạn video bị rò rỉ từ thời cô còn là thực tập sinh tại YG Entertainment, nữ ca sĩ nói rằng cô không hiểu ý nghĩa của nó vào thời điểm đó.

Le Sserafim tái xuất với đĩa đơn “Made My Night” hợp tác cùng tựa game Overwatch
Le Sserafim tái xuất với đĩa đơn “Made My Night” hợp tác cùng tựa game Overwatch

VOV.VN - Le Sserafim vừa chính thức trở lại với đĩa đơn thứ hai mang tên “Made My Night”. Sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển mình trưởng thành hơn của nhóm K-pop nữ, vừa giữ trọn tinh thần tự tin đặc trưng, vừa mang đến màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, thoải mái.

Le Sserafim tái xuất với đĩa đơn “Made My Night” hợp tác cùng tựa game Overwatch

Le Sserafim tái xuất với đĩa đơn “Made My Night” hợp tác cùng tựa game Overwatch

VOV.VN - Le Sserafim vừa chính thức trở lại với đĩa đơn thứ hai mang tên “Made My Night”. Sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển mình trưởng thành hơn của nhóm K-pop nữ, vừa giữ trọn tinh thần tự tin đặc trưng, vừa mang đến màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, thoải mái.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt