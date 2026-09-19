Nhóm BTS và Cortis nhận thêm đề cử tại MTV Video Music Awards 2026

Các đề cử bổ sung đã nâng tổng số đề cử của nhóm BTS lên con số 3 trong Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) năm 2026. Trước đó, nhóm BTS đã được đề cử cho các hạng mục "Nhóm nhạc K-Pop xuất sắc nhất" và "Bài hát của năm" với ca khúc "Swim" - bài hát chủ đề trong album phòng thu thứ 5 mang tên "ARIRANG".

Nhóm nhạc BTS. Nguồn: BTS/X

Nhóm nhạc BTS từng thắng giải "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" của VMAs 4 lần liên tiếp (2019 - 2022). Một nhóm nhạc Hàn Quốc khác là BLACKPINK đã nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" vào năm 2023 và 2025. Mùa giải năm nay, 8 nhóm nhạc sẽ cạnh tranh ở hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" của VMAs 2026, trong đó có tới 4 nhóm nhạc K-pop.

Nhóm nhạc Cortis. Nguồn: BigHit Music

Trong khi đó, nhóm nhạc tân binh Cortis cũng hướng đến lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026, khi được đề cử cho hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", "Nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất" và "Nhóm nhạc xuất sắc nhất".

Được coi là một trong các lễ trao giải âm nhạc lớn nhất tại Mỹ, lễ trao giải VMAs 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn của Mỹ.