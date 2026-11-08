Robert Pattinson đã bất ngờ thử vai James Bond cho phần mới điệp viên 007

Trong một bất ngờ mà ít người lường trước được, Robert Pattinson đã nổi lên như một ứng cử viên cho vai James Bond trong phần phim 007 mới. Nam diễn viên 40 tuổi này nằm trong số những người đã thử vai James Bond, nhiều nguồn tin cho biết, Robert Pattinson đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cùng với các ứng cử viên khác như Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor.

Quan điểm phổ biến cho rằng người tiếp theo được trao giấy phép giết người sẽ không phải là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như Pattinson, một trong những diễn viên hàng đầu thế hệ của anh, và đã là gương mặt đại diện cho loạt phim Batman của DC Studios. Các buổi thử vai được cho là đã diễn ra vào cuối tháng 10.

Một cái tên khác đang nổi lên như một trong những ứng viên cho vai James Bond bí ẩn là Nicholas Hoult, người từng là ứng viên thứ hai cho vai Batman sau Pattinson nhiều năm trước.

Robert Pattinson. (Ảnh: Stefanie Keenan)

Pattinson là gương mặt được yêu thích của nhiều đạo diễn tài ba, từ Robert Eggers và anh em nhà Safdie đến Christopher Nolan, người mà bộ phim gián điệp Tenet năm 2020 của ông có thể được xem như một buổi thử vai cho vai James Bond. Và quan trọng hơn, anh ấy đã hợp tác với đạo diễn Bond Denis Villeneuve trong bộ phim Dune: Part 3 sắp ra mắt vào ngày 18/12 và đã diễn ra rất tốt đẹp đối với cả hai vai.

Nam diễn viên đang trải qua năm thành công nhất trong sự nghiệp, với vai diễn quan trọng trong phim The Odyssey của Nolan, vai chính thứ hai trong phim ăn khách The Drama của A24 và vai chính trong bộ phim được đánh giá cao Primetime cũng của A24. Hiện anh đang quay phim The Batman Part II ở London, nơi các buổi thử vai đang được tiến hành.

Việc tìm kiếm diễn viên cho vai James Bond diễn ra 21 năm sau khi Daniel Craig được chọn làm James Bond tiếp theo vào tháng 10/2005. Anh đã từ bỏ vai diễn này sau năm phần phim, bắt đầu với No Time to Die năm 2021. Trong thời gian anh đảm nhận vai diễn này, có cả bộ phim duy nhất và đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ đô la của loạt phim, Skyfall năm 2012.