Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

VOV.VN - Rocker Việt James, giọng ca gắn bó với Thủy Triều Đỏ, chia sẻ câu chuyện về rock Việt, những năm tháng sôi động của rock những năm 2000 và hành trình làm mới dòng nhạc này qua sự kết hợp với dàn nhạc giao hưởng.
VOV.VN - Tại VMAs 2026, Madonna trở lại sau 23 năm, giành 7 giải thưởng, nổi bật là Nghệ sĩ của năm. Nhưng hơn những chiếc cúp, màn trình diễn giàu năng lượng ở tuổi 68 cho thấy ngọn lửa Pop trong cô vẫn chưa tắt.
VOV.VN - Sáng nay 28/9, Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của rapper Snoop Dogg, sự kiện chứng kiến Madonna dẫn đầu với 7 giải thưởng, trong khi Taylor Swift giành Video của năm và trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải Vinh danh Nghệ sĩ kiêm Đạo diễn.
VOV.VN - Nhà sản xuất âm nhạc DannyBoyStyles, người từng tham gia các dự án đoạt Grammy và hợp tác với The Weeknd, Beyoncé, sẽ đảm nhận vai trò Executive Producer cho album mới của SOOBIN, dự kiến phát hành năm 2027.
VOV.VN - Một mình trông 5 đứa trẻ rồi nhận thêm nhiệm vụ nấu cơm, Bùi Công Nam không khỏi lúng túng, thậm chí lo bữa ăn sẽ trở thành “ký ức kinh hoàng” với các bé.