Thùy Anh: “Dù cuộc sống đối xử với tôi không tử tế, tôi vẫn chọn làm người tử tế”

Đằng sau ánh hào quang của những vai diễn, hành trình làm nghề của Thùy Anh là một chuỗi nỗ lực âm thầm để khẳng định bản thân trước hàng loạt định kiến. Sở hữu gương mặt mà cô tự gọi là “chảnh cơ địa”, nữ diễn viên từ nhỏ đã quen với những nhận xét như: khó gần, ác, sang chảnh hay “không có số làm nữ chính” trên màn ảnh. Tuy nhiên, điều tạo sóng gió cho Thùy Anh sâu sắc nhất không phải là những phán xét về ngoại hình, mà là sự phủ nhận năng lực từ công chúng khi từng bị nhận xét: “Thùy Anh đóng phim nào là phim đó flop” hay “Gương mặt chỉ hợp vai phụ không thể lên chính nổi”.

Có giai đoạn, cộng đồng mạng nặng nề gắn kết cho cô danh xấu “bảo chứng phim flop”. Đứng trước những lời chỉ trích cho rằng cô đóng phim nào thất bại trong phim đó, Thùy Anh không giấu nổi nỗi buồn và hoài nghi chính mình. Nữ diễn viên thừa nhận từng có lúc muốn bỏ nghề khi áp lực và khó khăn kéo đến, khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh, tự ti trước thành công của bạn bè cùng trang lứa.

Sau dấu ấn của bộ phim điện ảnh “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh từng chọn cách lùi lại một bước, tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hoàn thành công việc học đại học theo kỳ vọng của bố mẹ. Sự gián đoạn đã khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng và chịu cảnh thiếu cốt lõi kịch bản, đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của người nghệ sĩ: không có phim để đóng.

Sóng gió chưa ngừng lại khi Thùy Anh phải trải qua vụ kiện tụng kéo dài gần hai năm với một nhà sản xuất. Khoảng thời gian đã làm cạn kiệt tinh thần và sức khỏe của cô, khiến nữ diễn viên có lúc đánh mất niềm tin vào mọi thứ.

Thế nhưng, kết quả ngọt ngào đã đến đúng lúc. Thành công vang dội của vai diễn trong “Vì mẹ anh phán chia tay” khiến Thùy Anh có cảm giác “như đang sống trong giấc mơ” khi tiếp nhận những bức thư tay đầy tình cảm cảm của giả. Vai diễn đã chứng minh hành trình và lựa của cô suốt nhiều năm qua là hoàn toàn xứng đáng.

Trải qua thăng trầm, Thùy Anh của hiện tại trưởng thành, bản lĩnh vực và bao dung hơn. Thay vì tiêu cực trước những bình luận mạnh diện, cô biến áp lực thành động lực để tiếp tục sáng tạo và bứt phá khỏi vùng an toàn. Nhìn lại những biến cố đã qua, nữ diễn viên chia sẻ: “Dù cuộc sống đối xử với tôi không tử tế, tôi vẫn chọn làm người tử tế”.