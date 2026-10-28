Hàng lòng bình dân ở Bắc Ninh kiếm bộn tiền nhờ livestream bán hàng



Không cần quảng cáo cầu kỳ hay đầu tư bài bản, hàng lòng của cô Thanh ở phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh thu hút hàng nghìn người xem mỗi phiên livestream trên TikTok. Sức hút từ những hình ảnh bán hàng đời thường đã giúp lượng khách tìm đến tăng gấp 3 - 4 lần so với trước, tạo điều kiện mỗi ngày gia đình cô Thanh thu về hàng chục triệu đồng.

Từ quầy lòng bình dân đến hiện tượng trên mạng xã hội

Không phải nhà hàng sang trọng hay thương hiệu ẩm thực được quảng bá chuyên nghiệp, sức hút của cô Thanh đến từ những công việc quen thuộc như thái lòng, chia phần và phục vụ khách. Những phiên livestream tưởng chừng đơn giản này có thời điểm thu hút 7.000 - 8.000 người xem cùng lúc.

Theo chia sẻ của cô Thanh, cô bắt đầu bán lòng từ khoảng 30 năm trước. Sau một thời gian nghỉ bán, cô quay lại với nghề khoảng 10 năm nay. Trước đây, hàng chủ yếu phục vụ người dân trong khu vực, lượng khách tương đối ổn định.

Người dân xếp hàng chờ mua lòng của cô Thanh ở phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh

Bước ngoặt đến khi con trai cô bắt đầu livestream cảnh bán hàng trên TikTok. Không có kịch bản cầu kỳ hay những màn trình diễn được dàn dựng, nội dung phát trực tiếp chủ yếu ghi lại công việc thường ngày tại quầy, từ sơ chế, thái lòng đến chuẩn bị các phần hàng và phục vụ khách.

Những hình ảnh mộc mạc ấy lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Tài khoản TikTok của cô Thanh hiện có gần 200.000 người theo dõi, trong khi Facebook vượt mốc 150.000 lượt theo dõi.

Đáng chú ý, sự quan tâm trên mạng xã hội đã chuyển thành lượng khách tăng lên ngoài đời thực. Theo cô Thanh, sau hơn một năm con trai livestream bán hàng, lượng khách tìm đến đã tăng khoảng 3 - 4 lần so với trước.

Nếu trước kia mỗi ngày cô chỉ bán một xoong lòng thì nay, lượng hàng chuẩn bị tăng lên ba xoong lớn vào ngày thường và có thể đạt bốn xoong vào thứ Bảy, Chủ nhật. Khi khách đông, nhiều người phải cùng hỗ trợ để kịp phục vụ.

Cô bắt đầu bán từ khoảng 16h30, thường đến 18 - 19h đã hết hàng. Vào những ngày cuối tuần, có thời điểm khoảng 20 người xếp hàng chờ mua. Từ một hàng quán chủ yếu phục vụ khách quen, cô Thanh nay đón thêm nhiều người tìm đến sau khi biết qua TikTok.

Hàng lòng của cô Thanh được khách hàng ưa chuộng

Điều gì khiến hàng lòng của cô Thanh được yêu thích?

Giữa vô số nội dung xuất hiện mỗi ngày trên TikTok, sức hút của cô Thanh đến từ chính sự bình dị trong cách bán hàng. Không có bối cảnh được dàn dựng công phu hay cách quảng bá phô trương, các phiên livestream tập trung vào công việc quen thuộc và hình ảnh người bán gần gũi với khách.

Theo nhận xét của nhiều người xem và khách hàng, sự dân dã, mộc mạc là một trong những yếu tố tạo nên sức hút. Bên cạnh đó, mức giá phải chăng, món lòng được nhiều người đánh giá là ngon và cách bày biện gọn gàng cũng góp phần khiến hàng quán được chú ý.

