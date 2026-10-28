Bắc Ninh yêu cầu đình chỉ bến bãi, trạm trộn bê tông trái phép

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, bến, bãi và trạm trộn bê tông ngoài bãi sông.

Theo UBND thành phố Bắc Ninh, tình trạng vi phạm đê điều, bến, bãi ven sông vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều bến, bãi chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn hoạt động; nhà xưởng, trạm trộn bê tông, dây chuyền nghiền, sàng vật liệu xây dựng trên bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều bến bãi tập kết tại ven sông ở thành phố Bắc Ninh

Một số địa phương chậm rà soát, thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, Công an thành phố, chính quyền cơ sở và lực lượng quản lý đê điều tham gia đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm.

Việc kiểm tra phải xác định rõ hành vi, chủ thể vi phạm, trách nhiệm, thời hạn và biện pháp khắc phục; không dừng ở việc lập biên bản, tuyên truyền hoặc ban hành kế hoạch.

Các bến, bãi không đủ điều kiện pháp lý; trạm trộn bê tông, nhà xưởng, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động trái phép hoặc sử dụng đất sai mục đích phải bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động vi phạm. Việc tháo dỡ, di dời, giải tỏa được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thành phố yêu cầu không coi việc có chủ trương đầu tư, giấy tờ đất đai hoặc một loại giấy phép là đã đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động; không hợp thức hóa vi phạm đã phát sinh, không hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để tiếp tục duy trì hoạt động trái pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý địa bàn và xử lý vi phạm. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành chỉ thị, các địa phương phải rà soát toàn bộ bến, bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông và các trường hợp vi phạm đê điều, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với từng trường hợp, phải làm rõ chủ sử dụng, chủ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh; vị trí, diện tích, hiện trạng hoạt động và tình trạng pháp lý về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, đê điều, bến thủy nội địa. Đồng thời, thống kê công trình, máy móc, vật liệu, quyết định xử lý đã ban hành và phương án khắc phục.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại ven sông diễn ra nhộn nhịp

Bến, bãi không phép, giấy phép hết hạn hoặc không đủ điều kiện phải chấm dứt hoạt động vi phạm, chỉ được xem xét hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp luật.

Với các công trình, trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng trái phép, địa phương phải lập hồ sơ riêng, xác định hành vi vi phạm và yêu cầu chấm dứt hoạt động. Trường hợp phải tháo dỡ, di dời hoặc cưỡng chế, cần xây dựng phương án cụ thể theo quy định.

Đối với bến, bãi đã dừng hoặc tạm dừng hoạt động nhưng còn công trình, máy móc, vật liệu vi phạm, các chủ thể liên quan phải thực hiện biện pháp khắc phục, giải tỏa vật cản có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ theo phương án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận chỉ thị, sở phải hướng dẫn biểu mẫu rà soát, phân loại, báo cáo và tổng hợp danh sách vi phạm tồn đọng.

Đợt kiểm tra ưu tiên các địa bàn có vi phạm phức tạp, bến thủy nội địa không phép hoặc hết hạn, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không đủ điều kiện, công trình vi phạm kéo dài và trường hợp không chấp hành quyết định xử lý.

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành chỉ thị, các đơn vị phải hoàn thành kiểm tra, phân loại bước đầu trên toàn địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố danh mục vụ việc và kế hoạch xử lý cụ thể.

Đối với vi phạm mới phát sinh, tái phạm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, phải kiểm tra, ngăn chặn, xử lý ngay, không chờ kết thúc đợt cao điểm.

Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, để vi phạm phát sinh, tái diễn hoặc cơ sở tiếp tục hoạt động trái pháp luật mà không được ngăn chặn kịp thời.

Cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm phải được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Kết quả thực hiện chỉ thị cũng là căn cứ để xem xét, nhận xét, đánh giá cán bộ.