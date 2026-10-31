Nguyễn Hùng: Từ chàng trai pha chế đến nghệ sĩ đa năng

VOV.VN - Từ “Mưa đỏ” và “Còn gì đẹp hơn” đến những dự án mới, Nguyễn Hùng đang bước tiếp trên con đường nghệ thuật mà chính anh từng nói là mình chỉ “đưa tay ra, vẫy chào”.
VOV.VN - Hà Nội dự kiến phát hành 38.000 vé miễn phí phục vụ người dân tham dự concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
VOV.VN - Trong hành trình 25 năm ca hát, Phúc Tiệp dành nhiều tình cảm khi nhắc đến NSND Quang Thọ - người thầy đã dìu dắt anh từ những năm học thanh nhạc, đồng thời cũng là “thần tượng” mà nam ca sĩ ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
VOV.VN - Sau khi các hạng vé mở bán trước đó được thông báo đã hết, concert Skynote - The Reflection Day 2 của Quốc Thiên công bố mở thêm một số ghế giới hạn. Hoàng Dũng và Bùi Công Nam là hai khách mời sẽ xuất hiện trong đêm nhạc diễn ra cuối tháng 11 tại Hà Nội.
VOV.VN - Trên radio hoặc ô tô, bạn hãy bật sóng FM tần số 89 MHZ ở 10 khu vực, địa bàn trọng điểm. Trên không gian mạng, hãy truy cập Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam ở địa chỉ VOV.VN, chọn mục VOV Sonata trên thanh công cụ và nhấn một click.