Thùy Anh: “Dù cuộc sống đối xử với tôi không tử tế, tôi vẫn chọn làm người tử tế”

Thứ Ba, 11:32, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thùy Anh, nữ vai chính trong “Vì mẹ anh phán chia tay” đã có câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ, thể hiện nhân sinh quan, bản lĩnh, sự tử tế và không than khóc của cô sau hàng loạt sóng gió, cho dù từng có giai đoạn bị vây hãm bởi những điều tiêu cực.

Đằng sau ánh hào quang của những vai diễn, hành trình làm nghề của Thùy Anh là một chuỗi nỗ lực âm thầm để khẳng định bản thân trước hàng loạt định kiến. Sở hữu gương mặt mà cô tự gọi là “chảnh cơ địa”, nữ diễn viên từ nhỏ đã quen với những nhận xét như: khó gần, ác, sang chảnh hay “không có số làm nữ chính” trên màn ảnh. Tuy nhiên, điều tạo sóng gió cho Thùy Anh sâu sắc nhất không phải là những phán xét về ngoại hình, mà là sự phủ nhận năng lực từ công chúng khi từng bị nhận xét: “Thùy Anh đóng phim nào là phim đó flop” hay “Gương mặt chỉ hợp vai phụ không thể lên chính nổi”.

Thành công vang dội của vai diễn trong “Vì mẹ anh phán chia tay” khiến Thùy Anh có cảm giác “như đang sống trong giấc mơ”.

Có giai đoạn, cộng đồng mạng nặng nề gắn kết cho cô danh xấu “bảo chứng phim flop”. Đứng trước những lời chỉ trích cho rằng cô đóng phim nào thất bại trong phim đó, Thùy Anh không giấu nổi nỗi buồn và hoài nghi chính mình. Nữ diễn viên thừa nhận từng có lúc muốn bỏ nghề khi áp lực và khó khăn kéo đến, khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh, tự ti trước thành công của bạn bè cùng trang lứa.

Sau dấu ấn của bộ phim điện ảnh “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh từng chọn cách lùi lại một bước, tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hoàn thành công việc học đại học theo kỳ vọng của bố mẹ. Sự gián đoạn đã khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng và chịu cảnh thiếu cốt lõi kịch bản, đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của người nghệ sĩ: không có phim để đóng.

Sau dấu ấn của bộ phim điện ảnh “Đập cánh giữa không trung”, Thùy Anh từng chọn cách lùi lại một bước, tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Sóng gió chưa ngừng lại khi Thùy Anh phải trải qua vụ kiện tụng kéo dài gần hai năm với một nhà sản xuất. Khoảng thời gian đã làm cạn kiệt tinh thần và sức khỏe của cô, khiến nữ diễn viên có lúc đánh mất niềm tin vào mọi thứ.

Thế nhưng, kết quả ngọt ngào đã đến đúng lúc. Thành công vang dội của vai diễn trong “Vì mẹ anh phán chia tay” khiến Thùy Anh có cảm giác “như đang sống trong giấc mơ” khi tiếp nhận những bức thư tay đầy tình cảm cảm của giả. Vai diễn đã chứng minh hành trình và lựa của cô suốt nhiều năm qua là hoàn toàn xứng đáng.

Trải qua thăng trầm, Thùy Anh của hiện tại trưởng thành, bản lĩnh vực và bao dung hơn. Thay vì tiêu cực trước những bình luận mạnh diện, cô biến áp lực thành động lực để tiếp tục sáng tạo và bứt phá khỏi vùng an toàn. Nhìn lại những biến cố đã qua, nữ diễn viên chia sẻ: “Dù cuộc sống đối xử với tôi không tử tế, tôi vẫn chọn làm người tử tế”.

Thư Vũ/VOV.VN
Mỹ nhân Gen Z của VTV: Xinh đẹp, đa tài và là cháu dâu NSƯT Chí Trung
VOV.VN - Trong phim giờ vàng “Dưới ô cửa sáng đèn” đang phát sóng trên VTV, Ngọc Huyền gây chú ý với vai Ngọc Vân – cô gái xinh đẹp, bốc đồng và thích sống hào nhoáng. Ngoài đời, nữ diễn viên Gen Z còn được quan tâm bởi nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang cuốn hút và danh xưng cháu dâu NSƯT Chí Trung.

VOV.VN - Trong phim giờ vàng “Dưới ô cửa sáng đèn” đang phát sóng trên VTV, Ngọc Huyền gây chú ý với vai Ngọc Vân – cô gái xinh đẹp, bốc đồng và thích sống hào nhoáng. Ngoài đời, nữ diễn viên Gen Z còn được quan tâm bởi nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang cuốn hút và danh xưng cháu dâu NSƯT Chí Trung.

Hải Đăng Doo, Lou Hoàng lên tiếng xin lỗi, khẳng định không sử dụng bóng cười

VOV.VN - Sau hơn 10 ngày im lặng trước những ồn ào lan truyền trên mạng xã hội, ca sĩ Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đồng loạt đăng tải tâm thư xin lỗi, phủ nhận liên quan đến bóng cười và cho biết đã nhờ luật sư vào cuộc bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Hồ Thu Anh cuốn hút trên runway đặc biệt tại Hà Nội

VOV.VN - Sự kiện “The Art of Lifestyle” tại Hà Nội gây chú ý với không gian runway đặt giữa showroom nội thất cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật như Hồ Thu Anh, Gigi Hương Giang, Ninh Dương Story. Đáng chú ý, Gigi Hương Giang lần đầu trình diễn catwalk.

Tân Chỉ Lôi sẽ có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh tại Hollywood

VOV.VN - Tân Chỉ Lôi, nữ diễn viên Trung Quốc sẽ thủ vai một nhân vật biểu tượng của Hollywood, Anna May Wong, trong bộ phim tiểu sử song ngữ Sunset boulevard: The Anna May Wong story.

Trúc Diễm và khoảnh khắc “trượt nhịp” giữa giấc mơ Victoria’s Secret

VOV.VN - Màn casting của Trúc Diễm tại Victoria’s Secret gây bàn luận khi video catwalk nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người đẹp cho biết cô gặp sự cố bung quai giày ngay trên sân khấu, khiến phần trình diễn thiếu ổn định. Trúc Diễm nói cô xem đây là bài học để hoàn thiện bản thân.

Thiều Bảo Trâm lột xác, khẳng định vị thế "thợ săn" trong tình yêu

VOV.VN - Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Thỏ săn mồi”, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến phát hành trong năm 2026. Ca khúc do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, thuộc thể loại Pop R&B hiện đại, tiếp tục khai thác thế mạnh giọng hát và khả năng trình diễn của nữ ca sĩ.

