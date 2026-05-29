  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cải chính

Giải ngân vốn khoa học công nghệ còn thấp, Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương khắc phục

Thứ Sáu, 21:17, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp thứ 2 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo đã rà soát, cập nhật và chuẩn hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, nâng tổng số nhiệm vụ trọng tâm từ 100 lên 131 nhiệm vụ.

Mạng cáp quang ở Đắk Lắk đã phủ đến 100% thôn, buôn; hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh và các nền tảng số của cơ quan Đảng, chính quyền được vận hành ổn định.

Phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 và đề ra các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đắk Lắk cũng triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, phát động phong trào Bình dân học vụ số, xây dựng cơ sở dữ liệu, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở Đắk Lắk vẫn còn một số khó khăn, nhất là về nguồn lực đầu tư, nhân lực chất lượng cao, tiến độ xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cũng như việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quan trọng này.

Tiến độ giải ngân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới đạt khoảng 7%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước khoảng 22%

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nêu những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 57.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không để chậm trễ trong giải ngân nguồn lực đã được bố trí.

Về giải ngân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát nguyên nhân, tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

“Rà soát lại nhiệm vụ giải ngân của các đơn vị liên quan đến giải ngân này là cái gì, của ai, cam kết giải ngân thế nào và trách nhiệm của ai, để báo cáo lại Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo lại cho Ban chỉ đạo về trách nhiệm giải ngân từ đây đến cuối năm. Thứ hai là làm việc ngay với các chủ trương đầu tư các dự án để giải ngân số tiền còn lại. Làm rõ ai chịu trách nhiệm, bao giờ xong. Và ở đây cũng nhắc lại là không phải nói như thế để mà các ngành né tránh tức là giải ngân không được thì không đăng ký vốn” - ông Lương Nguyễn minh Triết nhấn mạnh.

Đắk Lắk kiện toàn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số trong mô hình chính quyền hai cấp

VOV.VN - Chiều 29/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về nhân lực và chuyển đổi số ở cơ sở.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở
VOV.VN - Hôm nay ( 22-5), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về quản lý nhiệm vụ KH&CN năm 2026 dành cho đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

VOV.VN - Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

VOV.VN - Chiều 29/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về nhân lực và chuyển đổi số ở cơ sở.

VOV.VN - Phát triển trên trục "rừng - biển", đề án du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới xây dựng các sản phẩm định vị thương hiệu toàn cầu. Bằng cách kết hợp văn hóa Chăm-pa, du lịch biển, cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, tỉnh quyết tâm kiến tạo chuỗi trải nghiệm độc đáo, khác biệt để thu hút du khách.

VOV.VN - Chiều tối 27 và 28/5 (nhằm ngày 11 và 12 tháng Tư năm Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham gia, theo dõi.

VOV.VN - Chiều nay (28/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

VOV.VN - Mở thêm các lớp dạy bơi, chủ động phòng chống bạo hành, xâm hại, tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là những nội dung trọng tâm được ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" do Bộ Y tế phát động. Chương trình được tổ chức sáng 28/5 tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

