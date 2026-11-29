Trong tập 9 “Ca sĩ mặt nạ”, bốn mascot Cô Sao, Dê Du Ký, Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi mở màn bằng bản mashup “MRT x Không đau nữa rồi”. Màn kết hợp của bốn giọng ca với những cá tính âm nhạc khác biệt nhận được nhiều lời khen từ các cố vấn.

Sau tiết mục mở màn, bốn mascot bước vào vòng đối đầu với hai cặp đấu: Cô Sao - Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi - Dê Du Ký.

Bốn mascot Cô Sao, Dê Du Ký, Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi

Trong cuộc đối đầu với Lion Vui Tươi, Dê Du Ký lựa chọn ca khúc “Tái bút - Anh yêu em”, bản tình ca gợi nhắc những hoài niệm về một mối tình đã qua. Trấn Thành nhận xét Dê Du Ký là minh chứng cho tinh thần “góp gió thành bão”, không vội vàng, không phô trương nhưng từng bước hoàn thiện bản thân.

Nam cố vấn ghi nhận sự tiến bộ của mascot sau quá trình luyện tập tại chương trình. Dù sở hữu quãng giọng nam trung, Dê Du Ký vẫn cho thấy sự chắc chắn khi xử lý những nốt cao bằng giọng thật.

Tuy nhiên, Trấn Thành cũng thẳng thắn góp ý về cách phát âm đôi lúc còn quá nắn nót, khiến cảm xúc tình tứ của ca khúc chưa được truyền tải tự nhiên.

Dê Du Ký cho biết bản thân thường xuyên nghe lại các phần trình diễn để nhận ra những thiếu sót và tìm cách cải thiện. Mascot này còn tiết lộ đang đọc thêm sách để nâng cao khả năng giao tiếp, tung hứng nhưng vẫn chưa thực sự tự tin về độ hài hước của mình.

Kết thúc cuộc đối đầu, Lion Vui Tươi giành chiến thắng với 52,38% lượt bình chọn, trong khi Dê Du Ký nhận được 47,62%.

Lân Nhã tháo mặt nạ.

Trước thời điểm mascot tháo mặt nạ, phần lớn các cố vấn đều gọi tên Lân Nhã, ngoại trừ Trấn Thành. Kết quả, nam ca sĩ chính thức lộ diện sau lớp mascot Dê Du Ký.

Chia sẻ tại chương trình, Lân Nhã nhìn lại hành trình từ một nhân viên văn phòng bén duyên với âm nhạc thông qua một cuộc thi ca hát. Nam ca sĩ luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc, cuộc sống và đam mê, không ngừng trau dồi để biến sở thích ca hát ban đầu thành con đường nghệ thuật nghiêm túc.

Sau khoảng 10 năm, Lân Nhã mới có dịp cảm nhận lại không khí của một cuộc thi âm nhạc, gặp gỡ đồng nghiệp và lắng nghe những nhận xét từ các cố vấn. Với anh, “Ca sĩ mặt nạ” không chỉ là cơ hội thử sức với những màu sắc âm nhạc mới mà còn là dịp nhìn lại hành trình làm nghề.

Bên cạnh Lân Nhã, tập 9 còn chứng kiến màn lộ diện của Heo Má Hồng với danh tính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Pháo là cố vấn duy nhất dự đoán chính xác nữ ca sĩ.

Heo Má Hồng với danh tính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng.

Trước đó, Nguyễn Thu Hằng thể hiện ca khúc “Xúy Vân” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và tác giả Hồ Quang Minh, khai thác chất liệu âm nhạc dân gian. Giọng hát dày dặn, cách xử lý ca khúc lão luyện khiến các cố vấn liên tưởng đến một nghệ sĩ tiền bối. Vì vậy, việc nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến nhiều người bất ngờ.

Trong cuộc đối đầu, Heo Má Hồng nhận được 40,95% lượt bình chọn, trong khi Cô Sao giành chiến thắng với 59,05%.

Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, sau gần 3 năm không tham gia các hoạt động showbiz, cô quyết định đến với “Ca sĩ mặt nạ” để thử thách bản thân. Nữ ca sĩ mong muốn khán giả có cơ hội biết đến mình nhiều hơn, đặc biệt là tình yêu của cô dành cho âm nhạc truyền thống.