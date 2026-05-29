Giải ngân vốn khoa học công nghệ còn thấp, Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương khắc phục

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo đã rà soát, cập nhật và chuẩn hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, nâng tổng số nhiệm vụ trọng tâm từ 100 lên 131 nhiệm vụ.

Mạng cáp quang ở Đắk Lắk đã phủ đến 100% thôn, buôn; hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh và các nền tảng số của cơ quan Đảng, chính quyền được vận hành ổn định.

Phiên họp thứ 2 năm 2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 và đề ra các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đắk Lắk cũng triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, phát động phong trào Bình dân học vụ số, xây dựng cơ sở dữ liệu, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở Đắk Lắk vẫn còn một số khó khăn, nhất là về nguồn lực đầu tư, nhân lực chất lượng cao, tiến độ xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cũng như việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quan trọng này.

Tiến độ giải ngân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới đạt khoảng 7%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước khoảng 22%

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nêu những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 57.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không để chậm trễ trong giải ngân nguồn lực đã được bố trí.

Về giải ngân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát nguyên nhân, tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

“Rà soát lại nhiệm vụ giải ngân của các đơn vị liên quan đến giải ngân này là cái gì, của ai, cam kết giải ngân thế nào và trách nhiệm của ai, để báo cáo lại Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo lại cho Ban chỉ đạo về trách nhiệm giải ngân từ đây đến cuối năm. Thứ hai là làm việc ngay với các chủ trương đầu tư các dự án để giải ngân số tiền còn lại. Làm rõ ai chịu trách nhiệm, bao giờ xong. Và ở đây cũng nhắc lại là không phải nói như thế để mà các ngành né tránh tức là giải ngân không được thì không đăng ký vốn” - ông Lương Nguyễn minh Triết nhấn mạnh.