Với người xem, livestream không chỉ là cảnh thái lòng, bán hàng mà còn mang lại cảm giác chân thực về hoạt động tại quầy. Họ có thể quan sát quá trình chuẩn bị món ăn, cách người bán phục vụ và không khí mua bán diễn ra mỗi ngày. Chính sự tự nhiên này khiến nội dung dễ tiếp cận, không tạo cảm giác như đang xem một chương trình quảng cáo.

Sức lan tỏa trên mạng xã hội cũng giúp hàng lòng tiếp cận những khách hàng ở ngoài khu vực. Theo chia sẻ của cô Thanh, bên cạnh người dân địa phương, nhiều khách từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, các tỉnh phía Nam và du khách kết hợp tham quan Đền Đô cũng tìm đến mua hàng.

Với một hàng quán kinh doanh trực tiếp, việc khách từ nhiều địa phương chủ động tìm đến là thay đổi đáng kể so với tệp khách hàng chủ yếu là người dân xung quanh trước đây.

Sau khi theo dõi các phiên livestream, một số người muốn trực tiếp gặp người bán, tận mắt xem hàng quán và thưởng thức món ăn thường thấy trên màn hình điện thoại. Mạng xã hội vì thế không chỉ giúp giới thiệu sản phẩm mà còn khơi gợi sự tò mò, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm thực tế.

Ngoài phục vụ khách, cô Thanh còn nhận người học nghề từ nhiều nơi. Điều này cho thấy sự quan tâm dành cho hàng quán không chỉ đến từ những người muốn thưởng thức món ăn mà còn từ những người muốn tìm hiểu công việc và kinh nghiệm kinh doanh.

Phiên Livestream thu hút đông đảo người xem

Livestream mở rộng cơ hội cho hàng quán truyền thống

Câu chuyện của cô Thanh cho thấy mạng xã hội đang mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho những mô hình kinh doanh truyền thống. Thay vì chỉ dựa vào vị trí cửa hàng, khách quen và lời giới thiệu trực tiếp, người bán có thể tận dụng livestream để đưa hình ảnh sản phẩm và hoạt động kinh doanh đến với đông đảo người dùng.

Điểm đáng chú ý là nội dung thu hút người xem cũng chính là công việc cô Thanh đã làm trong nhiều năm. Không cần thay đổi hoàn toàn cách bán hàng hay xây dựng hình ảnh khác biệt, cô có thêm một kênh tiếp cận khách hàng nhờ những phiên phát trực tiếp của con trai.

Khi lượng người xem tăng, sự chú ý trên mạng có thể chuyển thành nhu cầu mua hàng trực tiếp. Khách từng theo dõi livestream có thể tìm đến quán, giới thiệu địa chỉ cho người quen hoặc chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, giúp hàng quán mở rộng phạm vi tiếp cận vượt ra ngoài khu vực địa phương.

Tuy nhiên, lượng người theo dõi và lượt xem lớn không đồng nghĩa doanh thu, lợi nhuận tự động tăng tương ứng. Khi lượng khách tăng nhanh, người bán vẫn phải bảo đảm chất lượng món ăn, kiểm soát nguyên liệu, bố trí nhân lực và đáp ứng nhu cầu phục vụ. Những yếu tố như hương vị, giá cả và vệ sinh cũng cần được duy trì ổn định để giữ chân khách hàng.

Với hàng lòng của cô Thanh, hiệu quả bước đầu thể hiện qua lượng khách tăng khoảng 3 - 4 lần, số xoong lòng chuẩn bị mỗi ngày tăng từ một lên ba hoặc bốn, đồng thời cần thêm người hỗ trợ bán hàng.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, cô Thanh đang bước sang một giai đoạn mới của công việc quen thuộc. Từ chiếc điện thoại của con trai và những phiên livestream mỗi chiều, hàng lòng bình dân ở Bắc Ninh đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa những mô hình kinh doanh nhỏ đến gần công chúng.