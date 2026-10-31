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Nguyễn Hùng: Từ chàng trai pha chế đến nghệ sĩ đa năng
Thứ Bảy, 06:00, 31/10/2026

Nguyễn Hùng: Từ chàng trai pha chế đến nghệ sĩ đa năng

VOV.VN - Từ “Mưa đỏ” và “Còn gì đẹp hơn” đến những dự án mới, Nguyễn Hùng đang bước tiếp trên con đường nghệ thuật mà chính anh từng nói là mình chỉ “đưa tay ra, vẫy chào”.

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