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WEAN quỳ xuống để chiêu mộ DANG HONG HAI nhưng vẫn nhận cái kết bất ngờ

Chủ Nhật, 08:59, 02/08/2026
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VOV.VN - Trong tập 5 “Tinh hà say hi”, WEAN gây chú ý khi quỳ sụp người để thể hiện quyết tâm chiêu mộ DANG HONG HAI về liên quân. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của nam rapper, DANG HONG HAI cuối cùng lựa chọn gia nhập đội do Dương Domic dẫn dắt.

Sau hai vòng Livestage, 24 Anh Trai bước vào chặng thi đấu mới với nhiệm vụ thành lập hai liên quân cho Livestage 3. Quang Hùng MasterD và Dương Domic đảm nhận vai trò liên quân trưởng, trực tiếp lựa chọn thành viên và xây dựng đội hình phù hợp với chiến thuật của mình.

Màn lập liên quân diễn ra trong bối cảnh Dạ tiệc Hoàng cung, nơi các Anh Trai hóa thân thành những hoàng tử, bá tước và công tước. Xen giữa những phần nhập vai hài hước là cuộc đua chiêu mộ thành viên, khi mỗi cái tên được lựa chọn đều có thể ảnh hưởng đến cục diện Livestage 3.

wean quy xuong de chieu mo dang hong hai nhung van nhan cai ket bat ngo hinh anh 1
WEAN quỳ sụp người để thể hiện quyết tâm chiêu mộ DANG HONG HAI về liên quân.

DANG HONG HAI trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất trong quá trình chọn đội. WEAN và buitruonglinh cùng chạy đua để thuyết phục nam ca sĩ về liên quân của mình. Thể hiện quyết tâm, WEAN quỳ sụp người trước DANG HONG HAI với mong muốn giành được thành viên anh đánh giá cao.

Dù vậy, màn chiêu mộ quyết liệt của WEAN không mang lại kết quả như mong đợi. Sau khi cân nhắc, DANG HONG HAI quyết định lựa chọn đội Dương Domic. Kết quả này tạo nên bất ngờ trong buổi lập liên quân, đồng thời cho thấy mỗi Anh Trai đều có quyền đưa ra quyết định dựa trên định hướng và mong muốn của mình.

Trước DANG HONG HAI, Pháp Kiều là người đầu tiên được nhắc tên trong quá trình lựa chọn. Nam rapper tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ở tập 5 và nhanh chóng được chú ý nhờ màu sắc rap nổi bật.

wean quy xuong de chieu mo dang hong hai nhung van nhan cai ket bat ngo hinh anh 2
Các Anh trai tham gia thử thách "Qua cầu gió bay"

Cuộc cạnh tranh không dừng lại ở đó. KIMLONG được thuyết phục bằng sự chân thành và định hướng làm việc chung, sau đó lựa chọn đội Quang Hùng MasterD. Wren Evans cũng đứng trước sự lựa chọn giữa hai bên trước khi quyết định gia nhập liên quân của Quang Hùng, khiến các thành viên đội này phấn khích.

Trong khi đó, Ali Hoàng Dương và Vương Bình xuất hiện với tên gọi bộ đôi “Ấm chén bình ly”, nhưng không được liên quân trưởng nào xuống đón nên phải đến Miền Đất Hứa. Jaysonlei cũng không được lựa chọn và rời đi trong tiếc nuối. Ở lượt cuối, HYO được Quang Hùng MasterD phân tích về tiềm năng và thuyết phục gia nhập đội sau một quyết định thay đổi vào phút cuối.

Màn lập liên quân cho thấy hai phong cách dẫn dắt khác biệt. Quang Hùng MasterD ưu tiên những thành viên phù hợp về chuyên môn, có khả năng phối hợp tốt và phục vụ bài thi live band. Trong khi đó, Dương Domic chú trọng màu sắc cá nhân, mong muốn mỗi thành viên đều có chất riêng và khả năng tạo ra sự đột phá khi đứng chung đội hình.

Luật “một giữ, một đổi” cũng khiến quá trình lựa chọn trở nên khó khăn hơn. Các liên quân trưởng phải trực tiếp đưa một số người mình quý xuống phòng chờ, đồng thời chấp nhận việc tách khỏi những thành viên từng làm việc cùng nhau. Dương Domic phải đưa CONGB và Song Luân xuống phòng chờ, còn Quang Hùng dù có phần thuận lợi hơn vẫn không tránh khỏi những lần chia tách đội hình.

Bên cạnh màn chọn người, Livestage 3 được nâng độ khó khi hai liên quân phải trải qua hai lượt đấu. Ở lượt đầu, mỗi liên quân sản xuất một EP gồm ba ca khúc có sự kết nối về âm nhạc, câu chuyện và ý tưởng trình diễn. Sáu bản demo được giới thiệu gồm “Run to You”, “Edge Dancing”, “Một người như thế”, “Spring Love”, “MRT” và “Secret”.

wean quy xuong de chieu mo dang hong hai nhung van nhan cai ket bat ngo hinh anh 3
WEAN và Pháp Kiều gặp tình huống ngượng ngùng khi tham gia thử thách “Qua cầu gió bay”.

Lượt thi thứ hai là Dance Battle gồm ba hiệp: Showcase Battle giữa hai liên quân, màn đối kháng với hai đại diện mỗi đội và Solo Battle theo hình thức một đấu một. Điểm số tại Livestage 3 tiếp tục được cộng vào thành tích tích lũy cá nhân của từng Anh Trai.

Tập 5 còn mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí qua loạt trò chơi vận động và trí tuệ. WEAN và Pháp Kiều vô tình chạm mặt khi cùng cố gắng giữ tờ giấy trong thử thách “Qua cầu gió bay”, khiến không khí dạ tiệc trở nên náo nhiệt. Wren Evans hôn lên trán Xuân Định KY, trong khi Quang Hùng MasterD ôm Jaysonlei rồi cùng ngã xuống sàn.

Giữa những màn đấu trí, tình anh em tiếp tục trở thành điểm nhấn. Quang Hùng MasterD và Xuân Định xúc động ôm nhau khi cuối cùng có cơ hội đứng chung đội sau nhiều lần lỡ nhịp. HURRYKNG cũng lần đầu sử dụng “thẻ vàng” để lựa chọn liên quân có nhiều thành viên sở hữu thế mạnh sản xuất âm nhạc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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