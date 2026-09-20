Hé lộ dàn nghệ sĩ đình đám tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2026

Theo ban tổ chức lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA 2026), sau khi vé đợt đầu (early bird) được bán hết trước đó, vé cho đợt mở bán chung trong ngày 5 và 6/12/2026 cũng đã được bán hết, không tính các ghế bị hạn chế tầm nhìn.

Được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc), lễ trao giải AAA 2026 năm nay thu hút sự chú ý với dàn MC ấn tượng. Jang Won-young – người đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình suốt 6 năm liên tiếp và khẳng định vị thế là "biểu tượng của AAA" – sẽ tiếp tục dẫn dắt buổi lễ năm nay, với các nghệ sĩ Ji Chang-wook, Sung Han-bin và Tzuyu.

Nguồn: Asia Artist Awards

Dàn diễn viên góp mặt tại AAA 2026 cũng quy tụ những tên tuổi đình đám không kém. Các ngôi sao hàng đầu, thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Go Youn-jung, Kim Seon-ho, Kim Soo-hyun, Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Ahn Hyo-seop và Hye-ri cũng sẽ tham dự.

Dàn ca sĩ tại AAA 2026 cũng gồm những tên tuổi được mến mộ, đặc biệt là các thần tượng K-pop. Khán giả đang vô cùng mong chờ những màn trình diễn ấn tượng từ các nghệ sĩ hàng đầu trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế, bao gồm Monsta X, ATEEZ, Tomorrow X Together, ITZY, RAZ, ZEROBASEONE, Kiss of Life, QWER, Choi Yena, TWS, NMIXX...