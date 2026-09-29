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Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng
Thứ Ba, 11:19, 29/09/2026

Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

VOV.VN - Rocker Việt James, giọng ca gắn bó với Thủy Triều Đỏ, chia sẻ câu chuyện về rock Việt, những năm tháng sôi động của rock những năm 2000 và hành trình làm mới dòng nhạc này qua sự kết hợp với dàn nhạc giao hưởng.

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PV/VOV1
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