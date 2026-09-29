Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

Madonna ở tuổi 68: Khi tuổi tác không thể dập tắt ngọn lửa Pop

VOV.VN - Tại VMAs 2026, Madonna trở lại sau 23 năm, giành 7 giải thưởng, nổi bật là Nghệ sĩ của năm. Nhưng hơn những chiếc cúp, màn trình diễn giàu năng lượng ở tuổi 68 cho thấy ngọn lửa Pop trong cô vẫn chưa tắt.