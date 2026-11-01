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Bắc Ninh mạnh tay xử lý buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ Nhật, 07:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Trong tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đã kiểm tra 163 vụ, xử lý 159 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả. Riêng trong tháng 10, toàn lực lượng đã xử lý 159 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng 10, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra 163 vụ, phát hiện và xử lý 159 vụ vi phạm. So với tháng 9, số vụ kiểm tra tăng 49 vụ, số vụ xử lý tăng 70 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và kinh doanh hàng cấm.

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Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra tại kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Linh VINA (phường Kinh Bắc)

Đáng chú ý, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn. Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an phường Kinh Bắc kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tài trên đường Trần Hưng Đạo, phường Kinh Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.028 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès... với tổng trị giá niêm yết 358,8 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường cũng tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Linh VINA trên địa bàn phường, qua đó tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên thị trường.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, gây thất thu ngân sách và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Trong tháng 10, tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tiêu hủy và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 454 triệu đồng; trị giá hàng hóa bị tịch thu đang chờ xử lý gần 10,8 tỷ đồng.

Dự báo những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả có thể diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Tiến Dũng/VOV.VN
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