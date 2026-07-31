Quá khứ ở trại trẻ mồ côi của minh tinh đóng phù thủy Circe trong “Odyssey”

Sinh năm 1977 tại Nottingham, Anh, Samantha Morton góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Minority Report”, “In America” và loạt phim truyền hình “The Walking Dead”. Nữ diễn viên được biết đến qua những nhân vật giàu cảm xúc, đôi khi có ít lời thoại nhưng vẫn giữ vai trò nặng ký trong câu chuyện.

Trong “Odyssey”, Samantha Morton vào vai Circe, phù thủy biến những người lính của Odysseus thành lợn. Một trong những chi tiết khiến khán giả bàn luận là tiếng ngân nga của nhân vật trong cảnh thực hiện phép thuật. Theo nữ diễn viên, âm thanh này không có trong kịch bản mà xuất hiện tự nhiên khi bà nhập vai.

Samantha Morton trong vai Circe trong phim “Odyssey”, do Christopher Nolan đạo diễn. (Ảnh: Universal Pictures)

Sau lần quay đầu tiên, Morton nhìn về phía Christopher Nolan và chờ đạo diễn yêu cầu thực hiện lại cảnh quay mà không ngân nga. Tuy nhiên, Nolan không nói gì, vì vậy nữ diễn viên tiếp tục giữ cách thể hiện này. Trong suy nghĩ của Morton lúc đó là những âm thanh giống sự kết hợp giữa đàn organ thủy tinh và theremin.

“Đây là những âm thanh có thể khiến người ta phát điên. Vì vậy, để thay đổi những người đàn ông đó, phép màu không chỉ đến từ đôi tay tôi mà còn từ chính âm thanh của tôi”, Morton chia sẻ.

Nữ diễn viên 49 tuổi cho biết bà luôn tin vào phép màu. Với Morton, niềm tin ấy gắn liền với hành trình từ một cô gái được chuyển qua nhiều trại trẻ mồ côi, từng lang thang trên đường phố Nottingham khi mới 14 tuổi và có tiền án, đến một diễn viên đã hoạt động trong nghề suốt 35 năm.

Morton cho rằng những gì bà có được đến từ “các thiên thần hộ mệnh và tình yêu thương”, chứ không đơn giản vì bà bất ngờ giỏi diễn xuất và nhận được công việc. Nữ diễn viên nói bản thân luôn tin mọi điều đều có thể xảy ra và cảm nhận được tình yêu từ một đấng tối cao nào đó.

Khi biết Christopher Nolan muốn gặp để trao đổi về “Odyssey”, Morton đã bật khóc. Bà ví cảm giác này giống như một vận động viên giành được suất đại diện cho đất nước tham dự Thế vận hội. Cuộc gặp diễn ra tại Los Angeles vào tháng 1/2025, trong thời điểm các vụ cháy rừng đang xảy ra.

Morton thẳng thắn nói với Nolan rằng bà chưa từng đọc “Odyssey”. Nữ diễn viên bỏ học từ năm 12 tuổi và chỉ nhận ra mình từng biết một phần câu chuyện qua một tập phim “The Simpsons”. Gia đình bà cũng là những người yêu thích loạt phim hoạt hình này.

Trong quá trình chuẩn bị vai Circe, Morton không nghiên cứu sâu nguyên tác mà lựa chọn bám sát kịch bản và trí tưởng tượng. Bà hình thành nhân vật từ ký ức về những lần đến thư viện cùng cha, cũng như hình ảnh các mụ phù thủy trong truyện cổ tích và văn học dân gian.

Morton nhớ đến mụ phù thủy trong “Vua Cò” của Howard Pyle và những nhân vật như Baba Yaga. Theo cách nhìn của bà, họ đáng sợ nhưng cũng là những người phụ nữ từng có sự ngây thơ, sau đó bị cuộc sống khắc nghiệt bào mòn theo thời gian.

Nữ diễn viên từ chối tiết lộ quá nhiều về kỹ thuật thực hiện cảnh Circe biến đổi những người của Odysseus. Bà muốn giữ lại một phần bí ẩn cho quá trình sáng tạo. Tuy nhiên, Morton khẳng định cảnh phim không sử dụng hiệu ứng kỹ thuật số. Mọi thứ đều được thực hiện và ghi hình trực tiếp trên trường quay.

Bà cho biết đã nhập tâm đến mức gần như không nhớ rõ toàn bộ quá trình, ngoài một số hình ảnh thoáng qua. Morton muốn Circe hiện lên gợi cảm khi ở bên những người đàn ông và các loài vật, như thể nhân vật gần như hòa làm một với họ.

Trong một ngày quay, Christopher Nolan đã trực tiếp thực hiện trước một động tác khiến Morton lo lắng. Nữ diễn viên cho biết đạo diễn thậm chí có thể đã bị đứt tay. Hành động đó khiến bà cảm thấy được bảo vệ và hỗ trợ trong suốt quá trình làm phim.

Morton cũng xây dựng Circe như một nhân vật không bị giới hạn bởi tuổi tác. Trong cảnh gặp những người lính của Odysseus, bà diễn như một cô gái 16 tuổi thực sự hoảng sợ vì bất ngờ. Ở những phân đoạn khác, bà lại hình dung Circe như một phụ nữ 90 tuổi, một người mẹ, người chị hoặc người bà.

Theo Morton, việc Circe biến những người lính thành lợn không chỉ xuất phát từ thù hận hay tức giận. Nhân vật giống một nữ thần đưa ra lời cảnh báo về lòng tham và sự tham ăn, với thông điệp: “Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn”.

Christopher Nolan đánh giá Circe là “điểm tựa” của bộ phim và cho rằng thành công hay thất bại của “Odyssey” có thể phụ thuộc vào nhân vật này. Sau một cảnh quay của Morton, cả đoàn phim đã dành cho bà tràng vỗ tay lớn. Nhà sản xuất Emma Thomas cho biết lần gần nhất điều tương tự xảy ra là với Heath Ledger trong “The Dark Knight”.