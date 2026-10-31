Nguyễn Hùng: Từ chàng trai pha chế đến nghệ sĩ đa năng

Phúc Tiệp kể tình thầy trò đặc biệt với NSND Quang Thọ

VOV.VN - Trong hành trình 25 năm ca hát, Phúc Tiệp dành nhiều tình cảm khi nhắc đến NSND Quang Thọ - người thầy đã dìu dắt anh từ những năm học thanh nhạc, đồng thời cũng là “thần tượng” mà nam ca sĩ ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.