21h-22h người dân vẫn xếp hàng bổ sung thông tin thuê bao điện thoại

21 giờ tối 20/4, tại phòng giao dịch Viettel 498 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn còn rất đông người dân kiên nhẫn ngồi xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục bổ sung thông tin thuê bao. Tình cảnh tương tự ở phòng giao dịch MobiFone 231 Xã Đàn, quận Đống Đa. Những người làm thủ tục cuối cùng trong ngày vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong là người đứng, người ngồi nhưng có điểm chung đều rất mệt mỏi, sốt ruột. Tại phòng giao dịch của VinaPhone 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội có rất đông sinh viên và nhân viên văn phòng tranh thủ nốt thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký thuê bao chính chủ. Chị Phùng Lan Hoa ở Trung Hòa, quận Thanh Xuân cho biết, tranh thủ lúc tan làm chị tạt vào làm thủ tục. May là chị lấy được số nên giờ còn được làm thủ tục chứ nhiều người phải về vì không thể chờ nổi. Anh Nguyễn Minh Chính ở Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân mệt mỏi nói, "Sang tuần tôi bận không thể làm được, nên muộn thế này vẫn phải ngồi chờ làm cho xong." Bạn Trần Tuấn Minh, bị khiếm thị, đang bổ sung thông tin và ảnh chụp chân dung cho đầy đủ thủ tục. Bà Phan Thanh Mai, ở phố Trần Duy Hưng chia sẻ "thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ tôi sợ còn nhiều người hơn, nên cố gắng chờ làm xong cho yên tâm. Chứ không họ cắt mất số thì mất liên lạc với mọi người." Tất cả các nhà mạng đều phải tăng cường giao dịch làm liên tục từ 8h - 21h (MobiFone và VinaPhone) từ 8h-22h (Viettel) đến hết ngày 24/4/2018. Tuy vậy, với 34/38 triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác, thời gian quá ngắn để người dân có thể bổ sung đầy đủ thông tin thuê bao chính chủ, bao gồm cả việc chụp ảnh chân dung. Các nhà mạng đều có quầy riêng dành cho đối tượng ưu tiên như người khuyết tật, người già... Người dân mệt mỏi khi phải ngồi chờ đến lượt làm thủ tục. Nhân viên giao dịch cũng căng mình, kiên nhẫn giải thích và làm thủ tục cho khách hàng. Với thuê bao VinaPhone, người dùng có thể chụp ảnh chân dung, chứng minh nhân dân và các thông tin thuê bao khác như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ… gửi vào email: cskh@vnpt.vn, hoặc qua fanpage Facebook: VNPT VinaPhone, hoặc qua ứng dụng di động My VinaPhone, hoặc làm trực tiếp tại các điểm giao dịch bưu điện của VNPost. Với thuê bao Viettel, khách hàng có thể bổ sung ảnh chân dung qua ứng dụng di động My Viettel. Nhà mạng sau đó sẽ đối chiếu xác minh thông tin và cập nhật hệ thống. Với thuê bao MobiFone, khách hàng buộc phải đến các điểm giao dịch MobiFone. Ngoài các cửa hàng chính thức của MobiFone, khách hàng có thể đến các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do MobiFone ủy quyền (khoảng 14.500 điểm) để thực hiện cập nhật thông tin./.

